ABD, yarı iletken sektörü gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor

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Tam Boyutta Gör Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri (WSTS) ve Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA)'nın tahminlerine göre, küresel yarı iletken satışları 2001'deki 139,0 milyar dolarlık büyüklüğünden 2023'te 526,9 milyar dolara çıktı.

ABD'li şirketler gelirlerin %50'sini oluşturuyor

ABD merkezli yarı iletken şirketlerinin gelirleri ise 2001'deki 71,1 milyar dolardan 2023'te 264,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakamlara göre, ABD'li yarı iletken şirketleri şu anda %50,2'lik bir payla küresel pazara hakim durumda. İkinci sırada %13,8 pay ile Güney Kore, üçüncü sırada %9 ile Japonya yer alıyor. Çinli şirketlerin gelirlerdeki payı ise sadece %7,2.

Tam Boyutta Gör Intel (2023 mali yılında 54,22 milyar dolar gelir), Nvidia (2024 mali yılında 60,9 milyar dolar gelir) ve Qualcomm (2023 mali yılında 35,82 milyar dolar gelir) gibi büyük ABD şirketleri, Amerikan çip gelirinin aslan payını (%57) kontrol ediyor, bu nedenle bu şirketlerin başarısı ABD için oldukça büyük öneme sahip.

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2023'te ABD 52,7 milyar dolarlık çip ihraç etti. Çip gelirleri, rafine edilmiş petrol, ham petrol, uçak, doğal gaz ve otomobillerin ardından ABD'nin altıncı en büyük ihracat kategorisi durumunda.

Son dönemde Intel, uzun yıllar lider olduğu çip üretim teknolojilerinde liderliğini TSMC'ye kaybetse, Nvidia, Qualcomm, AMD ve Broadcom gibi çip devleriyle ABD uzunca bir süre liderliğini sürdürecek gibi görünüyor. Bunun yanında Intel'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı gelişmiş çip üretim teknolojilerinin başarıya ulaşıp tekrardan TSMC ile rekabet edebilme ihtimali olduğunu da belirtelim.

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ABD, yarı iletken gelirlerinde açık ara liderliğini sürdürüyor