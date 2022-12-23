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    İETT otobüslerinde yapay zeka uyarı sistemi: Telefonla konuşanlar anında tespit edilecek

    İETT otobüslerinde şoförler yapay zeka sistemiyle takip edilecek. Telefonla konuşma, emniyet kemerini takmama, dikkatsiz sürüş gibi durumların tespitiyle kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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    iett yapay zeka uyarı Tam Boyutta Gör
    İETT, şoförün uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi durumlarını anında tespit edebilen akıllı yazılımını tanıttı. Sesli uyarı veren cihazla şoförün duyguları analiz edilerek durum tespiti yapılacak; böylelikle olası kazaların önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

    Şoförler, yapay zekayla takip edilecek

    İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, Özel Halk Otobüsü Dönüşüm Projesi kapsamında kamera güvenlik sistemleri, şoförün duygu durum analizini yapan DSM altyapısı, yolculuğun yoğunluğunu tespit eden yolcu sayma kameraları, görüntülü yolcu bilgilendirme ekranları, sesli yolcu bilgilendirme altyapısının hayata geçirildiğini söyledi.

    Ayata: Yalnızca durum tespiti yapıyor

    Yapay zeka teknolojisiyle çalışan bu sistemin yalnızca şoförleri belli durumlarda (telefonla konuşma, emniyet kemerini takmama, dikkatli yola vermeme, uykulu olma hâli gibi) uyardığı, otobüsün kontrolünün yine şoförde olduğu özellikle belirtildi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 10 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 10 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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