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    Araştırmacılar, nanometre altı çipler üretmek için yeni bir yöntem geliştirdi

    Güney Koreli araştırmacılar nanometrenin altında yarı iletken mantık devrelerini üretmek için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle 1 boyutlu malzemeler büyütülerek  transistörün kapılarında kullanıldı.
    Nanometre altı çipler üretmek için yeni bir yöntem geliştirildi
    Güney Koreli araştırmacılar nanometrenin altında yarı iletken mantık devrelerini üretmek için bir yöntem geliştirdi. Temel Bilimler Enstitüsü'ndeki (IBS) araştırmacılar, genişliği 1 nm'den az olan 1D (1 boyutlu) metalik malzemelerin epitaksiyel büyümesi için yeni bir yöntem bulduklarını açıkladı. Bu yöntemle 1D metaller, 2D transistörün kapı elektrodu görevi görmeyi başardı.

    Nanometre altı işlemciler hayal değil

    Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), yarı iletken üretim teknolojisinin 2037 yılına kadar 12 nm transistör uzunluğuyla yaklaşık 0,5 nm'ye ulaşacağını öngörürken, IBS araştırmacıları 1D MTB (mirror twin boundary, ayna ikiz sınır) kapısının 3,9 nm kadar küçülebileceğini iddia ediyor.

    2D yarı iletkenlere dayanan ultra küçük transistörleri üretmenin çok zor bir süreç olduğu biliniyor. Bilim insanları, geleneksel yarı iletken üretim süreçlerinde kapı uzunluğunu birkaç nanometrenin altına düşürmenin litografi çözünürlüğünün sınırlamaları nedeniyle çok zor olduğunu belirtiyor. Bu sorunu çözmek için Koreli bilim insanları, molibden disülfiti (MoS₂) ayna ikiz sınırı (MTB) kapı elektrotu olarak kullanarak 0,4 nm genişliğe ulaştıklarını açıkladı.

    Nanometre altı çipler üretmek için yeni bir yöntem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, 1D MTB metalik fazının, mevcut 2D yarı iletkenin kristal yapısının atomik seviyede kontrol edilerek 1D MTB'ye dönüştürülmesiyle elde edildiğini söylüyor. Bunun hem malzeme bilimi hem de yarı iletken teknolojisi açısından önemli bir atılım olduğu belirtiliyor. Malzemeleri sentezlemek için kristal yapıların yapay olarak kontrol edilmesinin bu ilerlemenin anahtarı olduğu ifade ediliyor.
    Nanometre altı çipler üretmek için yeni bir yöntem geliştirildi Tam Boyutta Gör
    1D MTB tabanlı transistörler, FinFET veya GAA gibi günümüz teknolojileriyle karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahip. Araştırmacılara göre, yeni transistörler basit yapısı ve son derece dar kapı genişliği nedeniyle parazitik kapasitansı en aza indiriyor ve sonuç olarak daha stabil çalışıyor.

    Araştırma ekibinin lideri JO Moon-Ho, 1D MTB tabanlı transistörün gelecekte düşük güçlü ve yüksek performanslı elektronik cihazların geliştirilmesinde önemli bir teknoloji haline gelmesini bekliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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