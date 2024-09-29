Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar edecek

    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, yeni yatırım turlarıyla finansman kaynakları toplamaya devam ederken şirketin 2024 yılında yaklaşık 5 milyar dolar zarar edeceği belirtildi.
    OpenAI bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar edecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının önde gelen şirketlerinden olan, ChatGPT, o1, Dall-E ve Sora gibi araçlarla tanınan OpenAI’ın 2024 yılında 3,7 milyar dolar gelire karşılık yaklaşık 5 milyar dolar zarar beklediği belirtildi. Geçtiğimiz ay 300 milyon dolar gelir elde eden OpenAI'nin, önümüzdeki yıl için ise 11.6 milyar dolar gibi iddialı bir gelir hedefi bulunuyor.

    OpenAI, halihazırda bir yatırım turu içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda Thrive Capital, OpenAI'nin mevcut 6,5 milyar dolarlık finansman turunun 1 milyar dolardan fazlasına yatırım yapıyor. Ayrıca firmanın bir gelir hedefine ulaşması halinde gelecek yıl 1 milyar dolar daha yatırım yapacak. Dönüştürülebilir borç şeklinde gelen mevcut finansman turunun önümüzdeki hafta sonuna kadar kapanması bekleniyor. Bu sürecin OpenAI’ı 150 milyar dolarlık dev bir şirket haline dönüştüreceği ve yerini sağlamlaştıracağı söyleniyor.

    OpenAI aynı zamanda yakın bir zaman diliminde firmayı “kâr amacı güden bir işletme” olarak yeniden yapılandıracak. Bu henüz resmi olarak dile getirilmese de Reuters ve CNBC gibi kaynaklar bilgileri OpenAI’a çok yakın kişilere dayandırıyor. Öte yandan OpenAI’ı kontrol eden “kâr amacı gütmeyen bölümü” ise ayrı bir varlık olarak korunacak. Bu yapının yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı ve OpenAI çalışanlarının likiditeyi gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Dönüşümün ne zaman tamamlanabileceğine dair belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

    Sam Altman’ın beklentileri altüst oldu

    Bu arada yeni yatırım turundaki yatırımcılar arasında Microsoft, Apple, Nvidia ve Khosla Ventures yer alıyor. Ek olarak OpenAI’ın gelir hedefleri de büyük farklarla aşılmış durumda. CEO Sam Altman'ın daha önce bu yıl için öngördüğü 1 milyar dolarlık gelir beklentisi dediğimiz gibi 3,7 milyar dolara çıkmış durumda. Bu toplam gelirin 2,7 milyar doları ise doğrudan ChatGPT’den geliyor. Aktarılanlara göre firmanın her ay 20 dolar ödeme gerektiren Plus aboneliğinin 10 milyon kullanıcısı bulunuyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/09/27/openai-sees-5-billion-loss-this-year-on-3point7-billion-in-revenue.html https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-sees-116-billion-revenue-next-year-offers-thrive-chance-invest-again-2025-2024-09-28/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedek astsubay telefon serbest mi bad system config info hatası bir kızın instagramdan istek atması riddex haşere kovucu yorumları tv"de numara yayınlayan kanallar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO F6
    POCO F6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız