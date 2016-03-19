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İklim değişikliğinin %10'undan Çin sorumlu

İklim değişikliği denilince akla gelen ilk ülkelerden birisi olan Çin'in bu alandaki etkisi rakamlara dökülmeye başlandı. Uzak doğu ülkesinin görece düşük bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın en büyük ekonomolerinden birisi olan uzak doğu ülkesi Çin, son 30 yılda atmosfere saldığı karbondioksit miktarı olarak da hem tüm Avrupa Birliği'ni hem de ABD'yi geride bırakmıştı. Nature dergisinde yayımlanan son çalışma iklim değişikliği üzerindeki insan etkisinin %10'undan Çin'in sorumlu olduğunu gösteriyor.

Çin'in bu alandaki %10'luk etkisi aslında görece düşük bir orana işaret ediyor, zira uzak doğu ülkesinin daha büyük bir paya sahip olduğu sanılıyordu. Bengang Li of Peking University'den araştırmacıların yaptığı çalışma aynı zamanda Çin hükümetinin uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde de elini güçlendirecek. Çin'in küresel ısınmaya olan etkisinin son 260 yılda değişmediğini de gösteren bu araştırma uzak doğu ülkesinin iklim değişikliğine olan katkısının sanılandan daha düşük olduğunu gösterdi.

Düşük hava kalitesi maske görevi görüyor

Çin'in iklim değişikliği üzerindeki etkisinin 260 yıllık tarihini çıkaran araştırmada biyokimyasal ve atmosferik modeller kullanıldı. Araştırma aynı zamanda Çin'in hava kalitesini artırma planlarının iklim değişikliğine olumsuz yönde etki yapacağını gösteriyor. Araştırmacılar şehirlerin üzerindeki sis bulutunun sıcaklık artışını maskelediğini ve bu sis bulutunun kalkması durumunda ülkenin küresel ısınmaya olan etkisinin de artacağını belirtiyorlar. 
Çin dünyada en hızlı orman kuran ülke konumunda

Leeds Üniversitesi'nden Prof Dominick Spracklen, Çinli araştırmacıların çalışmasına yorum olarak yayımladığı makalede Çin'in şu anda dünyanın diğer tüm ülkelerinden daha hızlı bir şekilde daha büyük ormanlar kurduğunu belirtiyor. Yeni ormanlık alanların atmosferdeki karbondioksit oranını azaltacağını söyleyen Spracklen, Çin'in doğal ormanları koruma ve yeniden yapılandırma planlarının global iklime çok olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

http://ecowatch.com/2016/03/18/china-impact-on-climate-change/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Çin ve ABD dünyayı en çok kirleten 2 ülke. Hadi Çin kalabalık olduğu için bir nebze normal ancak her bir ABD vatandaşı 5 kişinin kirlettiği kadar dünyayı kirletiyor.
Çin ve ABD dünyayı en çok kirleten 2 ülke. Hadi Çin kalabalık olduğu için bir nebze normal ancak her bir ABD vatandaşı 5 kişinin kirlettiği kadar dünyayı kirlet...
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Das Boot 3 yıl
Çin değil, tüketen herkes sorumlu.
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LKLC 3 yıl
Batumatu
Biyokemikal diye çeviri yapan adam editörlük yapıyor... Çok güzel...

dalgınlığıma gelmiş bir an öyle çevirmişim. düzelttim uyarı için teşekkürler :)
BatumatuBiyokemikal diye çeviri yapan adam editörlük yapıyor... Çok güzel...dalgınlığıma gelmiş bir an öyle çevirmişim. düzelttim uya...
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Kartal Göz 3 yıl
1.5 milyar nüfusa oranla son derece iyimser bir sayı. ABD kirlilik konusunda kapasitesine nazaran çok daha ileride. Şu elektrikli araçlar, geri dönüşüm, alternatif doğa dostu enerji kaynakları daha fazla yaygınlaşsa, şu füzyon reaktörü bir yapılıp yaygınlaşsa çok daha iyi olacak. Bakalım.
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Hümiyettin 3 yıl Kartal Göz
Füzyon enerjileri taşınabilir hale getirilirse gelecekte güneş, rüzgar ve diğer yöntemlere daha az ihtiyaç duyulabilir. Geçen sene Lockheed Martin kamyona sığacak kadar bir füzyon reaktörü yaptığını söylemişti.
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tobepeople 3 yıl
Çin külliyen zarar yok etsinler de kurtulalım Rusya çak bir bomba be gözüm en nükleerinden 2milyar eksilirse dünya ciddi yararı olur ancak bombanın etkisi ne kadar sürer bilemem :D
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Mephalay 3 yıl
Cin dedigin sey nedir ? Kafamizdan uydurdugumuz siyasi haritalara gore belirli bir cografyada yasayan insanlar degil mi ?
Dogal yasam hic bir ulkenin 1 numarali onceligi olmamistir, bu sekilde "Cin suclu" gibi gostermek sacma geliyor bana.
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mcrew 3 yıl
Sen de fabrikani uretimini kendi ulkene kur. Kirlilim ile alakali tum onlemlerini al. Ucuz iscilik dusuk maliyetle uretim yapacam diye cine fabrika kurarsan, adam da fabrikanin cevreye verdigi zarari irgalamaz.
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kadirirdem 3 yıl
Aslında herkes sorunlu ama cin in nüfusu çok olduğu için onlar ayrı sorumlu zaten...
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N. Chomsky 3 yıl

Çok da dert edilmemeli bence. On seneye kadar araçların büyük kısmı elektrikli hale gelecek. Petrole bağımlılık azalıyor. Geri dönüşüm gittikçe önem kazanıyor. Asıl mesele bunu sürdürecek bilinçli nesiller eğitmekte.
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cyberfalcon 3 yıl
Araştırmayı yapan bir çin üniversitesi ne kadar güvenebilirsiniz ki.
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Lazeran 3 yıl
Kapitalizm de %100'ünden.
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BekirTemel 3 yıl
çin nufusu dünyanın % kaçı peki?
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oray 3 yıl
Dünya Nüfusunun neredeyse %20'si Çin'de yaşıyor, bence %10 az bile... kişi başına düşen emisyon çok daha anlamı bir rakamdır!

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