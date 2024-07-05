İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir: İşte Samsung'un yeni patenti

İkinci nesil Galaxy Ring 2 oldukça farklı tasarıma sahip olabilir
Mayıs 2024'te ABD'de yapılan patent başvurusundaki çizimlere göre Samsung, üst tarafı düz yüzeye sahip bir akıllı yüzük tasarlıyor. Bu düz katmanın dış kısmında bir ekranın yer alacağı, iç kısımda ise sensörlerin bulunacağı tahmin ediliyor. Ekran, antrenman istatistikleri ve kalp atışı hızı gibi bazı önemli bilgileri veya arama ve bildirimleri telefona ihtiyaç duymadan kolayca görmeyi sağlayabilir.
Ek olarak, ikinci nesil Galaxy Ring, yuvarlak tasarımlı ve iki ekrana sahip bir versiyonla da gelebilir. Bu ekranlardan biri uygulama simgeleri için, diğeri ise bir uygulama simgesine tıklandığında içerik veya bilgi göstermek için kullanılabilir.
Görseller ayrıca, Galaxy Ring 2'nin daha kalın olabileceğini gösteriyor. Artan hacim, daha fazla sensör ve daha büyük pilin eklenmesini sağlayabilir. Patent listesine göre Galaxy Ring, Galvanik Cilt Tepkisi (GSR), SPO2, PPG ve EKG ölçümünü destekleyecek. Ayrıca yüzük, sıcaklık sensörü, hızlanma sensörü, parmak izi sensörü ve bir anahtarla da donatılacak. Bununla birlikte, cihazda muhtemelen Bluetooth bağlantısı yer alacak. Ödeme yapmak için Wi-Fi, NFC ve MST'yi (manyetik güvenli iletim) özelliklerine de yer verilebileceği belirtiliyor.
Patente göre, ikinci nesil yüzük aynı zamanda birden fazla boyuta sahip olacak. Güney Kore'de 27, ABD'de 65 yüzük boyutunun olacağı belirtiliyor. Tabi bunlar patent çizimleri olduğu için, burada belirtilen özelliklerin bir kısmı nihai üründe yer almayabilir veya tasarımsal anlamda değişiklikler içerebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.