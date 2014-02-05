İnce çerçeveli bir Xperia modeli internete sızdırıldı





Sony'nin bu yıl için satışa sunmayı planladığı yeni amiral gemi modeli merakla beklenirken, internete sızan bir görsel yeni amiral gemi modeli ile ilgili bazı ihtimalleri akıllara getirdi.





Bulanık olarak çeklien görsellerde çok ince bir ekran çerçevesine sahip yeni bir Xperia akıllı telefonunun bir kısmı görünüyor. Bugüne kadar en büyük eleştiriyi kalın ekran çerçevesi nedeniyle alan Sony'nin yeni amiral gemi modeli ile birlikte çıtayı yukarı çekeceği ve yeni rekorlara imza atacağı konuşuluyor.





Sony'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili henüz bir açıklaması yok ancak Xperia Z2 adını alacağı iddia ediliyor. Son amiral gemi modeli Xperia Z1'in yılın sonlarına doğru tanıtılması nedeniyle firmanın Xperia Z2 modelini biraz daha bekleteceği belirtiliyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise halen netliğe kavuşmadı.





Xperia Z2 modelinde Sony'nin bu yıl ki rakip modellerden geri kalmak istemediği ifade ediliyor. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 800 veya 805 yongaseti, 3GB RAM, 24MP çözünürlükte kamera şimdilik iddia edilen özellikler arasında.

http://www.xperiablog.net/2014/02/03/is-this-a-new-xperia-smartphone-with-near-zero-bezel/