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İnce çerçeveli Nokia 9'un render görüntüleri yayınlandı

Önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülmesi beklenen Nokia 9 amiral gemisinin CAD çizimlerini temel alan render görüntüleri yayınlandı. Kulaklık girişi olmayan cihaz ince çerçeveli bir tasarıma sahip.
1 yıl
8,1b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global yıl sonuna kadar bir başka amiral gemisi telefon çıkarmayacak. Dolayısıyla söylenildiği gibi Nokia 9'un yakında piyasaya sürüleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Finlandiyalı şirketin gelecek yılın başında Nokia 2, 7 ve 9 olmak üzere en az üç telefon sunması bekleniyor.
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Nokia 2'nin fotoğrafları geçen ay sızdırılmıştı ancak şimdiye kadar güvenebileceğimiz bir Nokia 9 görseliyle karşılaşmadık. OnLeaks, HMD'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinin nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı render'lar yayınladı.
Yayınlanan görüntüler Nokia 9'un CAD dosyalarını temel alsa da bu %100 doğru olduğu anlamına gelmiyor. İlk göze çarpan şey cihazda bir kulaklık girişinin olmaması. Bunun yerine Nokia 9, USB Type-C girişine sahip olacak. Her ne kadar bu durum kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecek olsa da bu gerçeği kabullenmeleri gerekecek.
Bununla birlikte Nokia 9'un Quad HD çözünürlüklü 5.5 inç (kavisli olabilir) bir ekrana ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Görüntülere baktığımızda ince çerçeveli bir tasarımla gelecek amiral gemisinin çift kamera teknolojisi sunacağını görüyoruz.
Akıllı telefon 140.9x72.9x7.5 mm ebatlarına sahip olması beklenirken kamera çıkıntısının olduğu bölümde kalınlık 8.9 mm'ye yükselecek. Android Oreo ile gelmesi muhtemel olan cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

https://www.compareraja.in/blog/flagship-smartphone-nokia-9-revealed-in-exclusive-3d-renders/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Hey gidi Nokia hey. Neydin ne oldun... :)
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forgot 1 yıl
nokia 3300'dan sonra gerçektten bitti. Lumia faciasından sonra toparlanamaz
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Glorfindel1907 1 yıl
Kamera çıkıntısı çok göze batıyor ve kullanım aşısından sıkıntılı olabilir bu şekilde piyasaya çıkarsa ama genel olarak çok iyi duruyor.
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TearsForFears 1 yıl
Nokia 8 i 3300 den satan bunu min 4k dan satar
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aycibin 1 yıl
140mm uzunlukla o ekran helal.tabi gercegi ne kadar benzer belli olmaz.telefon 8mm kalinliginda olsaymis da cikinti daha az goze batsaymis.hem 200mah fazla pil koyardiniz be
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DODANLI 1 yıl
İlk defa bir nokia cihazı dikkatimi çekti. Piyasaya girmek istiyor ise fiyatı samsung ve apple ile yarışmamalı.
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OverClocK1ng 1 yıl
Arkası fevkalade olmuş. Adamlar güzel tasarım yapmış. Ne var ki markası Nokia ve Nokia kendini eski günlerinde zannediyor. Piyasadaki rakiplerinin fiyatlarına bakmadan ve piyasaya tekrar iyi bir giriş yapalım deyip fiyatlara oynayacaklarına; çok yüksek fiyatlarla geri dönebileceklerini hayal ediyorlar. Oysa rakipleri artık takoz Ericsson ve Siemens gibi firmalar değiller. Bakalım bunu ne zaman farkına varıp fiyatlarını adam gibi fiyatlara çekecekler...
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patapon_00 1 yıl
Nokia bitmiş okey 'e dönüyor
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Eeltorm 1 yıl
Çok güzel görünüyor.
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mpolat35 1 yıl
14 cm olacaksa helal olsun. Çok büyük telefon taşımak istemeyenler için ideal bir boyut. 5.5" benim için yeterli bir ekran boyutu
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