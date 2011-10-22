İkinci dalga iPhone 4S satışı 22 ülkeye geliyor ön siparişler başladı

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 4S, 4 Ekim tarihindeki lansmanının ardından 14 Ekim’de ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya sürülmüştü. iPhone 4S modelinin ikinci dalga satışları ise Apple’ın söz verdiği gibi 22 ülkede 28 Ekim itibariyle başlayacak.





iPhone 4S modelini ikinci dalgada deneme fırsatı yakalayacak ülkeler Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre şeklinde.





Bu ülkelerin çevrimiçi Apple mağazaları ön sipariş almaya başladı. Ancak talebin yüksek olması nedeniyle sevkiyata 1-2 hafta şeklinde süre konmuş. Bu süre satışa sunulacak tüm ülkelerde aynı.





Çift çekirdekli A5 işlemci, 512MB RAM, Siri sesli asistan, Retina Display ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi sunan iPhone 4S 4 milyonu geçen haftasonu satışlarıyla rekor kırmıştı.







