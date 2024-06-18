Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak

    Analist Kuo'ya göre, Qualcomm'un Ekim ayında tanıtacağı amiral gemisi çipseti Snapdragon 8 Gen 4, selefinden önemli ölçüde pahalı olacak. Peki artışın nedeni ne?
    Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm kısa süre önce 24-26 Ekim tarihleri ​​arasında Snapdragon Summit etkinliğini gerçekleştireceğini duyurdu. Etkinlikte, 2025'in amiral gemisi telefonlarına güç verecek olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi tanıtılacak. Yeni çipsetin selefine göre önemli ölçüde pahalı olacağı bildiriliyor.

    "%25-30 oranında daha pahalı olacak"

    Teknoloji endüstrisi analisti Ming-Chi Kuo, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden %25-30 oranında daha pahalı olacağını iddia ediyor. Dolayısıyla 190-200 dolar arası fiyata sahip olan Gen 3'ün aksine yeni çipset 235 ile 260 dolar arasında bir fiyata sahip olabilir.

    Kuo, bu fiyat artışının temel nedeninin, Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin yeni ve daha gelişmiş N3E (ikinci nesil 3nm) üretim sürecini kullanması olduğunu söylüyor. TSMC'nin en yeni ve daha gelişmiş N3E üretim düğümünün kullanılması olduğunu söylüyor. Snapdragon 8 Gen 4, yeni üretim sürecinin yanı sıra, yeni Oryon çekirdekleriyle performans anlamında iddialı olacak.

    Yüksek fiyata rağmen Kuo, özellikle yapay zeka özelliklerine sahip üst seviye akıllı telefon pazarının büyümesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'e yönelik güçlü bir talep bekliyor. Yeni çipin sevkiyatlarının önceki modele kıyasla tek haneli oranlarda artış olacağını öngörüyor.

    "Windows ARM işlemci satışları artacak"

    Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak Analist, Windows ARM işlemcileri hakkında da görüşlerini paylaştı. Kuo, Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerinin sevkiyatının 2024 yılında yaklaşık 2 milyon adede ulaşmasını bekliyor. 2025 yılında ise yıllık en az %100-200 arası büyüme yaşanacağını tahmin ediyor. Analist ayrıca, X Elite ve X Plus yongalarının yenilenmiş versiyonlarının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini ve daha düşük maliyete sahip olacağını belirtiyor.

    Gelen bilgilere göre Qualcomm'un 599 ile 799 dolar arasında olan ana akım bilgisayarlar için Canim kod adlı düşük maliyetli bir ARM işlemci çıkarmayı planlıyor. Kuo, TSMC'nin N4 (4nm) düğümünde üretilen bu uygun fiyatlı işlmecinin, daha pahalı muadilleriyle aynı yapay zeka işlem gücü (40 TOPS) sunacağını iddia ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir erkek size hakaret ediyorsa freelander alınır mı internet altyapısı yok ne yapmalıyım kredi kartıyla başka kredi kartı borcu ödeme at6 şanzıman nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    POCO C65
    POCO C65
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız