Infinix, 260W ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı: Sınırları zorluyor

Sınırları zorluyor
Bildirilenlere göre Infinix'in 260W hızlı şarj standardı, 4 pompalı devre tasarımına sahip tek bir 12 C batarya üzerine kurulacak. Bilmeyenler için markanın 180W Thunder Charge teknolojisi, iki adet 8C pilden destek alıyordu. Bununla birlikte güç gereksinimlerini akıllı bir şekilde belirleyen yeni standarda, GaN malzemesi ve AHB devre altyapısı ile desteklenen bir şarj cihazı eşlik edecek.
Bilindiği üzere günümüzde birçok kullanıcı tehlike içermesi sebebiyle yüksek hızlı şarj teknolojilerine şüphe ile yaklaşıyor. Infinix ise yeni standardın yüzde 98,5 oranında verimliliğe sahip olduğunu ve 1.000 şarj döngüsünden sonra pil kapasitesinin yüzde 90 oranında korunacağını belirtti.
Diğer tarafta yeni standart, 110W kablosuz şarj için aynı alanda daha az ancak daha geniş bobin tasarımından ve fan ile desteklenen özel yapım bir şarj istasyonundan destek alıyor. Böylece 16 dakika içerisinde tam şarj fırsatı sunacak. Ayrıca Infinix, yeni Çok Yönlü Hızlı Şarj Teknolojisinin kablolu ve kablosuz şarjın yanı sıra ters, bypas ve çoklu protokol şarjını da destekleyeceğini duyurdu. Yeni teknolojinin ilk olarak bu yıl piyasaya sürülecek Infinix Note modeline eşlik etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez