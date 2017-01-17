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İlk defa bir elektrikli araç Dakar Rallisini tamamlamayı başardı

İspanyol Acciona takımı tamamen elektrikli bir araçla Dakar Rallisini tamamlayan ilk takım olarak ralli tarihine geçti. Takım bu başarıyı üçüncü denemesinde yakaladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dünyanın en zor dayanıklılık yarışlarından birisi olan Dakar Rallisini üst üste 3. kez bitirmeyi deneyen Acciona takımı nihayet bu hedefini yerine getirebildi. Dakar Rallisini başarıyla bitirmenin yanında daha önemli bir ilke imza atan takım, rallinin tarihi boyunca etabı tamamlamayı başaran ilk elektrikli aracı üreterek tarihe geçti.
Bu başarı elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlarla aynı derece yetenekli olduğunu ve hatta bazı durumlarda onlardan daha bile iyi olabileceğini göstermiş oldu.
İspanya'lı bir oluşum olan Acciona, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri üzerine çalışmalar yapıyor ve Dakar Rallisini tamamlamayı başaran bu özel elektrikli aracı 5 yıllık bir süreçte hazırlamış. Son iki denemesinde başarısız olan takım, Arjantin, Bolivya ve Paraguay'dan geçerek ve toplamda 9000 km'ye yakın katederek amaçlarına ulaşmayı başarmış. Acciona, Dakar Rallisi tarihindeki 18 bin araç arasında tek bir damla yakıt tüketmeyip, tek bir CO2 molekülü salmadan yarışı tamamlayan ilk takım olmuş durumda.
250 kW (340 bg) güçte senkron elektriklik motorundan gücünü alan araç, toplamda 150 kWh kapasiteli 6 adet lityum batarya modülüne sahip. Bu bataryaların Tesla'dan alındığı Acciona tarafından daha önce belirtilirken, hızlı şarj edilebilmesi için her modül bağımsız olarak şarj cihazına bağlanabiliyor. Yarış boyunca zorlu koşullara meydan okuyan aracın tavanının arka tarafında 100 watt güçte bir güneş paneli de yer alıyor.

https://electrek.co/2017/01/16/all-electric-car-dakar-rally-acciona/ Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl en beğenilen
analog fotografdan digital fotografa gecis gibi. baslarda digitaller kalite olarak analoglarin yanina bile yaklasamiyorlardi, sonradan gunluk hayatta analoglarin yerini aldilar ama hala profesyonel anlamda yetersizledi, sonra bir gun geldi tum analog kameralar yok oldu gitti.
analog fotografdan digital fotografa gecis gibi. baslarda digitaller kalite olarak analoglarin yanina bile yaklasamiyorlardi, sonradan gunluk hayatta analoglari...
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batkent 2 yıl
O sıcakta piller nasıl dayanmış ki?acaba direk panelden motora güç mü verdiler
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They Killed Kenny 2 yıl
Tek bir CO2 nasıl üretilmedi. Elektrik neyle üretiliyor. Çoğu kömür yakımından geliyor. Elektrikte yenilenebilir kaynaklardan sağlandı dese neyse. Bir de kac kez şarj etmişler ve ne kadar sürmüş onu da yazsalardı keşke
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SayınOzi 2 yıl They Killed Kenny
Ona bakarsanız içten yanmali motorlu arabalara koyduğumuz yakıt için Orta Doğu'da milyonlarca insan öldürülüyor.
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Her isi ters giden adam 2 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny
Tek bir CO2 nasıl üretilmedi. Elektrik neyle üretiliyor. Çoğu kömür yakımından geliyor. Elektrikte yenilenebilir kaynaklardan sağlandı dese neyse. Bir de kac kez şarj etmişler ve ne kadar sürmüş onu da yazsalardı keşke

Yakit hücresi , co yerine no cikiyor olabilir tam bilemiyorum ama ?
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aLLyC 2 yıl They Killed Kenny
Güneş Panelleri var aracın üzerinde, Elektrik Üretmenin bir çok yöntemi var, Bunu mu tartışacağız, Elektrik Motoru herhangi bir salınım yapmıyor, Konu bundan ibaret.
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exterminant 2 yıl
100 sene sonra vay be teknoloji ne kadar da hızlı gelişiyor diyecekler
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darkaura 2 yıl en beğenilen
analog fotografdan digital fotografa gecis gibi. baslarda digitaller kalite olarak analoglarin yanina bile yaklasamiyorlardi, sonradan gunluk hayatta analoglarin yerini aldilar ama hala profesyonel anlamda yetersizledi, sonra bir gun geldi tum analog kameralar yok oldu gitti.
1 Yanıt Yanıtla +5
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BekiRoRo 2 yıl darkaura
darkaura
analog fotografdan digital fotografa gecis gibi. baslarda digitaller kalite olarak analoglarin yanina bile yaklasamiyorlardi, sonradan gunluk hayatta analoglarin yerini aldilar ama hala profesyonel anlamda yetersizledi, sonra bir gun geldi tum analog kameralar yok oldu gitti.

urun.n11.com/...

Bu kerizlerde hala yok olan analog makinelere film satmaya çalışsınlar...
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aLLyC 2 yıl
Yalnız DAKAR gibi bir Rally'de Bu EV aracı kullanan gideceği rotayı hesaplayan takıma da helal olsun. Güneş Panelleri de bir yere kadar. Adamlar Yanar o Sıcakta Pillerle
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aLLyC 2 yıl
3008'e benziyor Güzel Haberler. 3008 Dakar Versiyonu Champs Elysess de gördüğümde çok beğenmiştim.
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Tiguan var mıydı Dakar da :)
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Guest-F30ED544B 2 yıl aLLyC
aLLyC
3008'e benziyor Güzel Haberler. 3008 Dakar Versiyonu Champs Elysess de gördüğümde çok beğenmiştim.
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Tiguan var mıydı Dakar da :)

Bende Mitsubishi sandım görünce.
cache.donanimhaber.com/...
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elektrikli araçlar, dakar rallisi ve
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