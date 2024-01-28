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    Infinix Smart 8 Pro uygun fiyatı ile geliyor

    Infinix Smart 8 Pro akıllı telefon modeli 6.6 inçlik 90Hz HD+ LCD ekran, Helio G36 yonga seti, 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.        
    Infinix Smart 8 Pro
    100$ altı akıllı telefonlar tanıtmaya devam eden Infinix markası bu kez Smart 8 Pro ile karşımızda. Olabildiğince donanımdan kısan Infinix Smart 8 Pro, göze hoş gelen yeniliklerle bunu hissettirmemeye çalışmış.

    Infinix Smart 8 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik 90Hz HD+ LCD ekran
    • Helio G36 yonga seti
    • 4GB/8GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 50MP ana kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj
    • 90$ başlangıç

    Infinix Smart 8 Pro akıllı telefon modeli uygun fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Dinamik Ada benzeri çentik uygulaması, Android 13 Go işletim sistemi, yüzde 200 ses seviyesine çıkabilen DTS teknolojisi ve WhatsApp’ta kişilerin telefonunu eklemeden arama yapabilme şeklinde özellikleri mevcut.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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