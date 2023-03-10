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    Anlık Bildirim

    Infinix, 260W ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı: Sınırları zorluyor

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, 260W ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Şirketin devrim yaratacak şarj teknolojisi tam şarj süresini 8 dakikanın altına düşürecek. İşte detaylar
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    Infinix, 260W ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların gelişimi ile beraber, markaların yeni pil ve hızlı şarj teknolojilerine olan yatırımları bir hayli artmış durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl 180W Thunder Charge'ı piyasaya süren Infinix, sınırları zorlamaya devam edecek gibi gözüküyor. Infinix şimdi de 260 W kablolu ve 110 W kablosuz şarj sunan Çok Yönlü Hızlı Şarj teknolojisini tanıttı.

    Sınırları zorluyor

    Bildirilenlere göre Infinix'in 260W hızlı şarj standardı, 4 pompalı devre tasarımına sahip tek bir 12 C batarya üzerine kurulacak. Bilmeyenler için markanın 180W Thunder Charge teknolojisi, iki adet 8C pilden destek alıyordu. Bununla birlikte güç gereksinimlerini akıllı bir şekilde belirleyen yeni standarda, GaN malzemesi ve AHB devre altyapısı ile desteklenen bir şarj cihazı eşlik edecek.

    Infinix, 260W ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca marka, yeni standardın, 13A kablo ile destekleneceğini belirtti. Bu noktada hızlı şarj teknolojisi, 4.400 mAh kapasiteli bir bataryayı 8 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde şarj edebilecek. Bir dakikada ise 0'dan yüzde 25'lik bir dolum sağlayacak. 

    Bilindiği üzere günümüzde birçok kullanıcı tehlike içermesi sebebiyle yüksek hızlı şarj teknolojilerine şüphe ile yaklaşıyor. Infinix ise yeni standardın yüzde 98,5 oranında verimliliğe sahip olduğunu ve 1.000 şarj döngüsünden sonra pil kapasitesinin yüzde 90 oranında korunacağını belirtti.

    Diğer tarafta yeni standart, 110W kablosuz şarj için aynı alanda daha az ancak daha geniş bobin tasarımından ve fan ile desteklenen özel yapım bir şarj istasyonundan destek alıyor. Böylece 16 dakika içerisinde tam şarj fırsatı sunacak. Ayrıca Infinix, yeni Çok Yönlü Hızlı Şarj Teknolojisinin kablolu ve kablosuz şarjın yanı sıra ters, bypas ve çoklu protokol şarjını da destekleyeceğini duyurdu. Yeni teknolojinin ilk olarak bu yıl piyasaya sürülecek Infinix Note modeline eşlik etmesi bekleniyor. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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