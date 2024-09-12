Infineon, dünyanın ilk 300 mm plaka üzeri galyum nitrat (GaN) teknolojisini geliştirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Alman çip üreticisi Infineon, dünyanın ilk 300 mm plaka üzerinde galyum nitrat (GaN) teknolojisini geliştirmeyi başardığını duyurdu. 300 mm plakalar, 200 mm plakalardan plaka başına 2,3 kat daha fazla çip üretilebilmesi sayesinde verimliliği önemli ölçüde arttırıyor.

GaN teknolojisi hızla yaygınlaşıyor

GaN tabanlı güç yarı iletkenleri, yapay zeka sistemleri, güneş enerjisi invertörleri, şarj cihazları ve elektrik motoru kontrol sistemleri için güç kaynakları dahil olmak üzere endüstriyel, otomotiv, tüketici, bilgi işlem ve iletişim uygulamalarında hızlı bir şekilde benimsenmeye başlandı. GaN teknolojisiyle güç verimliliği artarken, cihazların boyutu ve ağırlığı azalarak genel maliyetlerin azalması sağlanıyor.

TSMC, 400 milyon dolarlık ilk High-NA EUV makinesini bu ay alıyor 1 gün önce eklendi

Infineon, Avusturya'daki güç fabrikasında mevcut 300 mm silikon üretiminde entegre bir pilot hat üzerinde 300 mm GaN plakalarını üretmeyi başardı. Geçtiğimiz sene GaN Systems'ı satın alan şirket, hızla büyüyen GaN pazarında liderliği hedefliyor.

Güç sistemleri ve IoT alanında dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Infineon, GaN ürünleriyle beraber silikon ve silikon karbür teknolojisine sahip sistemler de üretiyor. Dünya çapında 58.600 çalışanı bulunan şirket, geçtiğmiz sene 16,3 milyar euro gelir elde etmeyi başardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Infineon, galyum nitrat teknolojisinde önemli bir atılım yaptı