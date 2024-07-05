İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir: İşte Samsung'un yeni patenti

Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğünü piyasaya sürecek. Ancak teknoloji devinin, gelecek nesil akıllı yüzükleri için farklı planları var. Yeni bir patent başvurusu, Samsung'un farklı tasarıma sahip yüzükler planladığını ortaya koyuyor.

İkinci nesil Galaxy Ring 2 oldukça farklı tasarıma sahip olabilir

Mayıs 2024'te ABD'de yapılan patent başvurusundaki çizimlere göre Samsung, üst tarafı düz yüzeye sahip bir akıllı yüzük tasarlıyor. Bu düz katmanın dış kısmında bir ekranın yer alacağı, iç kısımda ise sensörlerin bulunacağı tahmin ediliyor. Ekran, antrenman istatistikleri ve kalp atışı hızı gibi bazı önemli bilgileri veya arama ve bildirimleri telefona ihtiyaç duymadan kolayca görmeyi sağlayabilir.

Ek olarak, ikinci nesil Galaxy Ring, yuvarlak tasarımlı ve iki ekrana sahip bir versiyonla da gelebilir. Bu ekranlardan biri uygulama simgeleri için, diğeri ise bir uygulama simgesine tıklandığında içerik veya bilgi göstermek için kullanılabilir.

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Görseller ayrıca, Galaxy Ring 2'nin daha kalın olabileceğini gösteriyor. Artan hacim, daha fazla sensör ve daha büyük pilin eklenmesini sağlayabilir. Patent listesine göre Galaxy Ring, Galvanik Cilt Tepkisi (GSR), SPO2, PPG ve EKG ölçümünü destekleyecek. Ayrıca yüzük, sıcaklık sensörü, hızlanma sensörü, parmak izi sensörü ve bir anahtarla da donatılacak. Bununla birlikte, cihazda muhtemelen Bluetooth bağlantısı yer alacak. Ödeme yapmak için Wi-Fi, NFC ve MST'yi (manyetik güvenli iletim) özelliklerine de yer verilebileceği belirtiliyor.

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Patente göre, ikinci nesil yüzük aynı zamanda birden fazla boyuta sahip olacak. Güney Kore'de 27, ABD'de 65 yüzük boyutunun olacağı belirtiliyor. Tabi bunlar patent çizimleri olduğu için, burada belirtilen özelliklerin bir kısmı nihai üründe yer almayabilir veya tasarımsal anlamda değişiklikler içerebilir.

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İkinci nesil Galaxy Ring ekrana sahip olabilir