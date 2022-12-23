İETT otobüslerinde yapay zeka uyarı sistemi: Telefonla konuşanlar anında tespit edilecek

Şoförler, yapay zekayla takip edilecek
İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, Özel Halk Otobüsü Dönüşüm Projesi kapsamında kamera güvenlik sistemleri, şoförün duygu durum analizini yapan DSM altyapısı, yolculuğun yoğunluğunu tespit eden yolcu sayma kameraları, görüntülü yolcu bilgilendirme ekranları, sesli yolcu bilgilendirme altyapısının hayata geçirildiğini söyledi.
Ayata: Yalnızca durum tespiti yapıyor
Yapay zeka teknolojisiyle çalışan bu sistemin yalnızca şoförleri belli durumlarda (telefonla konuşma, emniyet kemerini takmama, dikkatli yola vermeme, uykulu olma hâli gibi) uyardığı, otobüsün kontrolünün yine şoförde olduğu özellikle belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d