IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı duyuruldu

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Uzun süredir akıllı sistemler ve şarj ekosistemi üzerinde farklı ürünler çıkaran mobilya devi IKEA zaman zaman bağımsız ürünler olarak zaman zaman da mevcut ürünlere aksesuarlar olarak piyasaya çıkarıyor. IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı aksesuar tarzında hazırlanmış.

IKEA SYMFONISK Shelf özellikleri ve fiyatı

IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı asıl olarak IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz hoparlöre aksesuar olarak hazırlanmış. Böylece tek pakette hem kablosuz hoparlör hem de kablosuz şarj bir araya geliyor.

IKEA'nın uygulaması ile mobilyalarınızı odadan silebiliyorsunuz 1 hf. önce eklendi

Raf hoparlörün hemen altına vidalanıyor. Akıllı saat ve akıllı telefonlarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Qi uyumlu tüm cihazlarınızı şarj edebiliyor. İsteyenler için 18W USB Tip-C kablosu da hazır edilmiş.

LED bildirim ile şarj durumunu da belirten IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı Hollanda, Fransa ve İtalya’da satılıyor. Fiyatı ise 40 Avro olarak belirlenmiş. Kablosuz hoparlör ise İngiltere ve Avusturalya’da satılıyor.

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IKEA SYMFONISK Shelf tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı