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    Infinix Hot 30 5G bütçesini düşünenlere geliyor

    Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modelinde 6.78 inçlik Full HD+ ekran, Dimensity 6020 yonga seti, 50MP ana sensör, 6000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
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    Infinix Hot 30 5G Tam Boyutta Gör
    Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modeli son derece mütevazi donanımı ile giriş seviyesinde tüketicilerin beğenisine sunuldu. Fiyat segmentinde özellikle uzun kullanım süreleri ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.

    Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ ekran
    • Dimensity 6020 yonga seti (2+6)
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP ana sensör
    • 8MP ön kamera
    • 6000mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • 152$ (4GB/128GB), 164$ (8GB/128GB)

    Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modeli büyük beklenti içerisinde olmayan tüketicileri hedefliyor. Yapay zekâ destekli kamera, 120Hz tazeleme hızı, stereo hoparlörler, kulaklık girişi, uzun kullanım süreleri fiyata göre avantaj olarak değerlendirilebilir.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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