Snapdragon 8 Gen 4, Gen 3'ten önemli ölçüde pahalı olacak

"%25-30 oranında daha pahalı olacak"
Teknoloji endüstrisi analisti Ming-Chi Kuo, Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden %25-30 oranında daha pahalı olacağını iddia ediyor. Dolayısıyla 190-200 dolar arası fiyata sahip olan Gen 3'ün aksine yeni çipset 235 ile 260 dolar arasında bir fiyata sahip olabilir.
Kuo, bu fiyat artışının temel nedeninin, Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin yeni ve daha gelişmiş N3E (ikinci nesil 3nm) üretim sürecini kullanması olduğunu söylüyor. TSMC'nin en yeni ve daha gelişmiş N3E üretim düğümünün kullanılması olduğunu söylüyor. Snapdragon 8 Gen 4, yeni üretim sürecinin yanı sıra, yeni Oryon çekirdekleriyle performans anlamında iddialı olacak.
Yüksek fiyata rağmen Kuo, özellikle yapay zeka özelliklerine sahip üst seviye akıllı telefon pazarının büyümesi nedeniyle Snapdragon 8 Gen 4'e yönelik güçlü bir talep bekliyor. Yeni çipin sevkiyatlarının önceki modele kıyasla tek haneli oranlarda artış olacağını öngörüyor.
"Windows ARM işlemci satışları artacak"
Gelen bilgilere göre Qualcomm'un 599 ile 799 dolar arasında olan ana akım bilgisayarlar için Canim kod adlı düşük maliyetli bir ARM işlemci çıkarmayı planlıyor. Kuo, TSMC'nin N4 (4nm) düğümünde üretilen bu uygun fiyatlı işlmecinin, daha pahalı muadilleriyle aynı yapay zeka işlem gücü (40 TOPS) sunacağını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.