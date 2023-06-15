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    Anlık Bildirim

    2018 Galaxy Watch modeline sürpriz güncelleme!

    Samsung, 2018'de tanıttığı Galaxy Watch serisinin ilk modeli için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Ufak boyutlu güncelleme neler getiriyor?                  
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    Samsung Galaxy Watch 2018 modeline sürpriz güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı saatleri için yıllarca Galaxy Gear adını kullandıktan sonra 2018’de ilk Galaxy Watch modelini tanıttı. Galaxy Watch 6 serisinin tanıtılmasını beklediğimiz bugünlerde birinci nesil Galaxy Watch için sürpriz güncelleme geldi.

    Galaxy Watch 1 için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, R810XXU1GWE2 sürüm numarasıyla geliyor ve 34MB boyutunda ufak bir güncelleme. Yeni güncelleme, boyutundan da anlaşılacağı üzere yeni özellikler getirmiyor, yalnızca sensörlerin performansını artırıyor. Bu da saatin aktivite ve sağlık takibini daha doğru yapacağı anlamına geliyor.

    Samsung, Tizen OS 4’lü Galaxy Watch’u 2018 ortalarında tanıttı. Tizen OS 5.5 sürümüne kadar güncellendi. Saate son büyük yazılım güncellemesi Kasım 2021’de verildi.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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