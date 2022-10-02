Kötü haber: İklim değişikliği tahminleri doğrulandı, deniz seviyeleri yükseliyor

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Uydu verileri, Grönland'ın buzullarının erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesini öngören iklim modellerini doğruladı. Grönland'daki buz tabakaları ve buzullar eridikçe ve su küresel okyanuslara dağıldıkça, deniz seviyelerinin yükselmeye başladığı bildirildi.

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Araştırmanın başyazarı Sophie Coulson'a göre, buzullar eriyip suyu dünya okyanuslarına dağıttıkça deniz seviyeleri dengesiz bir şekilde yükseliyor. Her buzul ve buz tabakası, parmak izi adı verilen benzersiz bir deniz seviyesi değişim modelinin bir parçası. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden araştırmalara rağmen, bu parmak izleri hiçbir zaman kesin olarak tespit edilememişti.

Tahminler maalesef doğru çıktı

Grönland bölgesindeki baskın etki, buz tabakası kütle kaybettikçe, deniz suyu üzerindeki yerçekimi etkisinin azalması ve suyun buz tabakasından göç etmesine neden olmasıdır. Bu da Grönland yakınlarında deniz seviyesinin düşmesine, ancak bölgenin dışında deniz seviyesinin giderek daha yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor. Yeni buz erimesi tahminlerini kullanan bilim insanları, deniz seviyesindeki değişiklikleri tahmin etmek için bu modeli kullandılar ve teorik hesaplamalar gerçek verilerle eşleşti.

Yeni çalışma, jeofiziksel deniz seviyesi değişimi tahminlerinin doğruluğunu onaylıyor ve önümüzdeki on yıllar ve yüzyıl boyunca deniz seviyesi yükselme tahminlerine olan güveni de artırıyor.

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