İlk defa bir elektrikli araç Dakar Rallisini tamamlamayı başardı

Dünyanın en zor dayanıklılık yarışlarından birisi olan Dakar Rallisini üst üste 3. kez bitirmeyi deneyen Acciona takımı nihayet bu hedefini yerine getirebildi. Dakar Rallisini başarıyla bitirmenin yanında daha önemli bir ilke imza atan takım, rallinin tarihi boyunca etabı tamamlamayı başaran ilk elektrikli aracı üreterek tarihe geçti.

Bu başarı elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlarla aynı derece yetenekli olduğunu ve hatta bazı durumlarda onlardan daha bile iyi olabileceğini göstermiş oldu.

İspanya'lı bir oluşum olan Acciona, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri üzerine çalışmalar yapıyor ve Dakar Rallisini tamamlamayı başaran bu özel elektrikli aracı 5 yıllık bir süreçte hazırlamış. Son iki denemesinde başarısız olan takım, Arjantin, Bolivya ve Paraguay'dan geçerek ve toplamda 9000 km'ye yakın katederek amaçlarına ulaşmayı başarmış. Acciona, Dakar Rallisi tarihindeki 18 bin araç arasında tek bir damla yakıt tüketmeyip, tek bir CO2 molekülü salmadan yarışı tamamlayan ilk takım olmuş durumda.

250 kW (340 bg) güçte senkron elektriklik motorundan gücünü alan araç, toplamda 150 kWh kapasiteli 6 adet lityum batarya modülüne sahip. Bu bataryaların Tesla'dan alındığı Acciona tarafından daha önce belirtilirken, hızlı şarj edilebilmesi için her modül bağımsız olarak şarj cihazına bağlanabiliyor. Yarış boyunca zorlu koşullara meydan okuyan aracın tavanının arka tarafında 100 watt güçte bir güneş paneli de yer alıyor.

https://electrek.co/2017/01/16/all-electric-car-dakar-rally-acciona/