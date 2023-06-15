2018 Galaxy Watch modeline sürpriz güncelleme!

Galaxy Watch 1 için yayınlanan yeni yazılım güncellemesi, R810XXU1GWE2 sürüm numarasıyla geliyor ve 34MB boyutunda ufak bir güncelleme. Yeni güncelleme, boyutundan da anlaşılacağı üzere yeni özellikler getirmiyor, yalnızca sensörlerin performansını artırıyor. Bu da saatin aktivite ve sağlık takibini daha doğru yapacağı anlamına geliyor.
Samsung, Tizen OS 4’lü Galaxy Watch’u 2018 ortalarında tanıttı. Tizen OS 5.5 sürümüne kadar güncellendi. Saate son büyük yazılım güncellemesi Kasım 2021’de verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi