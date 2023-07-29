NASA’nın efsanevi uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi kesildi!

Tam Boyutta Gör NASA, kısa bir süre önce aptığı açıklamada, rutin bir komut dizisinin Voyager 2'nin anten yöneliminde 2 derecelik bir değişikliği tetiklediğini ve ikonik uzay aracının komutları almasını veya Dünya'ya veri iletmesini engellediğini duyurdu. NASA, ilgili komutları Voyager 2'ye 21 Temmuz'da iletmişti.

Voyager 2 ile iletişim durdu

1970'lerde dış Güneş sistemindeki gezegenleri keşfetmek üzere fırlatılan iki ikiz sondadan biri olan Voyager 2, Dünya'dan yaklaşık 19,9 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor ve sürekli olarak yıldızlararası uzayın derinliklerine doğru ilerliyor. NASA, arızanın sondanın Derin Uzay Ağı (DSN) tarafından işletilen yer antenleriyle iletişim kurma yeteneğini bozduğunu ve Dünya'daki görev ekibinden komut alamadığını açıkladı.

Dünya’dan en uzağa giden uzay araçları şimdi ne kadar uzakta? 7 ay önce eklendi

İletişim tekrardan başlayabilir

Tam Boyutta Gör NASA, bu iletişim kesintisinin sadece bir kesinti olmasını umuyor. Uzay ajansı, Voyager 2'nin "antenini Dünya'ya dönük tutmak için her yıl birçok kez yönünü sıfırlamak üzere programlandığını" söylüyor. Bu prosedür, kaybolan bağlantıyı yeniden kurmalı ve rutin iletişimin devam etmesine izin vermeli. Bir sonraki sıfırlama 15 Ekim'de, yani bundan 79 gün sonra yapılacak. Kuşkusuz bu, NASA ve Voyager ekibi için 79 acı verici gün olacak.

Mevcut iletişim kesintisine rağmen, görev ekibi Voyager 2'nin planlanan yörüngesinde kalacağından emin. NASA, Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'in "normal şekilde çalışmaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi.

Voyager sondaları başlangıçta Güneş Sistemimizin dış gezegenlerini keşfetmek üzere tasarlanmıştı, ancak ikiz uzay aracı yıldızlararası boşluğa girerken bile bu görevler devam etti. 1977'de fırlatılan Voyager 1, Dünya'dan en uzakta bulunan insan yapımı nesne olma özelliğine sahip ve 2012'de sınırı geçerek yıldızlararası ortama giren ilk uzay aracı konumunda. Voyager 2, 1989'da Neptün'e yakın bir uçuş gerçekleştirmesini sağlayan farklı bir yörünge izledi. Voyager 2 2018'de yıldızlararası uzaya girdi ve aynı şekilde bu keşfedilmemiş bölgeyi keşfetmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA’nın 45 yıllık uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi kesildi!