İnce çerçeveli Nokia 9'un render görüntüleri yayınlandı

HMD Global yıl sonuna kadar bir başka amiral gemisi telefon çıkarmayacak. Dolayısıyla söylenildiği gibi Nokia 9'un yakında piyasaya sürüleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Finlandiyalı şirketin gelecek yılın başında Nokia 2, 7 ve 9 olmak üzere en az üç telefon sunması bekleniyor.

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Nokia 2'nin fotoğrafları geçen ay sızdırılmıştı ancak şimdiye kadar güvenebileceğimiz bir Nokia 9 görseliyle karşılaşmadık. OnLeaks, HMD'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinin nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı render'lar yayınladı.

Yayınlanan görüntüler Nokia 9'un CAD dosyalarını temel alsa da bu %100 doğru olduğu anlamına gelmiyor. İlk göze çarpan şey cihazda bir kulaklık girişinin olmaması. Bunun yerine Nokia 9, USB Type-C girişine sahip olacak. Her ne kadar bu durum kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecek olsa da bu gerçeği kabullenmeleri gerekecek.

Bununla birlikte Nokia 9'un Quad HD çözünürlüklü 5.5 inç (kavisli olabilir) bir ekrana ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Görüntülere baktığımızda ince çerçeveli bir tasarımla gelecek amiral gemisinin çift kamera teknolojisi sunacağını görüyoruz.

Akıllı telefon 140.9x72.9x7.5 mm ebatlarına sahip olması beklenirken kamera çıkıntısının olduğu bölümde kalınlık 8.9 mm'ye yükselecek. Android Oreo ile gelmesi muhtemel olan cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

https://www.compareraja.in/blog/flagship-smartphone-nokia-9-revealed-in-exclusive-3d-renders/