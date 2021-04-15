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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı

    Sony Xperia 10 III orta seviyeye 5G desteği sunarken Snapdragon 690 yonga seti, 12MP ana sensör, telefoto lens, yüksek ses kalitesi, HDR ekran gibi detaylarla geliyor.
    15 Nisan 2021, 05:45 (10 sa.)
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    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı
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    Sony’nin amiral gemisi sınıfına yönelik 2 iddialı akıllı telefonunun yanında orta seviyeye yönelik olarak da bir Xperia telefonu vardı. Sony Xperia 10 III ilk orta seviye 5G Xperia telefonu olma özelliğine sahip.

    Sony Xperia 10 III neler sunuyor?

    5G desteğini tatmin edici bir donanım ile tüketiciye sunmayı amaçlayan Sony Xperia 10 III modelinde 6 inçlik OLED ekran bizi karşılıyor. Çentikten uzak durarak ince kenarlara yönelen ekran 1080x2520 piksel çözünürlük sunuyor. HDR destekli ekran Gorilla Glass 6 ile korunmuş.

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    2 adet Cortex-A77 tabanlı ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 560 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 690 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ile 128GB depolama şeklinde seçenek yer alıyor.

    Ana sensör 12MP çözünürlüğünde iken 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğünde telefoto kamera ona eşlik ediyor. Paket 4K video kaydı yanında otomatik pozlama destekli 10fps sıralı çekim özelliğine sahip. Ön kamera yine 8MP çözünürlüğünde.

    4500mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarj ile desteklendiği telefonda Bluetooth 5.1, USB 3.1 Tip-C giriş, Hi-Res çift hoparlör, IP68 sertifikası gib detaylar mevcut. Satışlara yaz aylarında başlanacağı ifade ediliyor.



    https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_iii_brings_sd690_and_a_triple_camera-news-48641.php
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    3 3erkay98 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de niye yol ya
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    Whippoorwill 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize gelmeyecek ki bu neyin derdi?
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    O ozgeleringeris 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Orta seviye telefonu ülkemizde 5-6 milyara satarlar
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    T Twsm 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kaç kez yazdık buraya,ciğer kedi
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    Forum nn2 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uffff param olsa kesinlikle alırım bunu zaten Android google in sitesinden çerçeve siz telefonla mı tanıtıldı ?
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    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çerçeve koyup telefon satmaya çalışan tek firma bu kaldı ne zaman farkedecekler acaba
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) GokhanMaths
    Napacaklardı ekran ortasında benek olsa daha iyiydi di mi :D
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) GokhanMaths
    Bence bu daha iyi. Diğer türlü ekrandan kırpıyorlar, ekran yuvarlak görünüyor, ama oyunlarda bazı tuşlar kırpılan yerlerde kaldığı için problem çıkıyor.
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    V V4LKyR 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düşünsene şunu 300 USD civarına verdiğini...
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    300$ zor. en az 500-600$ olur.
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