ABD, yarı iletken sektörü gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor

ABD'li şirketler gelirlerin %50'sini oluşturuyor
ABD merkezli yarı iletken şirketlerinin gelirleri ise 2001'deki 71,1 milyar dolardan 2023'te 264,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakamlara göre, ABD'li yarı iletken şirketleri şu anda %50,2'lik bir payla küresel pazara hakim durumda. İkinci sırada %13,8 pay ile Güney Kore, üçüncü sırada %9 ile Japonya yer alıyor. Çinli şirketlerin gelirlerdeki payı ise sadece %7,2.
2023'te ABD 52,7 milyar dolarlık çip ihraç etti. Çip gelirleri, rafine edilmiş petrol, ham petrol, uçak, doğal gaz ve otomobillerin ardından ABD'nin altıncı en büyük ihracat kategorisi durumunda.
Son dönemde Intel, uzun yıllar lider olduğu çip üretim teknolojilerinde liderliğini TSMC'ye kaybetse, Nvidia, Qualcomm, AMD ve Broadcom gibi çip devleriyle ABD uzunca bir süre liderliğini sürdürecek gibi görünüyor. Bunun yanında Intel'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinin başarıya ulaşıp tekrardan TSMC ile rekabet edebilme ihtimali olduğunu da belirtelim.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/despite-intels-woes-the-us-remains-the-leader-of-the-semiconductor-industry https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/05/SIA-2024-Factbook.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu