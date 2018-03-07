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İkinci Dünya Savaşı'nda batan ünlü uçak gemisi 76 yıl sonra bulundu

ABD ve Japon İmparatorluğu arasındaki Mercan Denizi Muharebesi'nde bundan tam 76 yıl önce batan ünlü uçak gemisi USS Lexington, Paul Allen'ın keşif ekibi tarafından keşfedildi. İşte görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,4b
1
10
havacılık
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ünlü Amerikan uçak gemisi USS Lexington, tam 76 yıl sonra bulundu. Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen'ın finanse ettiği bir keşif ekibi, "Lady Lex" lakaplı geminin enkazını Avustralya açıklarındaki Mercan Denizi'nde keşfetti.

Paul Allen'ın keşif ekibi Lady Lex'i Avustralya kıyılarından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta, denizin tam 3 bin metre derinliğinde tespit etmiş. Keşif için "R/V Petrel" isimli bir araştırma gemisini kullanan ekip, enkazı tespit etmelerinin ardında elbette bir de video yakalamışlar. İşte Mercan Denizi'nin 3 bin metre derinliğinde Lady Lex görüntüleri:


USS Lexington, Mayıs 1942'de gerçekleşen Mercan Denizi Muharebesi'nde ABD ve Avustralya kuvvetlerinin en önemli iki uçak gemisinden biriydi. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne karşı savaş veren gemi, uzun süren torpido saldırıları ve Japon uçağı Mitsubishi A5M'nin bombalamalarının ardından 8 Mayıs 1942'de 35 uçakla beraber batmıştı. Gemi mürettebatından 216 kişi hayatını kaybederken, 2770 kişi ise bölgedeki diğer Amerikan gemilerine aktarılarak kurtarılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Uzay boşluğuna ne kadar dayanabilirsiniz? İşte uzayda kıyafetsiz kalırsanız başınıza gelecekler"
USS Lexington, Japon donanmasının püskürtülmesiyle sonuçlanan Mercan Denizi Muharebesi'nin ardından "dünyanın ilk uçak gemisi kaybı" olarak tarihe geçti.

Lexington'un keşfinin ardırdan bazı açıklamalarda bulunan Paul Allen,"Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden ve etmekte olan herkese büyük şükran borçluyuz. USS Lexington'ı ve onun üzerinde savaş veren cesur insanlarımızı bu şekilde onurlandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullanıyor.

https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2018/03/06/a-wwii-aircraft-carrier-was-lost-in-the-battle-for-australia-a-tech-billionaire-just-found-it/?utm_term=.fcf68ceb5bf2 Yorum Yaz
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napolyon94 1 yıl en beğenilen
Lexington in batirilmasi muazzam bir basaridir. 46.000 tonluk bu dev geminin batmasi ile japon GuneyBati Filosu epey rahatlamistir. Shokaku ve Zuikaku bolgede 1 sene boyunca lexington'in yoklugunda teror estireceklerdir. Her ne kadar lex in batisindan 1 ay sonra midway de japonlar sivasada , midway in etkileri Pasifik in bu kadar guneyinde pek hissedilmemistir.
Konuya ilgi duymayanlar icinse gidip StarWars, StarTrek de uydurma filo savaslari okuyacaginiza gidin Pasifik de yasanan carpismalari inceleyin.
Lexington in batirilmasi muazzam bir basaridir. 46.000 tonluk bu dev geminin batmasi ile japon GuneyBati Filosu epey rahatlamistir. Shokaku ve Zuikaku bolgede 1...
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Wi Fi 1 yıl evil2302
Adamlar her hangi bir konuyu RTE' ye bağlamadan cümle bile kuramıyor, sen kültürden bahsediyorsun :) Birazdan biri bağlasında gör nasıl kültürlüler!...
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Shegorath 1 yıl
Kafalarına atom bombası yiyip amerikanın tasmalı kedisi haline geldi onu batırmış şunu yapmış hikaye
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erturkcan2 1 yıl
Güzel vurmuş Japonlar ellerine sağlık...
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Belki bunu görme şansımız olmayacak ama Thistlegorn savaş gemisine dalma fırsatım oldu. Videolardaki ihtişam yanına gidince fasa fiso kalıyor. Savaşın izlerini yakınen gördüğünüzde daha bir etkileniyorsunuz.
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canguler917 1 yıl
Allah affetsin gözüme skyrim grafikleri gibi gözüktü
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evil2302 1 yıl
Kimsenin ilgi göstermemesi kültürümüzün seviyesini gösteriyor...
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Wi Fi 1 yıl evil2302
Adamlar her hangi bir konuyu RTE' ye bağlamadan cümle bile kuramıyor, sen kültürden bahsediyorsun :) Birazdan biri bağlasında gör nasıl kültürlüler!...
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tobepeople 1 yıl
Aslında Japonlar insanlara tarihi sevdirmek için; gemi savaşları konulu birçok anime yapmış, hatta bir tanesi neredeyse birebir tarihi ele alıyor. Neredeyse dememin sebebi: Sadece savaş gemilerinin isimleri vs aynı. Ancak sanki bir anime karakteriymiş gibi gösteriyorlar. Çeşitli yerlerinde yine gemi haline de yer veriliyor. Adını anımsayamadım ancak biraz araştırırsanız bulursunuz. Turkanime sitesine üye girişi yapamıyorum, sanırım sorun var. Yoksa profilimden kolayca bulabilirdim.
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sniper23 1 yıl tobepeople
Kancolle
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napolyon94 1 yıl en beğenilen
Lexington in batirilmasi muazzam bir basaridir. 46.000 tonluk bu dev geminin batmasi ile japon GuneyBati Filosu epey rahatlamistir. Shokaku ve Zuikaku bolgede 1 sene boyunca lexington'in yoklugunda teror estireceklerdir. Her ne kadar lex in batisindan 1 ay sonra midway de japonlar sivasada , midway in etkileri Pasifik in bu kadar guneyinde pek hissedilmemistir.
Konuya ilgi duymayanlar icinse gidip StarWars, StarTrek de uydurma filo savaslari okuyacaginiza gidin Pasifik de yasanan carpismalari inceleyin.
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