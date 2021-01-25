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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor

    Beeper uygulaması internete sürekli bağlı bir Mac cihazı üzerinden köprü kurarak Android uygulamasında iMessage sohbetlerinizi yönetebilmenizi sağlayacak.
    3 sa.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor
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    Apple’ın 1.5 milyar cihazlık ekosisteminin popüler iletişim aracı iMessenger yıllardır markaya özgü olarak kaldı. Genel anlamda rakipleri sektör kasıp kavursa da iMessage herhangi bir cevap vermeyi tercih etmedi. Bazı çözümler dolaylı olarak iMessage uygulamasını diğer platformlara da sunuyor.

    Beeper nedir?

    Kapalı beta sürecine devam eden Beeper adındaki uygulama tüm sohbet platformlarını tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Kurucuları arasında eski Pebble patronu Eric Migicovsky de yer alıyor.

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    Mail uygulamalarından hatırlayacağımız üzere Beeper uygulaması da WhatsApp, SMS, Signal, Telegram, Slack, Twitter, Skype, Hangouts, Discord, Instagram ve Facebook Messenger platformlarını destekliyor. Kullanıcılar tüm mesaj uygulamalarını tek bir yerden yönetebiliyor.

    Matrix açık kaynak mesajlaşma protokolünü temel alan Beeper uygulamasının dikkat çekici tarafı ise iMessage erişimi de sunabilmesi. Bunun için WhatsApp Web gibi internete sürekli bağlı bir Mac cihazı gerekiyor. Mac üzerinde kurulu Beeper uygulaması köprü görevi görerek diğer ekosistemlere erişim sunuyor. Yakın zamanda Beeper yüklü jailbreak yapılmış bir iPhone modeli de belirli ücret karşılığında kullanıcılara sunulacak.

    Beeper uygulaması macOS, Windows, Linux, iOS ve Android platformları için geliştiriliyor ancak davetiyeler bitmiş durumda. Bir süre kapalı Beta sürecinin ardından uygulamanın açık betaya başlayacağı tahmin ediliyor.



    https://www.macrumors.com/2021/01/21/beeper-brings-imessage-to-android-and-windows/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    26 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sercan90597 23 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar popüler hale gelen kripto paralarda daha önceden çıkmış ama az bilinen borsadan bahsetmek istiyorum felixo kendi coini de var güzel olan herhangi bir coini alıp kiraya verip FLX coin kazanabiliyorsunuz linki bırakıyorum
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mac bilgisayarı olana bile tam mantıklı değil. Sürekli bağlantı ile ancak telefondaki mesajlaşma uygulaması lazım olunca bilgisayarda kullanılır ama tam tersi garip bir yöntem, mantıksız.
    1 Yanıt Yanıtla
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    S sercan90597 26 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) manesnuc
    arkadaşlar popüler hale gelen kripto paralarda daha önceden çıkmış ama az bilinen borsadan bahsetmek istiyorum felixo kendi coini de var güzel olan herhangi bir coini alıp kiraya verip FLX coin kazanabiliyorsunuz linki bırakıyorum
    https://****/Flxcoi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    basartenk (basar tenk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstemezük
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    all in one messenger eklentisi chromede harikalar yaratıyor.
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