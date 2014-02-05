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İnce çerçeveli bir Xperia modeli internete sızdırıldı

5 yıl
10,2b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İnce çerçeveli bir Xperia modeli internete sızdırıldı

Sony'nin bu yıl için satışa sunmayı planladığı yeni amiral gemi modeli merakla beklenirken, internete sızan bir görsel yeni amiral gemi modeli ile ilgili bazı ihtimalleri akıllara getirdi.

Bulanık olarak çeklien görsellerde çok ince bir ekran çerçevesine sahip yeni bir Xperia akıllı telefonunun bir kısmı görünüyor. Bugüne kadar en büyük eleştiriyi kalın ekran çerçevesi nedeniyle alan Sony'nin yeni amiral gemi modeli ile birlikte çıtayı yukarı çekeceği ve yeni rekorlara imza atacağı konuşuluyor.

Sony'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili henüz bir açıklaması yok ancak Xperia Z2 adını alacağı iddia ediliyor. Son amiral gemi modeli Xperia Z1'in yılın sonlarına doğru tanıtılması nedeniyle firmanın Xperia Z2 modelini biraz daha bekleteceği belirtiliyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise halen netliğe kavuşmadı.

Xperia Z2 modelinde Sony'nin bu yıl ki rakip modellerden geri kalmak istemediği ifade ediliyor. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 veya 805 yongaseti, 3GB RAM, 24MP çözünürlükte kamera şimdilik iddia edilen özellikler arasında.

http://www.xperiablog.net/2014/02/03/is-this-a-new-xperia-smartphone-with-near-zero-bezel/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Bunada nasıl tutacağız demeyin sakın kalp krizi geçiririm.
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atp96 5 yıl
Buda çok çerçevesiz olmuş
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genesis1 5 yıl
Sanal tuşlarıda kaldırsın
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desperadotr 5 yıl
Yavaş be Z1 i yeni aldık.
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xmasx 5 yıl
Bir cok mesajımda hep Sony`den sıfır cerceveli telefon bekliyorum diye yazmıstım, sanirim Sony beni duymus .. Hadi bakalım .






Edit: sıfır cerceveli telefonlarda esnek ekran kullanilacagini bir cok defa okumustum, burada ekranin esnekliginden ziyade kırilmazligindan faydalanacaklar.. Yani telefonu oyle cebınızden veya masadan dusurdugunuzde ekran kırılmıyormus.. Bende onların yalancısıyım ama Sony yapar..


Cause of it`s a Sony baby
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sonunda backroundlara önem vermiş
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Schnitter 5 yıl
Sanal tuşlarıda kaldırırsa olur.
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OnlyChaos 5 yıl
Bu sadece ekran paneli de olabilir, eğer değilse omnibalance tasarım anlayışıyla birlikte harikalar çıkar ortaya..
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saylia 5 yıl
Bu çerçeveyi görünce aklıma bir fikir geldi. Üstten alttan değil de sadece sağ ve Sol taraftan yaklaşık 5 ila 10 ar mm lik bi kısmı normal (dokunmatik olmayan) ekran yapıp, sonrası dokunmatik olarak yapılsa hiç bişeye zararı olmaz. Avuç değse de bişey olmaz, ekranın küçülmesine de sebep olmaz. Ozaman varsın çerçevesiz olsun.
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Master_Evil 5 yıl
sony şaşırtmaya devam ediyor
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devilonur 5 yıl
Bu telefon ekranından çok ince çerçeveli bir tv ekranına benziyor.telefon ekranı tv ye yansıtılmış gibi bir izlenim verdi bana..
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Lova 5 yıl devilonur
devilonur

Bu telefon ekranından çok ince çerçeveli bir tv ekranına benziyor.telefon ekranı tv ye yansıtılmış gibi bir izlenim verdi bana..

resmin arka planına bakarsan klavye tuşlarını göreceksin. Onla karşılaştırarak cihazın büyüklüğünü az çok kestirebilirsin. Yani sonuç olarak tv olması imkansız
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forumlarabak 5 yıl
Bak bu sefer "ekranın çerçevesi var" olmuş.
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Jacobıan 5 yıl
Sonunda
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SJess 5 yıl
Yine ilkleri SONY yapar Diğerleri copy paste herzamanda öyle her markanın bir tarzı var ama SONY kullanıcıyı geçte olsa dinliyor...
Meraklanmamak elde değil : SONY
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zingfth 5 yıl
ulan ya bu telefon benım androıd deki son telefon olacak ya da göz göre göre batan Blackberrye geçip OS10un tadına bakacağım
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