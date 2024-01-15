IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek

IMF, yapay zeka konusunda endişeli
Georgieva, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve konunun gündemin üst sıralarında yer alacağı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde kaleme aldığı yazıda, "Çoğu senaryoda, yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek, bu da politika yapıcıların teknolojinin sosyal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilim" dedi.
Georgieva, yapay zeka daha fazla çalışan ve işletme tarafından benimsenmeye devam ettikçe, insan işgücüne hem yardımcı olması hem de zarar vermesi beklendiğini belirtti. Ayrıca yapay zekanın istihdam üzerinden en büyük etkisinin gelişmiş ülkelerde görüneceğine dikkat çekti. Zira bu ülkelerdeki beyaz yakalı çalışanların, beden yoğun olarak çalışan gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük bir risk altında olduğu kabul ediliyor.
Georgieva’ya göre düşük gelirli veya gelişmekte olan ülkelerin birçoğu yapay zekanın faydalarından yararlanacak altyapıya veya kalifiye işgücüne sahip değil, bu da teknolojinin zaman içinde eşitsizliği daha da kötüleştirmesi riskini artırıyor. Öte yandan elbette yapay zeka sadece olumsuzluk getirmeyecek. Geçtiğimiz yıl Goldman Sachs, yapay zeka nedeniyle en çok etkilenen ülke ve meslekler raporu yayınlamıştı. Orada sizlere yapay zeka ile küresel ekonominin yılda yüzde 7 oranında büyüyeceğinden bahsetmiştik. IMF de benzer fikre sahip ve yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştüreceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.