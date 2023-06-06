Infinix Note 30 Türkiye fiyatı açıklandı: 10 bin TL’nin altında!

- Infinix Note 30 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Infinix Note 30 neler sunuyor?
- Infinix Note 30 özellikleri
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Infinix Note 30 Türkiye fiyatı ne kadar?
Infinix Note 30 Türkiye fiyatı, 9.499 TL olarak açıklandı. Bu fiyat cihazın 128 GB modeli için geçerli. Infinix, aynı zamanda 256 GB modelini de Türkiye pazarına getiriyor. Bu versiyonun fiyatı ise 9.999 TL. Infinix Note 30, önümüzdeki haftadan itibaren satışa çıkacak.
Infinix Note 30 neler sunuyor?
Infinix Note 30 kamera tarafında arka tarafında 64 MP + 2 MP + QVGA sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Cihazın ön tarafında ise 16 MP’lik bir kamera yer alıyor. Bunlara ek olarak cihaz gücünü 45W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Telefonun yan tarafında parmak izi okuyucu da bulunurken 802.11 ac, 4G ve Bluetooth, 5.2 gibi diğer özellikler de sunuluyor.
Infinix Note 30 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç IPS LCD 1080 x 2460p, 120 Hz, 580 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Arka Kamera: OVB64B 64 MP f/1.69, 2 MP f/2.4 derinlik ve QVGA f/2.0
- Ön Kamera: 16 MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 13
- Diğer: Parmak izi okuyucu, 4G, Wi-Fi 5 (802.11 ac), 3.5 mm jak, Type-C 2.0
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Çok iyi