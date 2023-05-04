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    Anlık Bildirim

    Microsoft, ChatGPT’yi pazarlayacak

    OpenAI herkese açık bir şekilde ChatGPT robotunu satışa sunarken Microsoft da kurumlara yönelik özel optimizasyonlar yapılmış bir ChatGPT versiyonunu pazarlamaya hazırlanıyor.
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    ChatGPT yapay zekâ sohbet robotunun bir anda patlama yapması elbette OpenAI girişiminin en büyük yatırımcısı Microsoft’u mutlu etti. Herkesten daha hızlı bir şekilde ChatGPT altyapısını Bing ve Edge gibi ürünlerine entegre eden Microsoft şimdi de para kazanmaya başlayacak.

    İhtiyaca göre ChatGPT

    Microsoft yaptığı açıklamada ChatGPT robotunun işletmelere yönelik olarak farklı ihtiyaçlara göre optimize edilmiş ve güvenliği ön plana çıkarılmış özel bir versiyonunu satışa sunacağını belirtti. Bu özel versiyon izole sunucularda tutulacak ve burada eğitilecek. Böylece herhangi bir veri sızıntısı olmayacak.

    Microsoft zaten yıllardır OpenAI teknolojilerini izole sunucularda veri sızdırmayacak şekilde eğitmekteydi. Bu çalışmanın meyveleri de ortaya çıkmış oldu. Özel ChatGPT versiyonu normal versiyonun 10 katı daha pahalı bir fiyata pazarlanacak.

    Bu durumda OpenAI herkese açık ChatGPT versiyonunu satarken Microsoft da gizliliğe önem veren kurumlara özel ChatGPT versiyonunu sunacak. Yani her iki durumda ChatGPT gelir getirmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Samsung çalışanlarının ChatGPT robotuna firmaya ait bazı verileri sunarak cevaplar almaya çalışması ticari sırların gizliliği problemini ortaya çıkarmıştı. Microsoft tam da bu noktada kurumlara önemli bir alternatif sunmuş oluyor.

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    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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