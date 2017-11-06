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İngiliz milyarder Richard Branson'un yeni şirketi, SpaceX'e rakip olacak

Virgin şirketler grubunun kurucusu ve CEO'su olan İngiliz milyarder Richard Branson, yeni bir uzay şirketine sahip. Vox Space olarak bilinen yeni oluşum uydu fırlatma konusunda SpaceX'e rakip olacak.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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İngiliz milyarder Richard Branson'un yeni şirketi, SpaceX'e rakip olacak
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400'den fazla şirketi bünyesinde barındıran Virgin şirketler grubunun başındaki isim olan, Sir unvanlı Richard Branson, son yıllarda uzay araştırmalarına ağırlık vermiş ve uzay turizmi alanında çalışan başarılı şirketler yaratmıştı. Uzaya insan taşıması planlanan Virgin Galactic, uzay araçları geliştiren The Spaceship Company ve uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit isimli üç şirketi Galactic Ventures isimli bir oluşumun altında toplayan ve adeta kendi uzay imparatorluğunu inşa eden İngiliz milyarder, şimdi de yeni bir uydu fırlatma şirketi kurarak ABD hükümeti ile iş birliği yapmayı planlıyor.


ABD Hükümetiyle İş Birliği Hedefi 

Virgin Orbit şirketinin bir iştiraki olarak kurulan yeni şirket Vox Space ismini taşıyor. Kendi internet sitesindeki bilgilere göre merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, şu an için sadece iki ile on arasında çalışana sahip. Virgin Orbit veya Richard Branson, Vox Space hakkında henüz resmi bir açıklama yapmasa da Virgin Orbit CEO'su Dan Hart'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre Vox Space, ABD hükümetinin uydu fırlatma operasyonlarında hükümete katkı sağlamak ve ABD'nin uzaydaki liderliğini güçlendirmek için faaliyet yürütecek. 


Bu açıklamalarda yola çıkarak Vox Space'in hedef müşterisinin ABD hükümeti, özellikle ABD ordusu, olduğunu söyleyebiliriz. Uydu teknolojilerinin daha ucuz hale gelmesiyle birlikte pek çok özel şirket uyduları nasıl daha masrafsız bir şekilde yörüngeye yerleştireceği üzerinde çalışmalar yapıyor. Özellikle küçük uyduları farklı yöntemlerle yörüngeye taşıma planları adeta uydu fırlatma operasyonlarının farklı bir endüstriye doğru evrilmesini sağlamış durumda. İşte Vox Space de bu yeni endüstriden kendi payını almayı istiyor ancak uydu operasyonlarında ABD hükümeti ile ortak çalışmak pek de kolay değil.


SpaceX ve ULA ile Mücadele Edecek

ABD hükümeti; son derece hassas olan ve ulusal güvenliğe ilişkin veriler barındıran uyduların yörüngeye nasıl taşınacağı konusunda oldukça titiz davranıyor. Üstelik Vox Space'in güvenlik konusunda yetkili makamları ikna etmesi ortak çalışmalara başlanması için de yeterli olmayabilir zira ABD hükümeti halihazırda uydu operasyonları için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Boeing ile Lockheed Martin tarafından işletilen ortak bir girişim olan United Launch Alliance(ULA) şirketleriyle birlikte çalışıyor. Yani Vox Space'in bu iki şirketten daha iddialı teklifler sunması gerekecek. 


Tabi Vox Space'in yapabilecekleri henüz net olarak bilinmese de ABD hükümetinin SpaceX ve ULA ile olan iyi ilişkileri şirketin işini epey zorlaştıracak. 2015 yılında ABD ordusu ile uydu fırlatma sözleşmesi imzalayan SpaceX, Raptor roket motoru için ciddi yatırımlar almıştı. ULA ise ABD Savunma Bakanlığı tarafından 1 milyar doların üstünde bir fonla destekleniyor. Bu finansal ilişkiler göz önünde bulunduğunda Vox Space'in işi oldukça zor gibi görünüyor ancak Vox Space, Virgin Orbit'in tecrübelerine dayanarak farklı tekliflerle ABD hükümetinin kapısını çalabilir.


Küçük uyduları yörüngeye yerleştirmek için Boeing 747'nin elden geçirilmiş versiyonu olan Cosmic Girl isimli uçağı kullanan Virgin Orbit ayrıca LauncherOne isimli roketi de test etmeyi planlıyor. ULA veya SpaceX'in fırlatma yöntemlerinin aksine geleneksel yöntemleri tercih etmeyen Virgin Orbit; uyduları, uçak yolculuk halindeyken roketle fırlatıp yörüngeye yerleştirmeyi düşünüyor. Yalnız burada şirket için önemli bir sorun var. LauncherOne en küçük uyduları taşımak için tasarlandı ve sadece 200 kilogramdan düşük ağırlığa sahip uyduları taşıyabiliyor. SpaceX'in Falcon 9 roketi ise alçak Dünya yörüngesine 13150 kilogram ağırlığında yük taşıyabiliyor. 


Şirket tüm bu olumsuz tabloya karşın SpaceX ile rekabet etmede kararlı görünüyor. İlerleyen dönemlerde şirket ve çalışmalarına dair detaylı bilgiler ortaya çıkınca rekabetin nasıl bir noktaya geleceğini görebileceğiz. 


https://futurism.com/richard-branson-company-elon-musk/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Alçak yörüngeyi ve way allen radyasyon kuşağını geçen araç icat edilemedi ve edilemez.Neyin kafası bu yok mars a gitmek yok ay a gitmek bunlar masal sadece.
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multiTYRT 1 yıl
Biraz gecikmisler cunku SpaceX artik tecrubeli bir sirket. 2006'dan beri roket patlata patlata geldiler buraya
Birde 200kg diyorsunuz o kapasitede bir firlatma araci NASA tarafindan yatirim almaz. SpaceX'i kurtaran sey NASA'nin ISS'e kargo tasima sozlesmesiydi. Sirket basarili oldugu icin orijinalde 12 firlatmalik sozlesme uzatildi bile. Virgin'e gelecek olursak, tasarladiklari ucak bile henuz istedikleri amaca hizmet etmiyor. Roket teknolojisiyle hic tecrubesi olmayan bir sirketin SpaceX'e rakip olmasi biraz zor.
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