Infinix Note 40 Pro+ 5G duyuruldu: Kavisli ekran, doğrudan şarj, özel yonga

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında geçen yılı önemli yükselişlerle kapatan Infinix markası bu yıl vites arttırdı. Infinix Note 40 Pro+ 5G akıllı telefon modeli fiyat-performans konusunda rekabette öne çıkmayı başarıyor.

Infinix Note 40 Pro+ 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik Full HD+ kavisli AMOLED ekran

Dimensity 7020 yonga seti

12GB LPDDR4X RAM (12GB sanal)

256GB UFS 2.2 depolama

108MP OIS ana sensör

32MP ön kamera

4600mAh batarya

100W hızlı şarj, 20W kablosuz şarj, tersine şarj

310$

Infinix Cheetah X1 ile tanışın 5 gün önce eklendi

Infinix Note 40 Pro+ 5G pek çok açıdan ilgi çekecek özelliklere sahip. 55 derecelik kavise sahip ekranda 120Hz tazeleme ve 10-bit renk desteği yer alıyor. 1300 nit parlaklık ile dış ortam sorunu olmayan telefon 2160Hz PWM ile çok daha verimli parlaklık ayarı yapabiliyor. Ekranda Gorilla Glass kaplama mevcut.

108MP ana kamera 3x sensör içi yakınlaştırma ile geliyor. 2 adet 2MP kamera ise yardımcı olarak tasarlanmış. Kameranın 4K video kaydı yapamaması bir dezavantaj. Segmentte ilk kez Halo tasarımlı flaş yapay zekâ ile destekleniyor.

Batarya firmanın Cheetah X1 şarj yongası ile destekleniyor ve onlarca farklı koruma teknolojisi ile en verimli şarj ortamı sağlanıyor. Firma bu seri ile birlikte MagKit adı verilen manyetik şarj ekosistemini de duyurdu.

Geniş bir buhar odası ve grafit plaka ile soğutulan cihazda şarj doğrudan anakarta da verilerek oyunlarda ve yoğun kullanımda ısınmanın önüne geçiliyor. JBL stereo hoparlörler yanında X eksenli bir titreşim motoru da mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Infinix Note 40 Pro Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı