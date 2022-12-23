İETT otobüslerinde yapay zeka uyarı sistemi: Telefonla konuşanlar anında tespit edilecek

Tam Boyutta Gör İETT, şoförün uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anında tespit edebilen akıllı yazılımını tanıttı. Sesli uyarı veren cihazla şoförün duyguları analiz edilerek durum tespiti yapılacak; böylelikle olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Şoförler, yapay zekayla takip edilecek

İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, Özel Halk Otobüsü Dönüşüm Projesi kapsamında kamera güvenlik sistemleri, şoförün duygu durum analizini yapan DSM altyapısı, yolculuğun yoğunluğunu tespit eden yolcu sayma kameraları, görüntülü yolcu bilgilendirme ekranları, sesli yolcu bilgilendirme altyapısının hayata geçirildiğini söyledi.

Ayata: Yalnızca durum tespiti yapıyor

Yapay zeka teknolojisiyle çalışan bu sistemin yalnızca şoförleri belli durumlarda (telefonla konuşma, emniyet kemerini takmama, dikkatli yola vermeme, uykulu olma hâli gibi) uyardığı, otobüsün kontrolünün yine şoförde olduğu özellikle belirtildi.

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İETT otobüslerinde yapay zeka destekli uyarı sistemi