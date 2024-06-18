Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak

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Tam Boyutta Gör Qualcomm kısa süre önce 24-26 Ekim tarihleri ​​arasında Snapdragon Summit etkinliğini gerçekleştireceğini duyurdu. Etkinlikte, 2025'in amiral gemisi telefonlarına güç verecek olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi tanıtılacak. Yeni çipsetin selefine göre önemli ölçüde pahalı olacağı bildiriliyor.

"%25-30 oranında daha pahalı olacak"

Teknoloji endüstrisi analisti Ming-Chi Kuo, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden %25-30 oranında daha pahalı olacağını iddia ediyor. Dolayısıyla 190-200 dolar arası fiyata sahip olan Gen 3'ün aksine yeni çipset 235 ile 260 dolar arasında bir fiyata sahip olabilir.

Kuo, bu fiyat artışının temel nedeninin, Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin yeni ve daha gelişmiş N3E (ikinci nesil 3nm) üretim sürecini kullanması olduğunu söylüyor. TSMC'nin en yeni ve daha gelişmiş N3E üretim düğümünün kullanılması olduğunu söylüyor. Snapdragon 8 Gen 4, yeni üretim sürecinin yanı sıra, yeni Oryon çekirdekleriyle performans anlamında iddialı olacak.

Yüksek fiyata rağmen Kuo, özellikle yapay zeka özelliklerine sahip üst seviye akıllı telefon pazarının büyümesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'e yönelik güçlü bir talep bekliyor. Yeni çipin sevkiyatlarının önceki modele kıyasla tek haneli oranlarda artış olacağını öngörüyor.

Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihi belli oldu 4 gün önce eklendi

"Windows ARM işlemci satışları artacak"

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak Analist, Windows ARM işlemcileri hakkında da görüşlerini paylaştı. Kuo, Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerinin sevkiyatının 2024 yılında yaklaşık 2 milyon adede ulaşmasını bekliyor. 2025 yılında ise yıllık en az %100-200 arası büyüme yaşanacağını tahmin ediyor. Analist ayrıca, X Elite ve X Plus yongalarının yenilenmiş versiyonlarının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ve daha düşük maliyete sahip olacağını belirtiyor.

Gelen bilgilere göre Qualcomm'un 599 ile 799 dolar arasında olan ana akım bilgisayarlar için Canim kod adlı düşük maliyetli bir ARM işlemci çıkarmayı planlıyor. Kuo, TSMC'nin N4 (4nm) düğümünde üretilen bu uygun fiyatlı işlmecinin, daha pahalı muadilleriyle aynı yapay zeka işlem gücü (40 TOPS) sunacağını iddia ediyor.

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Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak