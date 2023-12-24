Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Infinix, şimdilerde bütçe dostu Smart 8'in bir üst modeli olan Smart 8 Pro üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi ve liste sayesinde bazı özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Infinix Smart 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

Sitede X65258 model numarasıyla listelenen Infinix Smart 8 Pro, listeye göre MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alacak. 3GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 720×1612 piksel çözünürlüğe ve 320 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir ekran ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Serinin bir alt modeli gibi bütçe dostu olması beklenen cihaz Android 13 ile kutudan çıkacak. Önümüzdeki günlerde daha çok özelliğinin paylaşılması beklenen cihazın kamera ve batarya özellikleri ise henüz bilinmiyor.

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