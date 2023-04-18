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    İki galaksinin çarpışması 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama yarattı

    NASA, 250 milyon ışıkyılı uzaklıkta "muazzam patlama" ile birleşen 2 sarmal gökadanın görüntüsünü yayınladı. Görüntüler James Webb Uzay Teleskobu tarafından kaydedildi.
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    İki galaksi çarpıştı: 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama Tam Boyutta Gör
    NASA geçtiğimiz gün, 250 milyon ışık yılı uzaklıkta, Serpens takımyıldızında birleşme sürecindeki iki spiral galaksinin James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni bir görüntüsünü yayınladı. NASA, "Arp 220" olarak adlandırılan iki spiral galaksinin çarpışmasının yaklaşık 700 milyon yıl önce başladığını ve muazzam bir yıldız oluşumu patlamasına yol açtığını söylüyor.

    Güneş'ten 1 trilyon kat daha parlak

    İki galaksi çarpıştı: 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama Tam Boyutta Gör
    NASA yetkilileri bir haber bülteninde "Bu, bir trilyon Güneş'ten daha fazla parlaklığa sahip ultra parlak bir kızılötesi galaksidir (ULIRG)" dedi. Yaklaşık 200 yıldız kümesinin 5.000 ışık yılı çapındaki yoğun, tozlu bir bölgede yer aldığı düşünülüyor. Bu küçük bölgedeki gaz miktarının tüm Samanyolu galaksisindeki gaz miktarına eşit seviyede olduğunun da altı çizildi.

    Bilim insanları Arp 220'nin hem en yakın ultra parlak kızılötesi galaksi hem de Dünya'ya en yakın üç galaktik birleşmenin en parlağı olduğunu söylüyor. Ancak belirtildiği gibi ortaya çıkan ışık kızılötesi dalga boylarında, dolayısıyla insan gözü bunu algılayamıyor. Ancak Webb’in sahip olduğu dahili gözlem araçları kızılötesi dalgaları da algılayabildiği için bu iki galaksi ideal bir çalışma alanı haline geliyor.

    Bu arada üstteki görsel Webb tarafından çekilen, alttaki görsel ise Hubble tarafından çekilen görsel.

    İki galaksi çarpıştı: 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama Tam Boyutta Gör
    Daha önce radyo teleskoplar Arp 220'nin 500 ışık yılından daha az bir bölümünü kapsayan 100 süpernova kalıntısı görmüş ve Hubble Uzay Teleskobu da iki ana galaksinin çekirdeklerinin birbirinden yalnızca 1.200 ışık yılı uzaklıkta olduğunu keşfetmişti. Ancak Webb'in görüntüsü, ilgi çekici derecede parlak ışık kaynağı hakkında daha da fazla ayrıntı sağlıyor.
    Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-captures-the-spectacular-galactic-merger-arp-220 https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-spiral-galaxy-merger
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    KiLLeR© 2 saat önce

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