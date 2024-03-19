Infinix Note 40 Pro+ 5G duyuruldu: Kavisli ekran, doğrudan şarj, özel yonga

Infinix Note 40 Pro+ 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik Full HD+ kavisli AMOLED ekran
- Dimensity 7020 yonga seti
- 12GB LPDDR4X RAM (12GB sanal)
- 256GB UFS 2.2 depolama
- 108MP OIS ana sensör
- 32MP ön kamera
- 4600mAh batarya
- 100W hızlı şarj, 20W kablosuz şarj, tersine şarj
- 310$
Infinix Note 40 Pro+ 5G pek çok açıdan ilgi çekecek özelliklere sahip. 55 derecelik kavise sahip ekranda 120Hz tazeleme ve 10-bit renk desteği yer alıyor. 1300 nit parlaklık ile dış ortam sorunu olmayan telefon 2160Hz PWM ile çok daha verimli parlaklık ayarı yapabiliyor. Ekranda Gorilla Glass kaplama mevcut.
108MP ana kamera 3x sensör içi yakınlaştırma ile geliyor. 2 adet 2MP kamera ise yardımcı olarak tasarlanmış. Kameranın 4K video kaydı yapamaması bir dezavantaj. Segmentte ilk kez Halo tasarımlı flaş yapay zekâ ile destekleniyor.
Batarya firmanın Cheetah X1 şarj yongası ile destekleniyor ve onlarca farklı koruma teknolojisi ile en verimli şarj ortamı sağlanıyor. Firma bu seri ile birlikte MagKit adı verilen manyetik şarj ekosistemini de duyurdu.
Geniş bir buhar odası ve grafit plaka ile soğutulan cihazda şarj doğrudan anakarta da verilerek oyunlarda ve yoğun kullanımda ısınmanın önüne geçiliyor. JBL stereo hoparlörler yanında X eksenli bir titreşim motoru da mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.