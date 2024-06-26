İddia: Samsung, Galaxy S25 serisinde Mediatek işlemci kullanabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bugüne kadar S serisinde kendi Exynos işlemcileriyle Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanan Samsung, S25 serisinde Mediatek'in Dimensity çipseti kullanabilir.

Samsung, Galaxy S25 için üç farklı çip stratejisini benimseyebilir

Güney Koreli haber sitesi The Financial News'in aktardığı kaynaklara göre Samsung, ilk kez Galaxy S serisi için üç farklı çip stratejisi benimsemeyi düşünüyor. Bugüne kadar gelen bilgilere göre Güney Koreli devin, S25 serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 platformlarını kullanacağı söyleniyordu. Yeni iddia şirketin Mediatek yonga setini (muhtemelen Dimensity 9400) içeren üçüncü bir varyantı test ettiğini söylüyor.

Buna gerekçe olarak ise Snapdragon 8 Gen 4'ün yüksek maliyeti gösteriliyor. Öyle ki, yeni çipsetin selefinden %25-30 oranında daha pahalı olacağı ve fiyatının 235-260 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak 1 hf. önce eklendi

Samsung, bu zamana kadar üç farklı çip stratejisini benimsemediği için iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Öte yandan, Mediatek seçeneği Samsung'un güç dengesini korumasına yardımcı olabilir. Exynos işlemcilerin yeterli üretim adedine ulaşamaması durumunda, Qualcomm'un Snapdragon çip fiyatlarını artırmasını engelleyebilir.

Mediatek işlemcileri Samsung'un giriş ve orta seviye telefonlarında yer alsa da amiral gemilerinde daha önce kullanılmadığı için, bu işlemcileri optimize etmek ve ayrı yazılım güncellemeleri hazırlamak Samsung açısından külfetli olabilir. Galaxy S25 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre olduğu için iddiaya şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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