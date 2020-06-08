İngiltere, elektrikli araç kullanmaları için sürücülere para ödeyecek

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Koronavirüs sebebiyle hemen hemen her ülkede olduğu gibi İngiltere’de de otomotiv endüstrisi darbe aldı. Başbakan Boris Johnson, bu daralmadan sıyrılmak için elektrikli araçlardan destek almayı planlıyor. Telegraph’ın kaynaklarına göre Johnson ve ekibi, içten yanmalı motora sahip araçları bırakıp elektrikli araç satın alanlara 6 bin sterline kadar ödeme yapmayı planlıyor. Başbakan, planın son hâlini 6 Haziran’da ekonomiyi destekleme paketini açıklarken detaylandıracak.

Teorik olarak araç satışlarını artıracak bu hamle, elektrikli araçlarını kısmi olarak İngiltere’de üreten Jaguar ve Mini başta olmak üzere çok sayıda markaya fayda sağlayacak. İngiltere ayrıca 2035 yılında içten yanmalı motorla çalışan araçların satışını tamamen yasaklamayı planlıyor. Ülkenin bu hedefine ulaşabilmesi için elektrikli araç sektörünü de hareketlendirmesi ve özellikle yerli firmaları desteklemesi gerekiyor.

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İngiltere’de şarj altyapısı gelişmeye devam etse de altyapı hâlâ geniş çaplı bir elektriksel dönüşüme hazır değil. Bu kadar istasyonun inşa edilmesi durumunda gerekecek elektrik şebekesindeki altyapı güncellemeleri de ülkenin hizmet sağlayıcılarına büyük bir yük olacaktır. Ülke, bu firmaları destekleyecek mi henüz belli değil.

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