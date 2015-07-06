İlk milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı

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Son dönemde önemli projelere imza atan TÜBİTAK, bu yılın ortalarına doğru milli elektrikli lokomotif için de önemli adımlar atmıştı. Milli elektrikli lokomotif test sürüşlerine başladı. Haberi bizzat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık sosyal ağ hesabından paylaştı.
TÜBİTAK ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında geliştirilen milli elektrikli lokomotif 1 megawatt gücünde ve bir set tren yaklaşık 40 milyon Avroya mal olacak. 3 yıldır geliştirilen projenin Kasım ayında sona ermesi ve ardından da lokomotif üretimine başlanması bekleniyor.
Milli lokomotif projesinde ihracat da hedefleniyor. Böylelikle sektörde hem dışa bağımlılık hem de cari açık azalacak. 2023 yılına kadar 70 adet manevra lokomotifi ve 110 adet yüksek hızlı trenin hizmete alınması planlanıyor.
https://twitter.com/fikriisik/status/616133497938440192 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Manevra lokomotifinde motor değişimine 40 milyon avro harcanmasını normal karşılıyorsun demek...?
Sadece motor değişimi olur mu. Tamamen yerli imkânlarla sıfırdan yeni elektrikli lokomotif geliştiriliyor.
Üretim tesislerinin kurulumu, üretim için gerekli makina, araç gereç temini ve Ar-Ge maliyetleri de dahildir fiyata heralde.
Yav bırak şu boş boğazlıları arkadaş. Amerika'da hızlı tren yok. Hatlarının %1 bile elektrikli değil ama dünyanın en büyük demiryolu ülkesi ve üreticisi. Bu işler montajla olmuyor. Reklamla laga lugayla olmuyor. Motor yok! Fren aksamı yok! Elektrik motoru yok! Yazılım hak getire! Neresi kardeşim yerli? Vestelin yerli telefondan farkı nerede?
Yerli tren setlerini de biliyoruz Sakarya'da üretilen. Kore'den montaj.
o kadar reklam cektiler afis bastılar yok bu da onun gibi tırt bisi olacak
cevap: geçmişi hatırlamadıkları ve bilmedikleri için...
sizin savunduğunuz zihniyet hiç bir proje üretemeyip... devletin son 12 yılda oluşturduğu hazineyi yatırımlarına kaynak olarak gösteriyor, bir nevi son 12 yılın devletini ( AKP yi ) övüyor... videodaki ibareye dikkat edin "Son 12 yılda elde edilen kaynak" neden son 12 yılda elde edilen...? öncesi ekonomik krizlerin gırtlağa kadar imf ye borçların Türkiyesiydide ondan...
Ayrıca internette yine kendisinin 2001 krizindeki videosu mevcut... ssk nın başındayken emeklinin maaşına kadar kısıntı yapılmasını söylüyor... şimdi maşallah bol keseden savuruyor kimin sayesinde...? buyrun videoda ortada...
onun için birşeyi eleştirirken alternatifinde ne var onu iyi düşün kardeşim... ne mi var... sakıp sabancının deyimiyle 3 ün 1 i var... 3 ün 1 i...!
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