IMEI kayıt harcı ve MTV’ye zam geldi

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2020 yılına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Buna göre bazı vergiler yüzde 22,58 oranında zamlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ise yüzde 12 oranında olacak.

Pasaporta IMEI kayıt ücreti: 1813 TL

Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 1500 TL’den 1813 TL’ye çıktı. IMEI kayıt ücreti Kasım 2018’de 170,70 TL’den 500 TL’ye, Haziran 2019’da 618 TL’ye, Temmuz 2019’da 1500 TL’ye çıkmıştı. Bu ücret 2020 yılında 1813 TL olacak.

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Pasaport, ehliyet harcı ve trafik cezaları da yüzde 22,58 oranında zamlanacak. Bu durumda yeni yıldaki trafik cezaları şöyle olacak:

Trafik Cezaları 2019 2020 Emniyet Kemeri Kullanmamak 108 TL 132 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL 288 TL Kırmızı ışıkta geçmek 235 TL 288 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 235 TL 288 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 488 TL 598 TL Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1002 TL 1228 TL Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1002 TL 1228 TL Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1256 TL 1539 TL Alkol Testine İtiraz Etmek 2869 TL 3516 TL

MTV’ye yüzde 12 zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Buna göre 1 Ocak 2020’de tüm MTV ücretleri yüzde 12 zamlanacak. Örneğin 1300 cc ve altı motora sahip, 1-3 yaşındaki, tescil tarihi 1.1.2018 öncesi otomobillerin MTV ücreti 861TL’den 964 TL’ye yükseldi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191223-1.pdf