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Ikea Eneby kablosuz hoparlörler karşınızda

Kablosuz hoparlör segmentine Ikea da katılıyor. İlginç teknolojik ürünlerin ilk adresi Ikea, Eneby adını verdiği BLuetooth hoparlör serisini duyurdu. Ikea Eneby özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
2,6b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir mobilya markası olmasına rağmen teknolojik yeniliklere yer vermekten de geri durmayan Ikea, kendisine özel bir Bluetooth hoparlör serisine başladı. Ikea Eneby firmanın klasik tasarım anlayışını yansıtıyor.

Ikea Eneby özellikleri ve fiyatı

İki modelden büyük olanı daha çok oturma odaları için tasarlanmış ve prize bağlı olarak kullanmak gerekiyor. Polyester ön panel çıkarılarak daha minimal bir görüntü elde edilebiliyor. Cihazı açma ve ses ayarlama ön kısımdaki tek düğme ile yapılıyor.

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Üründe 3 adet sürücü ve 2 adet 4 inçlik woofer yer alıyor. Ağırlığı 3.8Kg. Bluetooth yanında kablo ile de ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Ürünün fiyatı 89$ olarak belirlenmiş.

Küçük model ise taşınabilir nitelikte. Bataryası 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor ve çıkarılabiliyor. Yedek batarya ile müzik keyfiniz yarıda kalmıyor. Üründe iki adet sürücü ve 1 adet 3.2 inçlik woofer kullanılmış.

Stand ile de kullanabileceğiniz modelin fiyatı 49$. Yine ön panel çıkarılabilirken batarya 20$ fiyat etiketine sahip. Yeni seri şimdilik sadece fiziksel mağazalardan temin edilebiliyor.  

 

https://www.androidpolice.com/2018/04/09/ikea-debuts-eneby-bluetooth-speakers/ Yorum Yaz
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