2018 Galaxy Watch modeline sürpriz güncelleme!

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı saatleri için yıllarca Galaxy Gear adını kullandıktan sonra 2018’de ilk Galaxy Watch modelini tanıttı. Galaxy Watch 6 serisinin tanıtılmasını beklediğimiz bugünlerde birinci nesil Galaxy Watch için sürpriz güncelleme geldi.

Samsung Galaxy Watch'lara hayat kurtarıcı özellik geliyor 10 sa. önce eklendi

Galaxy Watch 1 için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, R810XXU1GWE2 sürüm numarasıyla geliyor ve 34MB boyutunda ufak bir güncelleme. Yeni güncelleme, boyutundan da anlaşılacağı üzere yeni özellikler getirmiyor, yalnızca sensörlerin performansını artırıyor. Bu da saatin aktivite ve sağlık takibini daha doğru yapacağı anlamına geliyor.

Samsung, Tizen OS 4’lü Galaxy Watch’u 2018 ortalarında tanıttı. Tizen OS 5.5 sürümüne kadar güncellendi. Saate son büyük yazılım güncellemesi Kasım 2021’de verildi.

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