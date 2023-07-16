Infinix Hot 30 5G bütçesini düşünenlere geliyor

Tam Boyutta Gör Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modeli son derece mütevazi donanımı ile giriş seviyesinde tüketicilerin beğenisine sunuldu. Fiyat segmentinde özellikle uzun kullanım süreleri ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.

Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ ekran

Dimensity 6020 yonga seti (2+6)

4GB/8GB RAM

128GB depolama

50MP ana sensör

8MP ön kamera

6000mAh batarya

18W hızlı şarj

152$ (4GB/128GB), 164$ (8GB/128GB)

Infinix Note 30 Türkiye fiyatı açıklandı: 10 bin TL’nin altında! 1 ay önce eklendi

Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modeli büyük beklenti içerisinde olmayan tüketicileri hedefliyor. Yapay zekâ destekli kamera, 120Hz tazeleme hızı, stereo hoparlörler, kulaklık girişi, uzun kullanım süreleri fiyata göre avantaj olarak değerlendirilebilir.

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Infinix Hot 30 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı