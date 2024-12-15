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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk ekranlı akıllı yüzüğü Rogbid SR08 Ultra piyasaya sürüldü

    Giyilebilir teknolojiler üreten Rogbid şirketi, ekrana sahip dünyanın ilk akıllı yüzüğü olan Rogbid SR08 Ultra'yı satışa sundu.                                  
    İlk ekranlı akıllı yüzük Rogbid SR08 Ultra piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatler, yüzükler ve diğer giyilebilir aksesuarlar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Rogbid, entegre dokunmatik OLED ekrana sahip dünyanın ilk akıllı yüzüğü Rogbid SR08 Ultra'yı tanıttı. Cihaz 8 mm genişliğinde ve 2,5 mm kalınlığında. Ağırlığı ise 4 gram.

    Titanyum kasaya sahip

    Ekranda adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, yakılan kaloriler hakkında bilgiler görüntülenebiliyor. Ayrıca tam saati, tarihi ve hava durumunu da öğrenebiliyorsunuz. Rogbid SR08 Ultra temelde akıllı bilekliklerle aynı işlevlere sahip diyebiliriz.

    İlk ekranlı akıllı yüzük Rogbid SR08 Ultra piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Akıllı yüzük, gelişmiş korumalı titanyum bir kasaya sahip ve 50 metre derinliğe kadar suya daldırılmaya dayanıklı. Rogbid SR08 Ultra hem iOS hem de Android'e işletim sistemlerine bağlanabiliyor. Pil ömrünün ise 3 ila 5 gün olduğu belirtilmiş. Yüzükle birlikte verilen şarj kutusu ile de 20 güne kadar uzatılabiliyor. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ölçülerde; altın, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan yüzüğün fiyatı ise 90 dolar olarak açıklandı.
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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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