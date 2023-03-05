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    Anlık Bildirim

    Mario Kart 8 ve Splatoon güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

    Nintendo markasının bir dönem en çok satılan oyunlarından olan Mario Kart 8 ve Splatoon, tespit edilen bir güvenlik açığı nedeniyle çevrim içi erişime kapatıldı. 
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    Nintendo Tam Boyutta Gör
    Siber saldırı hikâyelerinde genelde kullanıcıların bilinçsiz bir şekilde indirdiği uygulamalar, girdiği siteler, kullandığı araçlardan kaynaklanan saldırılar görüyoruz. Nintendo tarafında ise daha farklı bir hikâye yaşanıyor.

    Nintendo oyunlarında riskli açık

    Daha önce de gündeme gelen ENLBufferPwn adındaki açık, saldırganın çevrim içi olarak eşleştiği bir oyuncunun sistemine sızarak kredi kartı bilgilerini veya hesabını çalabilmesine neden oluyordu.

    Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch Sports, Splatoon 2 ve 3 gibi pek çok oyunda bu açık yamanmıştı. Ne var ki Mario Kart 8 ve Splatoon oyunlarında da aynı açık keşfedildi. Nintendo acil bir şekilde oyunları çevrim içi erişime kapattı.

    Firma açık nedeniyle mağdur olmuş oyunculardan özür diliyor. Hızlı bir şekilde açığın giderilmesi için çalışmalar başladı. Henüz oyunlar ne zaman tekrar erişime açılacak belirtilmedi. Mario Kart 8 oyunu Wii U üzerinde 8.5 milyon satarken Splatoon da 5 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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