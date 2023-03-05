Mario Kart 8 ve Splatoon güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

Nintendo oyunlarında riskli açık
Daha önce de gündeme gelen ENLBufferPwn adındaki açık, saldırganın çevrim içi olarak eşleştiği bir oyuncunun sistemine sızarak kredi kartı bilgilerini veya hesabını çalabilmesine neden oluyordu.
Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch Sports, Splatoon 2 ve 3 gibi pek çok oyunda bu açık yamanmıştı. Ne var ki Mario Kart 8 ve Splatoon oyunlarında da aynı açık keşfedildi. Nintendo acil bir şekilde oyunları çevrim içi erişime kapattı.
Firma açık nedeniyle mağdur olmuş oyunculardan özür diliyor. Hızlı bir şekilde açığın giderilmesi için çalışmalar başladı. Henüz oyunlar ne zaman tekrar erişime açılacak belirtilmedi. Mario Kart 8 oyunu Wii U üzerinde 8.5 milyon satarken Splatoon da 5 milyon satış rakamına ulaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez