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İkinci dalga iPhone 4S satışı 22 ülkeye geliyor ön siparişler başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8b
1
77
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 4S, 4 Ekim tarihindeki lansmanının ardından 14 Ekim’de ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya sürülmüştü. iPhone 4S modelinin ikinci dalga satışları ise Apple’ın söz verdiği gibi 22 ülkede 28 Ekim itibariyle başlayacak.

iPhone 4S modelini ikinci dalgada deneme fırsatı yakalayacak ülkeler Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre şeklinde.

Bu ülkelerin çevrimiçi Apple mağazaları ön sipariş almaya başladı. Ancak talebin yüksek olması nedeniyle sevkiyata 1-2 hafta şeklinde süre konmuş. Bu süre satışa sunulacak tüm ülkelerde aynı.

Çift çekirdekli A5 işlemci, 512MB RAM, Siri sesli asistan, Retina Display ekran, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi sunan iPhone 4S 4 milyonu geçen haftasonu satışlarıyla rekor kırmıştı.



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Gibson Les Paul 8 yıl en beğenilen
SANALKAPTAN

D.A.R.B.E.C.i

afterlife97

CodeMachine Adamların Türkiyeyi adam yerine bile koymamalarına rağmen ülkemizde babasının dükkanı gibi yeminli avukatın çok olmasının sebebi ne acaba ?
Çünkü hepsinden daha kaliteli.


evet sanırım o yüzden dünyanın en iyi telefonu listesinde ilk 3e giremedi ;)
kaliteli dediğin telefonda sırf paralarını almak için bile radio koymayan çakal bir şirketi savunma bize ;)

evet evet radyo yok. flash yok. itunes bağımlılığı var.. say say. anca bunları sayarsınız zaten. nedenlerini sebeplerini bilmeden atar tutarsınız. bu arada ilk 3 ü merak ettim. yazsanıza , ayrıca kim seçmiş bu ilk 3 ü. droid forumlarındamı seçilmiş


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1. Beyaz Samsung Galaxy S2
2. Siyah Samsung Galaxy S2
3. Samsung Galaxy S



SANALKAPTAND.A.R.B.E.C.iafterlife97CodeMachine Adamların Türkiye...
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aceleciburak 8 yıl
Darty ön sipariş almaya başlamış ve çok uygun fiyata 16 GB iphone 4s 2999 TL ayrıca ön siparişten sonra 3300 TL olacakmış valla bu fiyata alacak olan kişinin enayinin bayrak dikeni olması gerekiyo kanımca...
Darty ön sipariş almaya başlamış ve çok uygun fiyata 16 GB iphone 4s 2999 TL ayrıca ön siparişten sonra 3300 TL olacakmış valla bu fiyata alacak olan kişinin en...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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napolyon94 8 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
SANALKAPTAN
Orijinalden alıntı: D.A.R.B.E.C.i
Orijinalden alıntı: afterlife97
Orijinalden alıntı: CodeMachine Adamların Türkiyeyi adam yerine bile koymamalarına rağmen ülkemizde babasının dükkanı gibi yeminli avukatın çok olmasının sebebi ne acaba ?
Çünkü hepsinden daha kaliteli.
evet sanırım o yüzden dünyanın en iyi telefonu listesinde ilk 3e giremedi ;) kaliteli dediğin telefonda sırf paralarını almak için bile radio koymayan çakal bir şirketi savunma bize ;)
evet evet radyo yok. flash yok. itunes bağımlılığı var.. say say. anca bunları sayarsınız zaten. nedenlerini sebeplerini bilmeden atar tutarsınız. bu arada ilk 3 ü merak ettim. yazsanıza , ayrıca kim seçmiş bu ilk 3 ü. droid forumlarındamı seçilmiş

heee kardeş heee bizde radyo yok :) sen git 1500TL ver modern radio al :) zaten baskada bi işe yaramıyor o cihaz :) HERKEZ BİRGÜN İPHONE KULLANACAK BUNA SENDE DAHİLSİN FANDROID :) BU SAVAŞ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÇIKTI BİLİONUZ DİMİ :)

Iste capitalist carkin bir enayisi daha ..
AlicanNalbatSANALKAPTANOrijinalden alıntı: D.A.R.B.E.C.iOrijinalden alıntı: afterlife97Orijinalden a...
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DH Misafiri 7 yıl
Amerika satis fiyatlarinda yanlis bir yonlendirme var. Vergi dahil edilmesi gerekiyor, eyaletten eyalete degismekle birlikte yuzde 6 yuzde 8 gibi rakamlar mevcut.
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inexo 8 yıl
10 bin de olsa alan olur bazıları para s*çıyor. Kahrolsun kapitalizm
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TriNeO 8 yıl
Türkiyenin yeni yılda tanışacak olması çok acı.. Listedeki ülkelerden 3-4 tanesini toplasanız İstanbul kadar etmez.. Ben avrupadakileri topladım..

Avusturya:8.2 milyon
Belçika: 10.4 milyon
Çek Cumh. : 10.1
Danimarka: 5.5
Estonya: 1.2
Finlandiya: 5.2
Macaristan:9.9
İrlanda:4.6
Letonya:2.2
Liechtenstein:0,035
Litvanya:3.5
Lüksemburg:0,5
Hollanda:16.8
Norveç:4.7
Slovakya:5.5
Slovenya:2
İsveç:9.1
İsviçre:7.6

Bu kadar ülkenin toplamı ne biliyormusunuz 107 milyon.. Belçika ve Hollandayı çıkarsanız Türkiye kadar ediyor 16 ülke..

Onlarla beraber bile türkiyeden hepi topu 25 milyon fazlalar..

Peki burada bu kadar zahmete niye giriyorum.. Burda vekaletnamesiz avukat gibi, eksiklik eleştri bildiren her arkadaşa, cevap yetiştirmeye çalışan apple fanları için yazdım bunları..

Ne olur burada yazdıklarınızın yarısı kadar da applea yazın ve Türkiye'ye yaptıkları ayrımcılığı kınayın eleştirin.. Sonuçta arada bir de olsa kendi hakkınızıda koruyun.. 2000$ telefon sattıklarından dahası bu telefonların normalden en az 3 ay sonra geldiğinden bahsedin..

Burda telefon tokuşturmaktan daha çok işe yarar bu tavsiyem..

Sürçi lisan ettiysem affedin beni..

Not:İspanya (46) ve İtalyayı (61) dahil etmedim sadece ki onlarda burada yazıyor.. Türkiye ise 79 milyon nüfusa sahip.. Burada apple ürünlerinin değil apple ve onun fanlarının eleştirisini yaptım sadece bu ayrıma da lütfen dikkat edin..
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Promito 8 yıl
Kim ne derse desin burada sizin yazdıklarınızdan etkilenecek kimse yok. Çünkü iphone avukatları android telefon kullanan insanların söylediklerini anlama zahmetinde bulunmadan söylenenler ile alay ediyorlar. Benzer şekilde iphone un verilen parayı hakettigine dair yapılan yorumlar andoid telefon kullanan kişiler tarafından okunup değerlendirilmiyor. Netice şu siz yorum yaparken karşı tarafa b.k atmak yerine artı ve eksilerinden bahsetseniz insanlar yazdıklarınızı objektif olarak okuyup, " he lan bu adam b.k atmak yerine birşeyler yazmış diyebilir". Ben iphone yada android kullanıcısı değilim ama iphoneun hakettiğinden fazla para beklentisi oldugunu söyleyebilirim. En azından o kadar yüksek fiyatlara satılan telefonu alan kişinin özgürce kullanmasına imkan sağlayabilirdi.Iphone a ödediğiniz para boş olmayabilir belki ama ödedikten sonra herşey bitmiyor. Telefonunuzu istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz, apple firmasının istediği gibi kullanıyorsunuz. Herşeye para ödemeniz gerekiyor ve istediğiniz kadar serbest değilsiniz kişileştirirken...
Ben bi telefonu satın alyosam onu nasıl kullanacağımada kendim karar vermeliyim. Her yapam istediğim için tekrar ücret ödemek zorunda kalmak yada telefonumu sadece sınırl ölcüde isteklerime göre özelleştirebiliyo olmak bana uymuyor. Iphone gerçekten çok kaliteli olabilir ama kalitesinin karşılığında fazlasını almaya çalışması ile bence benim tercihim değil...
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esqhia 8 yıl
offfff 3300tl. Benim 11 aylık kiram.Kefen param ya da araba pazarında bulabilene temiz bir şahin parası.Ne derseniz diyin artık.Görünen o ki kapıda kriz falan yok.Şimdiden kenara 3 5 bişeyler atmaya başlasam iphone 7 ve ios6 falan çıkınca anca alırım bu aleti :) neyse olanlara Allah daha çok versin,alanlara da hayırlı olsun güle güle kullansınlar,kimsenin zevkine diyecek bişeyimiz yok :)
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Onur__ 8 yıl
Ya buarada orta sayfalara yeni goz attim, farkli marka cep telefonu kullanicilari ciddi anlamda bu basliga yazi falan yazmislar ya :) gercekten saka gibi :))

Kalibim basarim eger herhangi birinin eline bu telefon gecmis olsa, fazla degil 1-2 gun kullansalar bir daha farkli telefona gecemezler hepimizde oldugu gibi :)

Arkadaslar en basitinden biz iPhone ile dogmadik, biz de birkac sene oncesine kadar butun marka model telefonlari kullandik. Sadece bunu dusunun mantik suzgecinden gecirin yeterli olacaktir.

Suanda neden bu kadar cok iPhone kullanicisinin oldugu ve neden hepsinin telefonundan memnun oldugunu, telefonu kirilsa bozulsa calinsa bile iPhonedan baska bir telefona gecmesinin cok zor oldugunun nedenini anlamak cok zor olmasa gerek yani :)
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Onur__ 8 yıl
Evet dostum gozunu seveyim pasaport kayit veya imei kayit diye bi yazsan google a cok guzel olacak ama.

yurtdisinda telefon al, Turkiye'ye gel. 1 hafta icerisinde pasaportunla herhangi bir operatorun dukkanina git, imei kaydi yapmak istiyorum de, nelerin gerektigini tam bilmiyorum ama pasaport, kimlik, telefon ve hatta garanti olsun diyosan kutusunu da gotur yaninda. 5 liraya kaydediyorlar sanirim.

Ondan sonra istersen sat, istersen kullan, ne istersen onu yap.

Yalniz satacaksan neden kayit yaptiriyorsun onu anlamadim. Zaten revacta bir telefon, kayit yaptirmasanda istedigin fiyata gider, bence bosuna yaptirmis olursun kaydi eger satacaksan. Sonucta bir pasaport ile iki senede 1 telefon kaydetme hakki var sanirim.
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mszehir 8 yıl
bt si olmayan vertulara dünya para verilirken 2000 tl civarı paralar bu tlefonun fazlasıyla hakkı tabi bu telefonu hangi klasmanda gördügünüze baglı
arabada nasıl mercedese telefonda da iphone dur artık ...
telefoncularda şöyle diyologlar oluyor :
telefon var mı ?
var abi samsung,htc vs.
abi iphone var mı ?
iphone da var
nacizane derlemem .
HTC ye başarılar diliyorum umarım daha iyi tasarımlar yaparlar .
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Namessar 8 yıl
katilmiyorum. iphone turkiye de asiri fahis fiyatlara satiliyor. yurt disinda, ozellikle kuzey amerika da, ayni jenerasyon sayilan android modelleri ile ip4 arasinda cok fazla bir fiyat farki yok. turkiye de satilan fiyatlarda iphone parasini kesinlikle haketmiyor. zira vergi ve otv yansimasindan cok ote yuksek fiyatlarda satiliyor, korkunc bir ithalatci acgozlulugu var iphone icin turkiye de.

bizim ulkemizde yuksek fiyati nedeniyle sizin tabirinizle "mercedes" olmus durumda. hakikaten hakettiginden degil. kotu telefon degil, aksine cok guzel bir dizayn. ama en yakin rakibinden 800-1000 TL daha pahaliya satilacak telefonlar da degil bunlar.

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KBL 8 yıl
Bayramda Paris'e gidiyorum iphone 4'üm var acaba paris'ten 4s almaya gerek varmı? yani ne kadar olur avrupada bilmiyorum fiyat olarak. Ayrıca 4'ten 4s'e geçmeye değermi onuda bilmiyorum
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tahir40 8 yıl
Allah'ım akıl fikir ihsan eyle ülkemizdeki appleseverlere. Elin gavuru mukavele ile 200 dolara alıyor telefonu çıkar çıkmaz, ülkemizdeki saflar aylarca bekleyip bir telefona 2000 liradan fazla para ödüyor...
Eski bir iphone kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki aldığım haziranda aldığım HTC Sensationdan yeni çıkacak 4s daha hızlı, üstelik daha ucuz, ve de IOS Androidden çok daha kısıtlı bir platform, yapabilecekleriniz hem daha kısıtlı, onu da apple'ın istediği şekilde yapmanız gerekiyor. Bu apple'ı valla bizimkiler zengin ediyor.

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bluerdem 8 yıl
ergenekon, balyoz, şike davalarındaki "dalga" gözaltılar gibi olmuş bu "ikinci dalga" kavramı
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Oxeman 8 yıl
mertgraph1979
SystemApps
afterlife97
CodeMachine Adamların Türkiyeyi adam yerine bile koymamalarına rağmen ülkemizde babasının dükkanı gibi yeminli avukatın çok olmasının sebebi ne acaba ?
Çünkü hepsinden daha kaliteli.

onca parayı vermeden bidaha düşünün çünkü videodaki gibi 2.bir şans yok... aklınızı seveyim aklınızı...
Samsung Galaxy kullanmak için kendine başka bir neden bulsan iyi olur. Çünkü kimse elimden düşürürsem kırılırmı acaba diye telefon tercihi yapmaz. Bizim bu komik satınalma kriterinden başka iphone kullanmak için bir sürü nedenimiz var. Bunuda akıl ile bağdaştırman aklının ne kadar yüzeysel çalıştığının bir kanıtı herhalde.

telefonun dayanıklı olması çok önemli bir etkendir.Sonuçta herkes insanlık hali ile telefonunu elinden düşürebilir.Okadar para verdiğin telefonun bir düşüşte bozulması hiç iyi birşey değil.Sırf fanı olduğunuz telefonu savunmak için saçma sapan yorumlar yapmayın.yakında dayanıksız olması iyi birşey iphonunuzu yenilemiş olursunuz düşerse falanda dersiniz. tabikide 3310 vb eski telefonlarla kıyaslamıyoruz ama tek düşüştede pert olmasın bir telefon.
ios ve malzeme kalitesi diye tuuturuyodunuz.gördük malzeme kalitesini...
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chinaski 8 yıl
Turkiye'ye de Kasim'da mi gelecek?
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innformatics 8 yıl
Elmayı sosyal statü simgesi olarak gören, gittiği mekanda masanın üstüne sigarası ve çakmağı yanında koymak için sabırsızlanan, sadece alo-mesaj-oyun-sosyal kerane*** dörtgeninde kullanacak olan bay-bayan arkadaşlar o parayı verir. Eroin gibi birşey bu elma bağımlılığı. Yaradan hidayete erdirsin.

Sosyal kerane: Cıvığı çıkartılmış sanal sosyalleşme ortamları. İsim vermeye gerek yok, bilen biliyor.
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