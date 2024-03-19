Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Infinix Note 40 Pro+ 5G duyuruldu: Kavisli ekran, doğrudan şarj, özel yonga

    Infinix Note 40 Pro+ 5G akıllı telefon modeli kavisli AMOLED ekran, Dimensity 7020, büyük sanal RAM imkânı, OIS ana kamera, 100W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. 
    Infinix Note 40 Pro+ 5G özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında geçen yılı önemli yükselişlerle kapatan Infinix markası bu yıl vites arttırdı. Infinix Note 40 Pro+ 5G akıllı telefon modeli fiyat-performans konusunda rekabette öne çıkmayı başarıyor.

    Infinix Note 40 Pro+ 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.78 inçlik Full HD+ kavisli AMOLED ekran
    • Dimensity 7020 yonga seti
    • 12GB LPDDR4X RAM (12GB sanal)
    • 256GB UFS 2.2 depolama
    • 108MP OIS ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 4600mAh batarya
    • 100W hızlı şarj, 20W kablosuz şarj, tersine şarj
    • 310$

    Infinix Note 40 Pro+ 5G pek çok açıdan ilgi çekecek özelliklere sahip. 55 derecelik kavise sahip ekranda 120Hz tazeleme ve 10-bit renk desteği yer alıyor. 1300 nit parlaklık ile dış ortam sorunu olmayan telefon 2160Hz PWM ile çok daha verimli parlaklık ayarı yapabiliyor. Ekranda Gorilla Glass kaplama mevcut.

    108MP ana kamera 3x sensör içi yakınlaştırma ile geliyor. 2 adet 2MP kamera ise yardımcı olarak tasarlanmış. Kameranın 4K video kaydı yapamaması bir dezavantaj. Segmentte ilk kez Halo tasarımlı flaş yapay zekâ ile destekleniyor.

    Batarya firmanın Cheetah X1 şarj yongası ile destekleniyor ve onlarca farklı koruma teknolojisi ile en verimli şarj ortamı sağlanıyor. Firma bu seri ile birlikte MagKit adı verilen manyetik şarj ekosistemini de duyurdu.

    Geniş bir buhar odası ve grafit plaka ile soğutulan cihazda şarj doğrudan anakarta da verilerek oyunlarda ve yoğun kullanımda ısınmanın önüne geçiliyor. JBL stereo hoparlörler yanında X eksenli bir titreşim motoru da mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xbox iki kişilik oyunlar fiat punto yorumları sayısal 430 puan kaç bin yivli ve yivsiz arasındaki fark tavuk pişirirken kan çıkması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30
    Casper VIA F30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple Macbook Air M1
    Apple Macbook Air M1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız