Infineon, dünyanın ilk 300 mm plaka üzeri galyum nitrat (GaN) teknolojisini geliştirdi

GaN teknolojisi hızla yaygınlaşıyor
GaN tabanlı güç yarı iletkenleri, yapay zeka sistemleri, güneş enerjisi invertörleri, şarj cihazları ve elektrik motoru kontrol sistemleri için güç kaynakları dahil olmak üzere endüstriyel, otomotiv, tüketici, bilgi işlem ve iletişim uygulamalarında hızlı bir şekilde benimsenmeye başlandı. GaN teknolojisiyle güç verimliliği artarken, cihazların boyutu ve ağırlığı azalarak genel maliyetlerin azalması sağlanıyor.
Infineon, Avusturya'daki güç fabrikasında mevcut 300 mm silikon üretiminde entegre bir pilot hat üzerinde 300 mm GaN plakalarını üretmeyi başardı. Geçtiğimiz sene GaN Systems'ı satın alan şirket, hızla büyüyen GaN pazarında liderliği hedefliyor.
Güç sistemleri ve IoT alanında dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Infineon, GaN ürünleriyle beraber silikon ve silikon karbür teknolojisine sahip sistemler de üretiyor. Dünya çapında 58.600 çalışanı bulunan şirket, geçtiğmiz sene 16,3 milyar euro gelir elde etmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.