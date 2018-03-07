İkinci Dünya Savaşı'nda batan ünlü uçak gemisi 76 yıl sonra bulundu

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İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ünlü Amerikan uçak gemisi USS Lexington, tam 76 yıl sonra bulundu. Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen'ın finanse ettiği bir keşif ekibi, "Lady Lex" lakaplı geminin enkazını Avustralya açıklarındaki Mercan Denizi'nde keşfetti.Paul Allen'ın keşif ekibi Lady Lex'i Avustralya kıyılarından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta, denizin tam 3 bin metre derinliğinde tespit etmiş. Keşif için "R/V Petrel" isimli bir araştırma gemisini kullanan ekip, enkazı tespit etmelerinin ardında elbette bir de video yakalamışlar. İşte Mercan Denizi'nin 3 bin metre derinliğinde Lady Lex görüntüleri:USS Lexington, Mayıs 1942'de gerçekleşen Mercan Denizi Muharebesi'nde ABD ve Avustralya kuvvetlerinin en önemli iki uçak gemisinden biriydi. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne karşı savaş veren gemi, uzun süren torpido saldırıları ve Japon uçağı Mitsubishi A5M'nin bombalamalarının ardından 8 Mayıs 1942'de 35 uçakla beraber batmıştı. Gemi mürettebatından 216 kişi hayatını kaybederken, 2770 kişi ise bölgedeki diğer Amerikan gemilerine aktarılarak kurtarılmıştı.USS Lexington, Japon donanmasının püskürtülmesiyle sonuçlanan Mercan Denizi Muharebesi'nin ardından "dünyanın ilk uçak gemisi kaybı" olarak tarihe geçti.Lexington'un keşfinin ardırdan bazı açıklamalarda bulunan Paul Allen,"Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden ve etmekte olan herkese büyük şükran borçluyuz. USS Lexington'ı ve onun üzerinde savaş veren cesur insanlarımızı bu şekilde onurlandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullanıyor.