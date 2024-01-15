IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek

Tam Boyutta Gör Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yapay zeka, dünya genelindeki tüm işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyecek. IMF, yapay zekanın eşitsizliği derinleştirebileceğini söylerken IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hükümetleri yapay zekanın etkilerine karşı sosyal güvenlik ağları oluşturmaya ve yeniden eğitim programları sunmaya çağırdı.

IMF, yapay zeka konusunda endişeli

Georgieva, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve konunun gündemin üst sıralarında yer alacağı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde kaleme aldığı yazıda, "Çoğu senaryoda, yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek, bu da politika yapıcıların teknolojinin sosyal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilim" dedi.

Georgieva, yapay zeka daha fazla çalışan ve işletme tarafından benimsenmeye devam ettikçe, insan işgücüne hem yardımcı olması hem de zarar vermesi beklendiğini belirtti. Ayrıca yapay zekanın istihdam üzerinden en büyük etkisinin gelişmiş ülkelerde görüneceğine dikkat çekti. Zira bu ülkelerdeki beyaz yakalı çalışanların, beden yoğun olarak çalışan gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük bir risk altında olduğu kabul ediliyor.

IMF’e göre gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkilenebilir. Tabi buradaki etki kelimesinin anlamını iyi anlamak gerekiyor. Evet, bazı çalışanlar yapay zekanın gelişiyle işlerini kaybedebilir ancak bir kısmı da yapay zekayı işlerine entegre ederek üretkenliğini artırabilir. Etki kelimesi her iki durumu da kapsıyor. Gelişmekte olan piyasalarda ve düşük gelirli ülkelerde, işlerin sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 26'sının yapay zekadan etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca yapay zekanın bazı işleri tamamen otomatikleştirerek ortadan kaldıracağının da altı çiziliyor.

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Georgieva’ya göre düşük gelirli veya gelişmekte olan ülkelerin birçoğu yapay zekanın faydalarından yararlanacak altyapıya veya kalifiye işgücüne sahip değil, bu da teknolojinin zaman içinde eşitsizliği daha da kötüleştirmesi riskini artırıyor. Öte yandan elbette yapay zeka sadece olumsuzluk getirmeyecek. Geçtiğimiz yıl Goldman Sachs, yapay zeka nedeniyle en çok etkilenen ülke ve meslekler raporu yayınlamıştı. Orada sizlere yapay zeka ile küresel ekonominin yılda yüzde 7 oranında büyüyeceğinden bahsetmiştik. IMF de benzer fikre sahip ve yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştüreceğini düşünüyor.

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IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek