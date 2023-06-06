Infinix Note 30 Türkiye fiyatı açıklandı: 10 bin TL’nin altında!

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, yeni modelini Türkiye’ye getirdi. İstanbul’da düzenlenen özel lansman sırasında tanıtılan Infinix Note 30, uygun donanımı yine uygun bir fiyat ile tüketicilere sunuyor. Infinix Note 30 özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde:

Infinix Note 30 Türkiye fiyatı ne kadar?

Infinix Note 30 Türkiye fiyatı, 9.499 TL olarak açıklandı. Bu fiyat cihazın 128 GB modeli için geçerli. Infinix, aynı zamanda 256 GB modelini de Türkiye pazarına getiriyor. Bu versiyonun fiyatı ise 9.999 TL. Infinix Note 30, önümüzdeki haftadan itibaren satışa çıkacak.

Infinix Note 30 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Infinix Note 30, 120 Hz yenileme hızı ve 580 nit parlaklık sunan 6,78 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Bu ekran 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun iç tarafına baktığımızda ise bizleri 6nm sürecinde üretilen Mediatek MT8781 Helio G99 yongası karşılıyor. Bu yonga, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla destekleniyor.

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Infinix Note 30 kamera tarafında arka tarafında 64 MP + 2 MP + QVGA sensörlerden oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Cihazın ön tarafında ise 16 MP’lik bir kamera yer alıyor. Bunlara ek olarak cihaz gücünü 45W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Telefonun yan tarafında parmak izi okuyucu da bulunurken 802.11 ac, 4G ve Bluetooth, 5.2 gibi diğer özellikler de sunuluyor.

Infinix Note 30 özellikleri

Ekran : 6.78 inç IPS LCD 1080 x 2460p, 120 Hz, 580 nit

: 6.78 inç IPS LCD 1080 x 2460p, 120 Hz, 580 nit İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB ve 256 GB

: 128 GB ve 256 GB Arka Kamera : OVB64B 64 MP f/1.69, 2 MP f/2.4 derinlik ve QVGA f/2.0

: OVB64B 64 MP f/1.69, 2 MP f/2.4 derinlik ve QVGA f/2.0 Ön Kamera : 16 MP f/2.0

: 16 MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13

Sistemi: Android 13 Diğer: Parmak izi okuyucu, 4G, Wi-Fi 5 (802.11 ac), 3.5 mm jak, Type-C 2.0

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