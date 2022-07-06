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    Anlık Bildirim

    IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı duyuruldu

    IKEA SYMFONISK Shelf raf şeklinde bir kablosuz şarj plakası olarak tasarlanmış. Kablosuz şarjın yanında kablolu olarak da cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.    
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    IKEA SYMFONISK Shelf
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    Uzun süredir akıllı sistemler ve şarj ekosistemi üzerinde farklı ürünler çıkaran mobilya devi IKEA zaman zaman bağımsız ürünler olarak zaman zaman da mevcut ürünlere aksesuarlar olarak piyasaya çıkarıyor. IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı aksesuar tarzında hazırlanmış.

    IKEA SYMFONISK Shelf özellikleri ve fiyatı

    IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı asıl olarak IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz hoparlöre aksesuar olarak hazırlanmış. Böylece tek pakette hem kablosuz hoparlör hem de kablosuz şarj bir araya geliyor.

    Raf hoparlörün hemen altına vidalanıyor. Akıllı saat ve akıllı telefonlarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Qi uyumlu tüm cihazlarınızı şarj edebiliyor. İsteyenler için 18W USB Tip-C kablosu da hazır edilmiş.

    LED bildirim ile şarj durumunu da belirten IKEA SYMFONISK Shelf kablosuz şarj rafı Hollanda, Fransa ve İtalya’da satılıyor. Fiyatı ise 40 Avro olarak belirlenmiş. Kablosuz hoparlör ise İngiltere ve Avusturalya’da satılıyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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