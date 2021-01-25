iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor

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Apple’ın 1.5 milyar cihazlık ekosisteminin popüler iletişim aracı iMessenger yıllardır markaya özgü olarak kaldı. Genel anlamda rakipleri sektör kasıp kavursa da iMessage herhangi bir cevap vermeyi tercih etmedi. Bazı çözümler dolaylı olarak iMessage uygulamasını diğer platformlara da sunuyor.

Beeper nedir?

Kapalı beta sürecine devam eden Beeper adındaki uygulama tüm sohbet platformlarını tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Kurucuları arasında eski Pebble patronu Eric Migicovsky de yer alıyor.

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Mail uygulamalarından hatırlayacağımız üzere Beeper uygulaması da WhatsApp, SMS, Signal, Telegram, Slack, Twitter, Skype, Hangouts, Discord, Instagram ve Facebook Messenger platformlarını destekliyor. Kullanıcılar tüm mesaj uygulamalarını tek bir yerden yönetebiliyor.

Matrix açık kaynak mesajlaşma protokolünü temel alan Beeper uygulamasının dikkat çekici tarafı ise iMessage erişimi de sunabilmesi. Bunun için WhatsApp Web gibi internete sürekli bağlı bir Mac cihazı gerekiyor. Mac üzerinde kurulu Beeper uygulaması köprü görevi görerek diğer ekosistemlere erişim sunuyor. Yakın zamanda Beeper yüklü jailbreak yapılmış bir iPhone modeli de belirli ücret karşılığında kullanıcılara sunulacak.

Beeper uygulaması macOS, Windows, Linux, iOS ve Android platformları için geliştiriliyor ancak davetiyeler bitmiş durumda. Bir süre kapalı Beta sürecinin ardından uygulamanın açık betaya başlayacağı tahmin ediliyor.

https://www.macrumors.com/2021/01/21/beeper-brings-imessage-to-android-and-windows/

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