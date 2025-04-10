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    İngiltere'deki bu şehir, kaldırımlara 6000 şarj istasyonu kuracak

    İngiltere'nin Brighton ve Hove şehri, şarj istasyonu işletmecisi char.gy ile kaldırımlara 6.000 elektrikli araç şarj noktası kurmak üzere anlaşma imzaladı.     
    İngiltere'deki bu şehir, kaldırımlara 6000 şarj istasyonu kuracak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçları şarj etmek için yüksek kurulum maliyetine sahip hızlı şarj istasyonlarının yanında, daha düşük kurulum maliyetine sahip ve yavaş şarj imkanı sunan Seviye 2 AC şarj istasyonları da önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle evinde aracını şarj etme imkanı olmayan araç sahipleri için, gece boyunca şarj imkanı sunan bu şarj noktaları büyük önem taşıyor.

    6.000 şarj istasyonu ile uygun fiyata şarj imkanı sunulacak

    İngiltere'nin Brighton ve Hove şehri bu amaçla şarj istasyonu işletmecisi char.gy ile önemli bir anlaşmaya imza attı. İngiltere'nin bu alandaki en büyük kurulumu olacak olan 130 milyon sterlinlik anlaşma ile şehrin kaldırımlarına 6.000 elektrikli araç şarj noktası kurulacak.

    Böylece elektrikli araç sahipleri, DC hızlı şarj istasyonlarından çok daha ucuza araçlarını şarj etme imkanına sahip olacak. Üstelik gece tarifesiyle bu rakamı daha da düşürmek mümkün hale gelecek. Charg.gy, gündüz şarjı için 0,59 sterlin/kWh fiyata sahipken, gece 12 ile sabah 7 arası bu rakam 0,39 sterlin/kWh'e düşüyor.

    Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Birleşik Krallık'ta şu anda 75.000'den fazla kamusal elektrikli araç şarj cihazı bulunuyor ve ülke 2030 hedefini tutturma yolunda ilerliyor. Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, 2030'a kadar en az 300.000 şarj cihazına ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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