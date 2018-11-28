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İddialı MediaTek Helio P80 gelecek yıl piyasada

MediaTek’in orta seviyede başarı kazanan yeni P serisi yonga setlerine en güçlü üye gelecek yıl ekleniyor. Helio P80 ilk olarak Oppo R19 modeli ile karşımıza çıkacak.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X serisi yonga setleri beklentileri karşılamayan ve pazarda sarsılmasına sebep olan MediaTek, bu seriyi terk ederek Helio P60 yonga setini piyasaya sürmüştü. Yapay zekâ motoruna sahip olan Helio P60 çok tutuldu ve sonraki modelleri de garantilemiş oldu.

Helio P80 yonga seti özellikleri

Daha iyi performans sergileyen Helio P70 yonga seti birkaç modelde kendisine yer buldu ancak selefi kadar büyük ilgi görmedi. Bu da MediaTek’in üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Firma Helio P80 yonga setinde ince eleyip sık dokuyor.

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Yine 12nm üretim sürecine devam edecek olan Helio P80 orta seviye konumunu koruyacak. En dikkat çekici tarafı ise yapay zekâ motoru. Öncekilerin aksine bağımsız bir donanım üzerinde şekillenecek olan yapay zekâ motoru bir süre önce sızan testlerde Kirin 980 üzerine konumlanmış ve Snapdragon 8150 yonga seti ile aynı kulvarda yer almıştı. Bu performansı orta seviyede sunması en önemli avantajı olacak.

Sektör kaynakları MediaTek’in yılın ilk yarısı için Helio P80 yonga setini ön plana çıkaracağını belirtiyor. 4+4 formunda 8 çekirdekli olacak yonga seti mimari tarafta da iyileştirmeler getirecek. Bunun ne olduğu tam bilinmiyor ancak önceki nesillere baktığımızda Cortex-A75 çekirdeği sürpriz yapabilir.

Diğer taraftan Helio P80 yonga setini ilk kullanacak model Oppo R19 olacak. Oppo R15 modeli Helio P60 yonga setini kullanan ilk telefonlardan birisiydi ancak Oppo 17 modeli Snapdragon cephesine geçiş yapmıştı. MediaTek’in Helio P80 ile Oppo’nun yeniden gönlünü kazandığı ifade ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/27/mediatek-helio-p80-to-feature-first-on-next-years-oppo-r19/ Yorum Yaz
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intel7mix 5 ay
Yazılım desteği sıkıntı custom rom zaten hiç yok gibi bir şey.
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adminia 5 ay
GPS bağlantıları inanılmaz kötü. İmei onarımı görece kolay. Fiyatları snapdragon a göre ucuz olduğundan tercih etmiştim genelde. Ama artık snapdragonu tercih ederim.
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Bay Robot 5 ay
MediaTek işlemcileri bizim ülkemize göre değil. Çok fazla sıkıntı çıkarıyor Türkiye’de...
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