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    Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi: İşte beklenen özellikler

    Smart 8 ailesini genişletmeye hazırlanan Infinix, şimdilerde Smart 8 Pro üzerinde çalışıyor ve yakın bir zamanda bu cihaz, Google Play Console'da listelendi. İşte detaylar:
    Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Infinix, şimdilerde bütçe dostu Smart 8'in bir üst modeli olan Smart 8 Pro üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi ve liste sayesinde bazı özellikleri de ortaya çıktı.

    İşte Infinix Smart 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Sitede X65258 model numarasıyla listelenen Infinix Smart 8 Pro, listeye göre MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alacak. 3GB RAM'e sahip olması beklenen cihaz, 720×1612 piksel çözünürlüğe ve 320 DPI ekran yoğunluğuna sahip bir ekran ile donatılacak.

    Infinix Smart 8 Pro, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Serinin bir alt modeli gibi bütçe dostu olması beklenen cihaz Android 13 ile kutudan çıkacak. Önümüzdeki günlerde daha çok özelliğinin paylaşılması beklenen cihazın kamera ve batarya özellikleri ise henüz bilinmiyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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