NASA’nın efsanevi uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi kesildi!

Voyager 2 ile iletişim durdu
1970'lerde dış Güneş sistemindeki gezegenleri keşfetmek üzere fırlatılan iki ikiz sondadan biri olan Voyager 2, Dünya'dan yaklaşık 19,9 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sürekli olarak yıldızlararası uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. NASA, arızanın sondanın Derin Uzay Ağı (DSN) tarafından işletilen yer antenleriyle iletişim kurma yeteneğini bozduğunu ve Dünya'daki görev ekibinden komut alamadığını açıkladı.
İletişim tekrardan başlayabilir
Mevcut iletişim kesintisine rağmen, görev ekibi Voyager 2'nin planlanan yörüngesinde kalacağından emin. NASA, Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'in "normal şekilde çalışmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi.
Voyager sondaları başlangıçta Güneş Sistemimizin dış gezegenlerini keşfetmek üzere tasarlanmıştı, ancak ikiz uzay aracı yıldızlararası boşluğa girerken bile bu görevler devam etti. 1977'de fırlatılan Voyager 1, Dünya'dan en uzakta bulunan insan yapımı nesne olma özelliğine sahip ve 2012'de sınırı geçerek yıldızlararası ortama giren ilk uzay aracı konumunda. Voyager 2, 1989'da Neptün'e yakın bir uçuş gerçekleştirmesini sağlayan farklı bir yörünge izledi. Voyager 2 2018'de yıldızlararası uzaya girdi ve aynı şekilde bu keşfedilmemiş bölgeyi keşfetmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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