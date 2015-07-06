İlk milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı

Son dönemde önemli projelere imza atan TÜBİTAK, bu yılın ortalarına doğru milli elektrikli lokomotif için de önemli adımlar atmıştı. Milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı. Haberi bizzat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık sosyal ağ hesabından paylaştı.





TÜBİTAK ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında geliştirilen milli elektrikli lokomotif 1 megawatt gücünde ve bir set tren yaklaşık 40 milyon Avroya mal olacak. 3 yıldır geliştirilen projenin Kasım ayında sona ermesi ve ardından da lokomotif üretimine başlanması bekleniyor.





Milli lokomotif projesinde ihracat da hedefleniyor. Böylelikle sektörde hem dışa bağımlılık hem de cari açık azalacak. 2023 yılına kadar 70 adet manevra lokomotifi ve 110 adet yüksek hızlı trenin hizmete alınması planlanıyor.

https://twitter.com/fikriisik/status/616133497938440192