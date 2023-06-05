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    İflas eden FTX’in bağış yaptığı müzeden iade kararı

    İflas eden kripto borsası FTX‘in bağış yaptığı Metropolitan Museum of Art, iade kararı verdi. Buna göre müze, 550 bin dolarlık bağışı FTX alacaklılarına geri verecek.
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    İflas eden FTX’in bağış yaptığı müzeden iade kararı Tam Boyutta Gör
    Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi), FTX’ten gelen 550 bin dolarlık bağışı iade edeceğini duyurdu. Müzeden yapılan açıklamada, anlaşmanın FTX alacaklılarıyla yapılan iyi niyetli müzakereler sonucunda sağlandığı belirtildi. New York’ta bulunan müze, Delaware’deki iflas mahkemesine yaptığı başvuru ile fonları FTX alacaklılarına geri ödeme niyetini doğruladı. 

    Bağışlar, FTX.US’i işleten West Realm Shires Services tarafından gerçekleştirilmişti. Müzenin açıklamasında bağışların borsanın alacaklılarına iade edilmesinin istendiği kaydedildi. FTX yönetimi, iflas başvurusunun ardından kurumlara ve politikacılara yapılan bağışları geri almak için uğraşıyor. FTX’in Mart 2020 ile Kasım 2022 arasında 93 milyon dolar bağış yaptığı belirtiliyor.

    FTX, müzeye Mart 2022’de 550 bin dolar ve Mayıs 2022’de 250 bin dolarlık bağış yapmıştı. Borsanın 180 kadar ABD’li siyasetçiyi fonladığı ifade ediliyor. Unusual Whale, sadece 19 politikacının fonları iade etme niyeti olduğunu ifade etti. 

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