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    Anlık Bildirim

    İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir: İşte Samsung'un yeni patenti

    Samsung, 10 Temmuz'da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğünü piyasaya sürecek. Ancak teknoloji devinin, gelecek nesil akıllı yüzükleri için farklı planları var.
    İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğünü piyasaya sürecek. Ancak teknoloji devinin, gelecek nesil akıllı yüzükleri için farklı planları var. Yeni bir patent başvurusu, Samsung'un farklı tasarıma sahip yüzükler planladığını ortaya koyuyor.

    İkinci nesil Galaxy Ring 2 oldukça farklı tasarıma sahip olabilir

    Mayıs 2024'te ABD'de yapılan patent başvurusundaki çizimlere göre Samsung, üst tarafı düz yüzeye sahip bir akıllı yüzük tasarlıyor. Bu düz katmanın dış kısmında bir ekranın yer alacağı, iç kısımda ise sensörlerin bulunacağı tahmin ediliyor. Ekran, antrenman istatistikleri ve kalp atışı hızı gibi bazı önemli bilgileri veya arama ve bildirimleri telefona ihtiyaç duymadan kolayca görmeyi sağlayabilir. 

    Ek olarak, ikinci nesil Galaxy Ring, yuvarlak tasarımlı ve iki ekrana sahip bir versiyonla da gelebilir. Bu ekranlardan biri uygulama simgeleri için, diğeri ise bir uygulama simgesine tıklandığında içerik veya bilgi göstermek için kullanılabilir. 

    İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör

    İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir

    İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir

    Görseller ayrıca, Galaxy Ring 2'nin daha kalın olabileceğini gösteriyor. Artan hacim, daha fazla sensör ve daha büyük pilin eklenmesini sağlayabilir. Patent listesine göre Galaxy Ring, Galvanik Cilt Tepkisi (GSR), SPO2, PPG ve EKG ölçümünü destekleyecek. Ayrıca yüzük, sıcaklık sensörü, hızlanma sensörü, parmak izi sensörü ve bir anahtarla da donatılacak. Bununla birlikte, cihazda muhtemelen Bluetooth bağlantısı yer alacak. Ödeme yapmak için Wi-Fi, NFC ve MST'yi (manyetik güvenli iletim) özelliklerine de yer verilebileceği belirtiliyor.

    Patente göre, ikinci nesil yüzük aynı zamanda birden fazla boyuta sahip olacak. Güney Kore'de 27, ABD'de 65 yüzük boyutunun olacağı belirtiliyor. Tabi bunlar patent çizimleri olduğu için, burada belirtilen özelliklerin bir kısmı nihai üründe yer almayabilir veya tasarımsal anlamda değişiklikler içerebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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