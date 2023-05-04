Microsoft, ChatGPT’yi pazarlayacak

Tam Boyutta Gör ChatGPT yapay zekâ sohbet robotunun bir anda patlama yapması elbette OpenAI girişiminin en büyük yatırımcısı Microsoft’u mutlu etti. Herkesten daha hızlı bir şekilde ChatGPT altyapısını Bing ve Edge gibi ürünlerine entegre eden Microsoft şimdi de para kazanmaya başlayacak.

İhtiyaca göre ChatGPT

Microsoft yaptığı açıklamada ChatGPT robotunun işletmelere yönelik olarak farklı ihtiyaçlara göre optimize edilmiş ve güvenliği ön plana çıkarılmış özel bir versiyonunu satışa sunacağını belirtti. Bu özel versiyon izole sunucularda tutulacak ve burada eğitilecek. Böylece herhangi bir veri sızıntısı olmayacak.

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Microsoft zaten yıllardır OpenAI teknolojilerini izole sunucularda veri sızdırmayacak şekilde eğitmekteydi. Bu çalışmanın meyveleri de ortaya çıkmış oldu. Özel ChatGPT versiyonu normal versiyonun 10 katı daha pahalı bir fiyata pazarlanacak.

Bu durumda OpenAI herkese açık ChatGPT versiyonunu satarken Microsoft da gizliliğe önem veren kurumlara özel ChatGPT versiyonunu sunacak. Yani her iki durumda ChatGPT gelir getirmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Samsung çalışanlarının ChatGPT robotuna firmaya ait bazı verileri sunarak cevaplar almaya çalışması ticari sırların gizliliği problemini ortaya çıkarmıştı. Microsoft tam da bu noktada kurumlara önemli bir alternatif sunmuş oluyor.

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