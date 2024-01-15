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    Anlık Bildirim

    IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek

    Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, dünya genelindeki işlerin neredeyse yüzde 40'ı, yapay zekanın (AI) yükselişinden olumsuz bir şekilde etkilenecek. IMF, böylece eşitsizliğin büyüyeceğini söylüyor.
    IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yapay zeka, dünya genelindeki tüm işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyecek. IMF, yapay zekanın eşitsizliği derinleştirebileceğini söylerken IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hükümetleri yapay zekanın etkilerine karşı sosyal güvenlik ağları oluşturmaya ve yeniden eğitim programları sunmaya çağırdı.

    IMF, yapay zeka konusunda endişeli

    Georgieva, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve konunun gündemin üst sıralarında yer alacağı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde kaleme aldığı yazıda, "Çoğu senaryoda, yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek, bu da politika yapıcıların teknolojinin sosyal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gereken rahatsız edici bir eğilim" dedi.

    Georgieva, yapay zeka daha fazla çalışan ve işletme tarafından benimsenmeye devam ettikçe, insan işgücüne hem yardımcı olması hem de zarar vermesi beklendiğini belirtti. Ayrıca yapay zekanın istihdam üzerinden en büyük etkisinin gelişmiş ülkelerde görüneceğine dikkat çekti. Zira bu ülkelerdeki beyaz yakalı çalışanların, beden yoğun olarak çalışan gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük bir risk altında olduğu kabul ediliyor.

    IMF: Yapay zeka, işlerin yüzde 40’ını olumsuz etkileyecek
    IMF’e göre gelişmiş ekonomilerde işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkilenebilir. Tabi buradaki etki kelimesinin anlamını iyi anlamak gerekiyor. Evet, bazı çalışanlar yapay zekanın gelişiyle işlerini kaybedebilir ancak bir kısmı da yapay zekayı işlerine entegre ederek üretkenliğini artırabilir. Etki kelimesi her iki durumu da kapsıyor. Gelişmekte olan piyasalarda ve düşük gelirli ülkelerde, işlerin sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 26'sının yapay zekadan etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca yapay zekanın bazı işleri tamamen otomatikleştirerek ortadan kaldıracağının da altı çiziliyor.

    Georgieva’ya göre düşük gelirli veya gelişmekte olan ülkelerin birçoğu yapay zekanın faydalarından yararlanacak altyapıya veya kalifiye işgücüne sahip değil, bu da teknolojinin zaman içinde eşitsizliği daha da kötüleştirmesi riskini artırıyor. Öte yandan elbette yapay zeka sadece olumsuzluk getirmeyecek. Geçtiğimiz yıl Goldman Sachs, yapay zeka nedeniyle en çok etkilenen ülke ve meslekler raporu yayınlamıştı. Orada sizlere yapay zeka ile küresel ekonominin yılda yüzde 7 oranında büyüyeceğinden bahsetmiştik. IMF de benzer fikre sahip ve yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştüreceğini düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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