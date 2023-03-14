İngiltere’den gelen ekip binaların neden yıkıldığını inceleyecek: İşte ilk bulgular

- Neden bu kadar çok bina yıkıldı?
- Depremin doğası da analiz ediliyor
- Binalar depreme dayanıklı olacak şekilde yapılabilir
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6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'de 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti.On binlerce bina ise yıkıldı ve çok daha fazlası kullanılamaz hale geldi. EEFIT ekipleri yıkılan binaları Türk meslektaşları ile birlikte inceleyerek binaların inşasında yapılan hataları ortaya çıkaracak. Yapılan çalışmalar sonucunda ayrıntılı rapor henüz yayınlanmadı ancak bazı bulgular paylaşıldı.
Neden bu kadar çok bina yıkıldı?
Yürütülen çalışmalar gösteriyor ki yıkımın büyümesinin nedeni, betona karıştırılan ve betonun gücünü zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örnekleri. Bununla birlikte uzmanlar depremin gücünün de yıkımın bir kısmına neden olduğunu hatta bazı yerlerdeki yer hareketi büyüklüğünün binaların tasarlandığı dayanıklılık sınırının ötesine geçtiğinin altını çizdi.
Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numuneleri, 6 cm uzunluğunda taşlar içerdiğini ortaya çıkardı. Bu taşlar yakındaki bir nehirden gelmiş olduğu ve beton harcına eklendiği tespit edilmiş durumda. Profesör So, "Bunun betonun mukavemeti üzerinde bazı ciddi etkileri var" diyor.
Depremin doğası da analiz ediliyor
Ayrıca binaların inşa edildi bazı yerlerde sıvılaşma adı verilen bir sürecin de yaşandığı belirtiliyor. Bu süreç, katı zemini çok ıslak kuma dönüştürüyor ve sonucunda yan yatan veya batan binalar ortaya çıkıyor. Ancak binalar depreme dayanıklı olacak şekilde tasarlanabilir.
Binalar depreme dayanıklı olacak şekilde yapılabilir
Lubkowski, bina ileri geri sallanırken amortisör görevi gören sismik izolatörler veya enerjiyi emen kauçuk yapıların kullanılabileceğini söylüyor. Tüm bu eklemeler binanın niteliğine bağlı olarak fazladan yüzde 10 ila yüzde 15 ek maliyete neden oluyor.
Ancak esasında günün sonunda, ek yapısal maliyetler binanın donanım maliyetleriyle kıyaslandığında çok da fazla değil. Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki depremde temizleme ve yeniden inşa maliyetinin 100 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor. EEFIT ekibi, detaylı raporunu önümüzdeki haftalarda yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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