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    ABD, yarı iletken sektörü gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor

    2023'te 526,9 milyar dolara çıkan yarı iletken sektöründe ABD'li şirketlerin büyük üstünlüğü bulunuyor. ABD'li şirketler tüm yarı iletken gelirlerinin %50'sine sahip durumda.
    ABD, yarı iletken gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri (WSTS) ve Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA)'nın tahminlerine göre, küresel yarı iletken satışları 2001'deki 139,0 milyar dolarlık büyüklüğünden 2023'te 526,9 milyar dolara çıktı.

    ABD'li şirketler gelirlerin %50'sini oluşturuyor

    ABD merkezli yarı iletken şirketlerinin gelirleri ise 2001'deki 71,1 milyar dolardan 2023'te 264,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakamlara göre, ABD'li yarı iletken şirketleri şu anda %50,2'lik bir payla küresel pazara hakim durumda. İkinci sırada %13,8 pay ile Güney Kore, üçüncü sırada %9 ile Japonya yer alıyor. Çinli şirketlerin gelirlerdeki payı ise sadece %7,2.

    ABD, yarı iletken gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    Intel (2023 mali yılında 54,22 milyar dolar gelir), Nvidia (2024 mali yılında 60,9 milyar dolar gelir) ve Qualcomm (2023 mali yılında 35,82 milyar dolar gelir) gibi büyük ABD şirketleri, Amerikan çip gelirinin aslan payını (%57) kontrol ediyor, bu nedenle bu şirketlerin başarısı ABD için oldukça büyük öneme sahip.

    2023'te ABD 52,7 milyar dolarlık çip ihraç etti. Çip gelirleri, rafine edilmiş petrol, ham petrol, uçak, doğal gaz ve otomobillerin ardından ABD'nin altıncı en büyük ihracat kategorisi durumunda.

    Son dönemde Intel, uzun yıllar lider olduğu çip üretim teknolojilerinde liderliğini TSMC'ye kaybetse, Nvidia, Qualcomm, AMD ve Broadcom gibi çip devleriyle ABD uzunca bir süre liderliğini sürdürecek gibi görünüyor. Bunun yanında Intel'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinin başarıya ulaşıp tekrardan TSMC ile rekabet edebilme ihtimali olduğunu da belirtelim.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/despite-intels-woes-the-us-remains-the-leader-of-the-semiconductor-industry https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/05/SIA-2024-Factbook.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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