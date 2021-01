İki yeni büyük PUBG oyunu üzerinde çalışılıyor

Tam Boyutta Gör

2017 yılında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da daha çok bilinen ismi ile PUBG ile alakalı iki yeni proje daha yolda.

Bluehole, PUBG Corp. ve Striking Distance'ın sahibi olan Krafton'un iki yeni proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PlayerUnknowns Battlegrounds'un uzun süredir programcısı ve baş yapımcısı olan CEO Kim Chang-han'ın Bloomberg profilinde Krafton'un iki yeni PUBG projesi daha olduğu bilgisi bulunuyor. Bunlardan biri PC ve konsollar için geliştirilmekte olan "PUBG ile ilgili" bir proje, diğeri ise PUBG tabanlı mobil cihazlar için geliştirilen yeni bir battle royale oyunu.

Projeler ile ilgili daha fazla detay ne yazık ki belli değil ancak projelere şöyle bir bakınca sanki PUBG 2 ve PUBG Mobile 2'ymiş gibi durmuyor değil. Ayrıca projenin yaklaşık 1 yıldır geiştirildiği de bilgiler arasında.

The Game Awards etkinliğinde duyurulan Dead Space'in yaratıcısından gelen The Callisto Protocol de yine PUBG ile aynı evrende geçecek ama tek kişilik bir korku oyunu olacak.

https://www.vg247.com/2021/01/19/pubg-2-development-mobile-pc-playstation-xbox/

