Infinix Hot 30 5G bütçesini düşünenlere geliyor

Infinix Hot 30 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ ekran
- Dimensity 6020 yonga seti (2+6)
- 4GB/8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP ana sensör
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- 152$ (4GB/128GB), 164$ (8GB/128GB)
Infinix Hot 30 5G akıllı telefon modeli büyük beklenti içerisinde olmayan tüketicileri hedefliyor. Yapay zekâ destekli kamera, 120Hz tazeleme hızı, stereo hoparlörler, kulaklık girişi, uzun kullanım süreleri fiyata göre avantaj olarak değerlendirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)