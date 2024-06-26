İddia: Samsung, Galaxy S25 serisinde Mediatek işlemci kullanabilir

Samsung, Galaxy S25 için üç farklı çip stratejisini benimseyebilir
Güney Koreli haber sitesi The Financial News'in aktardığı kaynaklara göre Samsung, ilk kez Galaxy S serisi için üç farklı çip stratejisi benimsemeyi düşünüyor. Bugüne kadar gelen bilgilere göre Güney Koreli devin, S25 serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 platformlarını kullanacağı söyleniyordu. Yeni iddia şirketin Mediatek yonga setini (muhtemelen Dimensity 9400) içeren üçüncü bir varyantı test ettiğini söylüyor.
Buna gerekçe olarak ise Snapdragon 8 Gen 4'ün yüksek maliyeti gösteriliyor. Öyle ki, yeni çipsetin selefinden %25-30 oranında daha pahalı olacağı ve fiyatının 235-260 dolar arasında olacağı belirtiliyor.
Samsung, bu zamana kadar üç farklı çip stratejisini benimsemediği için iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Öte yandan, Mediatek seçeneği Samsung'un güç dengesini korumasına yardımcı olabilir. Exynos işlemcilerin yeterli üretim adedine ulaşamaması durumunda, Qualcomm'un Snapdragon çip fiyatlarını artırmasını engelleyebilir.
Mediatek işlemcileri Samsung'un giriş ve orta seviye telefonlarında yer alsa da amiral gemilerinde daha önce kullanılmadığı için, bu işlemcileri optimize etmek ve ayrı yazılım güncellemeleri hazırlamak Samsung açısından külfetli olabilir. Galaxy S25 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre olduğu için iddiaya şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.