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    Kötü haber: İklim değişikliği tahminleri doğrulandı, deniz seviyeleri yükseliyor

    Bilim insanları, buzulların erimeye başlamasının neden olduğu deniz seviyelerindeki artışla ilgili teorik modeli doğruladılar.                                   
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    İklim değişikliği tahminleri doğrulandı deniz seviyesi yükseliyor
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    Uydu verileri, Grönland'ın buzullarının erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesini öngören iklim modellerini doğruladı. Grönland'daki buz tabakaları ve buzullar eridikçe ve su küresel okyanuslara dağıldıkça, deniz seviyelerinin yükselmeye başladığı bildirildi.

    Araştırmanın başyazarı Sophie Coulson'a göre, buzullar eriyip suyu dünya okyanuslarına dağıttıkça deniz seviyeleri dengesiz bir şekilde yükseliyor. Her buzul ve buz tabakası, parmak izi adı verilen benzersiz bir deniz seviyesi değişim modelinin bir parçası. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden araştırmalara rağmen, bu parmak izleri hiçbir zaman kesin olarak tespit edilememişti.

    Tahminler maalesef doğru çıktı

    Grönland bölgesindeki baskın etki, buz tabakası kütle kaybettikçe, deniz suyu üzerindeki yerçekimi etkisinin azalması ve suyun buz tabakasından göç etmesine neden olmasıdır. Bu da Grönland yakınlarında deniz seviyesinin düşmesine, ancak bölgenin dışında deniz seviyesinin giderek daha yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor. Yeni buz erimesi tahminlerini kullanan bilim insanları, deniz seviyesindeki değişiklikleri tahmin etmek için bu modeli kullandılar ve teorik hesaplamalar gerçek verilerle eşleşti.

    Yeni çalışma, jeofiziksel deniz seviyesi değişimi tahminlerinin doğruluğunu onaylıyor ve önümüzdeki on yıllar ve yüzyıl boyunca deniz seviyesi yükselme tahminlerine olan güveni de artırıyor.

    Kaynakça https://phys.org/news/2022-09-sea-level-greenland.html https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo0926
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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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