Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

İşte Infinix Smart 8 Pro'nun beklenen özellikleri:
Sitede X65258 model numarasıyla listelenen Infinix Smart 8 Pro, listeye göre MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alacak. 3GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 720×1612 piksel çözünürlüğe ve 320 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir ekran ile donatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.