İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı

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Sony’nin amiral gemisi sınıfına yönelik 2 iddialı akıllı telefonunun yanında orta seviyeye yönelik olarak da bir Xperia telefonu vardı. Sony Xperia 10 III ilk orta seviye 5G Xperia telefonu olma özelliğine sahip.

Sony Xperia 10 III neler sunuyor?

5G desteğini tatmin edici bir donanım ile tüketiciye sunmayı amaçlayan Sony Xperia 10 III modelinde 6 inçlik OLED ekran bizi karşılıyor. Çentikten uzak durarak ince kenarlara yönelen ekran 1080x2520 piksel çözünürlük sunuyor. HDR destekli ekran Gorilla Glass 6 ile korunmuş.

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2 adet Cortex-A77 tabanlı ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 560 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 690 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB RAM ile 128GB depolama şeklinde seçenek yer alıyor.

Ana sensör 12MP çözünürlüğünde iken 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğünde telefoto kamera ona eşlik ediyor. Paket 4K video kaydı yanında otomatik pozlama destekli 10fps sıralı çekim özelliğine sahip. Ön kamera yine 8MP çözünürlüğünde.

4500mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarj ile desteklendiği telefonda Bluetooth 5.1, USB 3.1 Tip-C giriş, Hi-Res çift hoparlör, IP68 sertifikası gib detaylar mevcut. Satışlara yaz aylarında başlanacağı ifade ediliyor.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_iii_brings_sd690_and_a_triple_camera-news-48641.php

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