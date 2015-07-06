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İlk milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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71
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı

Son dönemde önemli projelere imza atan TÜBİTAK, bu yılın ortalarına doğru milli elektrikli lokomotif için de önemli adımlar atmıştı. Milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı. Haberi bizzat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık sosyal ağ hesabından paylaştı. 

TÜBİTAK ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında geliştirilen milli elektrikli lokomotif 1 megawatt gücünde ve bir set tren yaklaşık 40 milyon Avroya mal olacak. 3 yıldır geliştirilen projenin Kasım ayında sona ermesi ve ardından da lokomotif üretimine başlanması bekleniyor. 

Milli lokomotif projesinde ihracat da hedefleniyor. Böylelikle sektörde hem dışa bağımlılık hem de cari açık azalacak. 2023 yılına kadar 70 adet manevra lokomotifi ve 110 adet yüksek hızlı trenin hizmete alınması planlanıyor. 

https://twitter.com/fikriisik/status/616133497938440192 Yorum Yaz
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profecco 4 yıl en beğenilen
türkiyede yerli üretim tren 40 milyon avroya mal olacak :) niye türk lirası değil
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hakanlevent 4 yıl
ATATÜRK zamanında uçak üretimine başlayan bu ülke şimdi lomotif yaptı diye seviniyor
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muratbkk 4 yıl
Helal! Demir yolu bir ülke için çok önemli bir gelişim faktörü. İnşallah daha güzel haberler görürüz.
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Guest-B4CF5463F 4 yıl
Neden eksi puan veriyorsunuz anlamıyorum ? İnsan yazdıklarımı okumak için çaba harcar. 10 mesajınızın 8'inde siyaset geçiyor! Bu konunun siyasetle alakası yok farkında mısınız ? Eleştirilmesi ve tepki gösterilmesi gereken TÜBİTAK kurumudur. Önceki mesajımda yazdığım gibi ülkemize katkısı var mı ? var. Hani ayağımızı yerden kessin yeter derler ya! İşte burada o olmuş. Böyle bir haberi abartmak çok saçma olur! Size şöyle bir soru sormak istiyorum. TÜBİTAK bu proje üzerinde ne yaptı ? Elektrikli motoru tekrar icat etmediğine göre haberin başında yazan "Son dönemde önemli projelere imza bu yılın ortalarına doğru milli elektrikli lokomotif için de önemli adımlar atmıştı." cümlesinden ne çıkarıyorsunuz ? Emin olun o motoru oraya takan işçiden daha fazla iş yapmamıştır. TÜBİTAK kurumunun en son çıkardığı ve dünya üzerinde görülmemiş yeniliği nerede ? Saçma sapan siyaset işini şu konuya karıştırmayın. Siz neden ülkeniz için bir şey yapmıyorsunuz ? Teknoloji alanında bu ülkeye ne verdiniz ? Bu yüzden gereksiz yere konuşmayalım....
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Glitz 4 yıl
Yahu bunu neden haber yapıyorsunuz şu siteye, komikli facebook sayfalarında kuzey korenin dünyayı titreten elektrikli tren haberi olur bundan ancak. Tipe bak içeriği de çöptür bunun, zaten nerede yerli kelimesi geçiyorsa saçma sapan şeyler çıkıyor altından.
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Mesudum 4 yıl
Tigertiger
Proje daha tamamlanmamışki. Dış görünüşüne bakıp yorum yapıyorsunuz. Belki de prototip olduğu için böyle kaba, eski model gibi görünüyor. Gerekliyse dış görünüşünü modern aerodinamik, havalı ve de seksi bir kasa ile değiştirmek hiç de zor değil. O şekilde makyajlanıp içi boş bir şekilde sunulsaydı, yorumlar oldukça olumlu olurdu heralde :) 2023 yılına kadar 70 adet manevra lokomotifi ve 110 adet yüksek hızlı trenin hizmete alınması planlanıyormuş. Fotoğrafta görünen manevra lokomotifi olsa gerek. Merak ettim biraz araştırdım. Büyük istasyonlarda trenlerin park edilmesi veya bakım yerlerine çekilmesi için kullanılan lokomotiflermiş. Yani görünüşün pek de önemi yok, önemli olan işlevi
Yüksek hızlı yolcu trenleri çok daha farklı olacaktır.

Manevra lokomotifinde motor değişimine 40 milyon avro harcanmasını normal karşılıyorsun demek...?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tigertiger 4 yıl Mesudum
Mesudum

Tigertiger

Proje daha tamamlanmamışki. Dış görünüşüne bakıp yorum yapıyorsunuz. Belki de prototip olduğu için böyle kaba, eski model gibi görünüyor. Gerekliyse dış görünüşünü modern aerodinamik, havalı ve de seksi bir kasa ile değiştirmek hiç de zor değil. O şekilde makyajlanıp içi boş bir şekilde sunulsaydı, yorumlar oldukça olumlu olurdu heralde :) 2023 yılına kadar 70 adet manevra lokomotifi ve 110 adet yüksek hızlı trenin hizmete alınması planlanıyormuş. Fotoğrafta görünen manevra lokomotifi olsa gerek. Merak ettim biraz araştırdım. Büyük istasyonlarda trenlerin park edilmesi veya bakım yerlerine çekilmesi için kullanılan lokomotiflermiş. Yani görünüşün pek de önemi yok, önemli olan işlevi
Yüksek hızlı yolcu trenleri çok daha farklı olacaktır.


Manevra lokomotifinde motor değişimine 40 milyon avro harcanmasını normal karşılıyorsun demek...?


Sadece motor değişimi olur mu. Tamamen yerli imkânlarla sıfırdan yeni elektrikli lokomotif geliştiriliyor.
Üretim tesislerinin kurulumu, üretim için gerekli makina, araç gereç temini ve Ar-Ge maliyetleri de dahildir fiyata heralde.
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travers 4 yıl
cinobilly
hollowman_
travers
hollowman_ memleketin aşağılık komplekslileri yine bolca geyik yorumu yapmış. ama sorsan Türkiyenin şu an dünyanın 7. en uzun hızlı tren hattına sahip olduğunu, inşaat halinde olan hızlı tren hatlarının da bitimiyle 5. sıraya yükseleceğini, konya-ankara arasında yeni 320 km hızında setlerin çalışmaya başladığını bilmez. manşetlerle yaşayıp, sallamayla olmuyor...
Seni kandırmışlar kardeşim. İki tane hattın var topu topu. Ankara - pendik - konya. Bu mu 7. Uzun hat? Çok biliyorsunuz ya söyle madem bana dünyada 5 kere kaza yapan bir hızlı tren işleten ülke hemde 5 sene içerisinde? Ki istanbul ankara arası yolun büyük kısmı eski hatların sökülüp üstüne yapıldı. Daha iki gün önce sivasta meslektaşım iş kazasında canını verdi. Emniyet sistemi öve öve bitiremedikleri yerli sistemdi. Yıllardır emniyetsizlik güvensizlik ve canlar aldı almaya devam ediyor. Böyle yerlinin ben taaaa...
cidden bu malumatsız, cahil cesaretlilerden sıkıldım. bana cevap yazarken biraz araştırma yapsan şu an 888 km uzunluğuyla 7. sırada olduğumuzu, inşaatların bitmesiyle hat uzunluğunun 2084 kmye ulaşacağını bilirdin. gerçi kime söylüyorum bunu daha istanbul-ankara, ankara-konya, eskişehir-konya arasında hızlı tren hattı olduğundan bile haberin yok sanırım. dünyadaki hızlı tren kazalarına da kısa bi google aramasıyla ulaşabilirsin. ki ülkemizde hiç yüksek hızlı tren kazası yaşanmadı. konvansiyonel tren ve yenilenmiş konvansiyonel tren kazalarıyla karıştırıyorsun belliki.
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al sana arabistanin hizli tren hatlari kardes. Turkiye`den hala uzun. merak ettigim su , bu araplarda bildigin col topragina demir dosetmis batililara. simdi arabistanda kalkiniyor mu ? cok mu modern oldu ? hayir ! esege altin semer vursan ne olur ki semerini bile yapan komsun olunca ? bos konusuyorsun ...

Yav bırak şu boş boğazlıları arkadaş. Amerika'da hızlı tren yok. Hatlarının %1 bile elektrikli değil ama dünyanın en büyük demiryolu ülkesi ve üreticisi. Bu işler montajla olmuyor. Reklamla laga lugayla olmuyor. Motor yok! Fren aksamı yok! Elektrik motoru yok! Yazılım hak getire! Neresi kardeşim yerli? Vestelin yerli telefondan farkı nerede?
Yerli tren setlerini de biliyoruz Sakarya'da üretilen. Kore'den montaj.
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Hunter_Soldier 4 yıl
Milli tramway-tren raylarda dediler hala yok önce istanbul'da hicbir yerde neden hala olmadıgını gostersinler
o kadar reklam cektiler afis bastılar yok bu da onun gibi tırt bisi olacak
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erkanberk 4 yıl
Ya arkadaş eski mazotlu treni alıp sistemi değiştirmişler üstüne de bir iki kat boya falan. Eyvallah fikir güzel de bu görselle nasıl ihraç etmeyi planlıyorlar bunu. Amaç sistemi test etmekse anlarım ama bu haliyle ihraç etmeye çalışmasalar bari.
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surfcasting 4 yıl
Vakti olan insan için tren yolculuğu çok zevkli oluyor. Çocukken hiç unutmam, adım başı duraklar nedeni ile 150 km. lik yolu 5-6 saatte anca kat ederdik.
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SixSixSix 4 yıl
Günümüz çağına uygun bir lokomotif olmuş. Tebrikler TUBİT"AK", tebrikler Ulaştırma Bakanlığı.
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St Batuhan 4 yıl
Bunun ne kadarı yerli yapıda, niye avro ile belirtilmiş, benzer çözümlerin dışarıdan tedarik edilmesinde ne kadar bir bütçe ayrılması gerekiyor, bu gibi önemli soruların cevabı niye haber içeriğinde yok? Bu gelişmenin bize emeklemek ve koşmaya başlamak için ilk adım olması dışında tam olarak katkısı ne kadar? Biraz daha ayrıntılı yapılması gerek böyle bir haberin. Yapıldı edildi usulü hiç uygun değil. Marmaray yapıldı, kim yaptı, ne kadara yaptı, ne kadarlık kısmı yapıldı, bizim katkımız ne yönlerde oldu? Aynı terane. Yabancıların büyük katkılarından oluşan, amelelik kısmını genel olarak üstlenebildiğimiz ve tamamı bitmeyen, tamamı yapılamayan şey. Bunda da sadece motoru mu ürettik? Yoksa cidden sıfırdan tren tasarımıyla mı ortaya koyduk?
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zaferyurt 4 yıl
sadece elektirikli değil dizel ve elektirikli TCDD E 1000 serisi
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Guest-9CB19E078 4 yıl
bir şey yazmıyaktım ama siyasi içerikli mesajlara istinaden cevap veriyorum... bugün hükümeti sadece ve sadece beden ve beyin yaşı 25 in altında olanlar eleştirir neden mi...?
cevap: geçmişi hatırlamadıkları ve bilmedikleri için...

sizin savunduğunuz zihniyet hiç bir proje üretemeyip... devletin son 12 yılda oluşturduğu hazineyi yatırımlarına kaynak olarak gösteriyor, bir nevi son 12 yılın devletini ( AKP yi ) övüyor... videodaki ibareye dikkat edin "Son 12 yılda elde edilen kaynak" neden son 12 yılda elde edilen...? öncesi ekonomik krizlerin gırtlağa kadar imf ye borçların Türkiyesiydide ondan...
Ayrıca internette yine kendisinin 2001 krizindeki videosu mevcut... ssk nın başındayken emeklinin maaşına kadar kısıntı yapılmasını söylüyor... şimdi maşallah bol keseden savuruyor kimin sayesinde...? buyrun videoda ortada...



onun için birşeyi eleştirirken alternatifinde ne var onu iyi düşün kardeşim... ne mi var... sakıp sabancının deyimiyle 3 ün 1 i var... 3 ün 1 i...!
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