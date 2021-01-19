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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki yeni büyük PUBG oyunu üzerinde çalışılıyor

    2010'lu yılların en popüler oyunlarından biri olan ancak son dönemlerde popülerliğini biraz kaybeden PlayerUnknown's Battlegrounds ile alakalı olan iki yeni proje üzerinde çalışılıyor.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İki yeni büyük PUBG oyunu üzerinde çalışılıyor
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    2017 yılında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da daha çok bilinen ismi ile PUBG ile alakalı iki yeni proje daha yolda.

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    Bluehole, PUBG Corp. ve Striking Distance'ın sahibi olan Krafton'un iki yeni proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PlayerUnknowns Battlegrounds'un uzun süredir programcısı ve baş yapımcısı olan CEO Kim Chang-han'ın Bloomberg profilinde Krafton'un iki yeni PUBG projesi daha olduğu bilgisi bulunuyor. Bunlardan biri PC ve konsollar için geliştirilmekte olan "PUBG ile ilgili" bir proje, diğeri ise PUBG tabanlı mobil cihazlar için geliştirilen yeni bir battle royale oyunu.

    Projeler ile ilgili daha fazla detay ne yazık ki belli değil ancak projelere şöyle bir bakınca sanki PUBG 2 ve PUBG Mobile 2'ymiş gibi durmuyor değil. Ayrıca projenin yaklaşık 1 yıldır geiştirildiği de bilgiler arasında.

    The Game Awards etkinliğinde duyurulan Dead Space'in yaratıcısından gelen The Callisto Protocol de yine PUBG ile aynı evrende geçecek ama tek kişilik bir korku oyunu olacak.



    https://www.vg247.com/2021/01/19/pubg-2-development-mobile-pc-playstation-xbox/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    5 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    17 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2010 lu yıllar mı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    2010-2019



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