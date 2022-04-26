Milli gözlem uyudusu İMECE'nin fırlatma tarihi açıklandı

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Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE’nin fırlatılış tarihi resmen açıklandı. İmece uydusu 15 Ocak 2023’te fırlatılacak.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirilen milli gözlem uydusu İMECE uydusu, Türkiye’nin daha önceki gözlem uyduları BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde edilen tecrübeyle hazırlandı. Yüzde 60 yerliliğe sahip.

Sivil ve askeri amaçla kullanılacak

İMECE uydusu, önceki gözlem uydularından farklı olarak metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu olarak dikkat çekiyor. Bu uydudan elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sivil ve askeri amaçla kullanılacak. Beş yıl boyunca görev yapacak.

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İMECE uydusunun fırlatılış tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacak İMECE gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak. Haritalamadan tarım uygulamalarına kadar pek çok alandaki veri eksiğimizi tamamlayacak uydumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İMECE uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Uzaydaki aktif uydu sayısı 9’a çıkacak

İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme(Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.

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İMECE uydusunun fırlatma tarihi açıklandı