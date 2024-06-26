Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddia: Samsung, Galaxy S25 serisinde Mediatek işlemci kullanabilir

    Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S25 serisinde Mediatek'in Dimensity işlemcisini kullanabileceği iddia ediliyor. Şirket, üç farklı çipset stratejisini benimseyebilir.
    İddia: Samsung, Galaxy S25 serisinde Mediatek kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bugüne kadar S serisinde kendi Exynos işlemcileriyle Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanan Samsung, S25 serisinde Mediatek'in Dimensity çipseti kullanabilir.

    Samsung, Galaxy S25 için üç farklı çip stratejisini benimseyebilir

    Güney Koreli haber sitesi The Financial News'in aktardığı kaynaklara göre Samsung, ilk kez Galaxy S serisi için üç farklı çip stratejisi benimsemeyi düşünüyor. Bugüne kadar gelen bilgilere göre Güney Koreli devin, S25 serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 platformlarını kullanacağı söyleniyordu. Yeni iddia şirketin Mediatek yonga setini (muhtemelen Dimensity 9400) içeren üçüncü bir varyantı test ettiğini söylüyor.

    Buna gerekçe olarak ise Snapdragon 8 Gen 4'ün yüksek maliyeti gösteriliyor. Öyle ki, yeni çipsetin selefinden %25-30 oranında daha pahalı olacağı ve fiyatının 235-260 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

    Samsung, bu zamana kadar üç farklı çip stratejisini benimsemediği için iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Öte yandan, Mediatek seçeneği Samsung'un güç dengesini korumasına yardımcı olabilir. Exynos işlemcilerin yeterli üretim adedine ulaşamaması durumunda, Qualcomm'un Snapdragon çip fiyatlarını artırmasını engelleyebilir. 

    Mediatek işlemcileri Samsung'un giriş ve orta seviye telefonlarında yer alsa da amiral gemilerinde daha önce kullanılmadığı için, bu işlemcileri optimize etmek ve ayrı yazılım güncellemeleri hazırlamak Samsung açısından külfetli olabilir. Galaxy S25 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre olduğu için iddiaya şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapsül ilaçlar açılıp içilir mi korkanın çocuğu olmaz ne demek tofaş için en iyi lpg beyni muhabbet kuşu kafasını sırtına gömüyor muhabbet kuşu kanadı kırıldı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız