İklim değişikliğinin %10'undan Çin sorumlu

Dünya'nın en büyük ekonomolerinden birisi olan uzak doğu ülkesi Çin, son 30 yılda atmosfere saldığı karbondioksit miktarı olarak da hem tüm Avrupa Birliği'ni hem de ABD'yi geride bırakmıştı. Nature dergisinde yayımlanan son çalışma iklim değişikliği üzerindeki insan etkisinin %10'undan Çin'in sorumlu olduğunu gösteriyor.

Leeds Üniversitesi'nden Prof Dominick Spracklen, Çinli araştırmacıların çalışmasına yorum olarak yayımladığı makalede Çin'in şu anda dünyanın diğer tüm ülkelerinden daha hızlı bir şekilde daha büyük ormanlar kurduğunu belirtiyor. Yeni ormanlık alanların atmosferdeki karbondioksit oranını azaltacağını söyleyen Spracklen, Çin'in doğal ormanları koruma ve yeniden yapılandırma planlarının global iklime çok olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

http://ecowatch.com/2016/03/18/china-impact-on-climate-change/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Çin'in bu alandaki %10'luk etkisi aslında görece düşük bir orana işaret ediyor, zira uzak doğu ülkesinin daha büyük bir paya sahip olduğu sanılıyordu. Bengang Li of Peking University'den araştırmacıların yaptığı çalışma aynı zamanda Çin hükümetinin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde de elini güçlendirecek. Çin'in küresel ısınmaya olan etkisinin son 260 yılda değişmediğini de gösteren bu araştırma uzak doğu ülkesinin iklim değişikliğine olan katkısının sanılandan daha düşük olduğunu gösterdi.Çin'in iklim değişikliği üzerindeki etkisinin 260 yıllık tarihini çıkaran araştırmada biyokimyasal ve atmosferik modeller kullanıldı. Araştırma aynı zamanda Çin'in hava kalitesini artırma planlarının iklim değişikliğine olumsuz yönde etki yapacağını gösteriyor. Araştırmacılar şehirlerin üzerindeki sis bulutunun sıcaklık artışını maskelediğini ve bu sis bulutunun kalkması durumunda ülkenin küresel ısınmaya olan etkisinin de artacağını belirtiyorlar.