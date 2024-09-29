OpenAI bu yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar edecek

OpenAI, halihazırda bir yatırım turu içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda Thrive Capital, OpenAI'nin mevcut 6,5 milyar dolarlık finansman turunun 1 milyar dolardan fazlasına yatırım yapıyor. Ayrıca firmanın bir gelir hedefine ulaşması halinde gelecek yıl 1 milyar dolar daha yatırım yapacak. Dönüştürülebilir borç şeklinde gelen mevcut finansman turunun önümüzdeki hafta sonuna kadar kapanması bekleniyor. Bu sürecin OpenAI’ı 150 milyar dolarlık dev bir şirket haline dönüştüreceği ve yerini sağlamlaştıracağı söyleniyor.
OpenAI aynı zamanda yakın bir zaman diliminde firmayı “kâr amacı güden bir işletme” olarak yeniden yapılandıracak. Bu henüz resmi olarak dile getirilmese de Reuters ve CNBC gibi kaynaklar bilgileri OpenAI’a çok yakın kişilere dayandırıyor. Öte yandan OpenAI’ı kontrol eden “kâr amacı gütmeyen bölümü” ise ayrı bir varlık olarak korunacak. Bu yapının yatırımcılar için daha anlaşılır olacağı ve OpenAI çalışanlarının likiditeyi gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı belirtiliyor. Dönüşümün ne zaman tamamlanabileceğine dair belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.
Sam Altman’ın beklentileri altüst oldu
Bu arada yeni yatırım turundaki yatırımcılar arasında Microsoft, Apple, Nvidia ve Khosla Ventures yer alıyor. Ek olarak OpenAI’ın gelir hedefleri de büyük farklarla aşılmış durumda. CEO Sam Altman'ın daha önce bu yıl için öngördüğü 1 milyar dolarlık gelir beklentisi dediğimiz gibi 3,7 milyar dolara çıkmış durumda. Bu toplam gelirin 2,7 milyar doları ise doğrudan ChatGPT’den geliyor. Aktarılanlara göre firmanın her ay 20 dolar ödeme gerektiren Plus aboneliğinin 10 milyon kullanıcısı bulunuyor.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/09/27/openai-sees-5-billion-loss-this-year-on-3point7-billion-in-revenue.html https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-sees-116-billion-revenue-next-year-offers-thrive-chance-invest-again-2025-2024-09-28/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu