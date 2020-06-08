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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere, elektrikli araç kullanmaları için sürücülere para ödeyecek

    İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson, ekonomik kalkınma planı içerisinde elektrikli araca geçmek isteyenlere 6 bin sterline kadar teşvik amaçlı ödeme yapılmasını planlıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    İngiltere, elektrikli araç kullanmaları için sürücülere para ödeyecek
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    Koronavirüs sebebiyle hemen hemen her ülkede olduğu gibi İngiltere’de de otomotiv endüstrisi darbe aldı. Başbakan Boris Johnson, bu daralmadan sıyrılmak için elektrikli araçlardan destek almayı planlıyor. Telegraph’ın kaynaklarına göre Johnson ve ekibi, içten yanmalı motora sahip araçları bırakıp elektrikli araç satın alanlara 6 bin sterline kadar ödeme yapmayı planlıyor. Başbakan, planın son hâlini 6 Haziran’da ekonomiyi destekleme paketini açıklarken detaylandıracak.

    Teorik olarak araç satışlarını artıracak bu hamle, elektrikli araçlarını kısmi olarak İngiltere’de üreten Jaguar ve Mini başta olmak üzere çok sayıda markaya fayda sağlayacak. İngiltere ayrıca 2035 yılında içten yanmalı motorla çalışan araçların satışını tamamen yasaklamayı planlıyor. Ülkenin bu hedefine ulaşabilmesi için elektrikli araç sektörünü de hareketlendirmesi ve özellikle yerli firmaları desteklemesi gerekiyor. 

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    İngiltere’de şarj altyapısı gelişmeye devam etse de altyapı hâlâ geniş çaplı bir elektriksel dönüşüme hazır değil. Bu kadar istasyonun inşa edilmesi durumunda gerekecek elektrik şebekesindeki altyapı güncellemeleri de ülkenin hizmet sağlayıcılarına büyük bir yük olacaktır. Ülke, bu firmaları destekleyecek mi henüz belli değil.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    porsche911gt2 10 dk.
    Gülmekle ağlamak arasında kalıyorum şöyle haberleri görünce
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    aydınokcu 29 dk. yeni yorumcu
    bizde de vergi var
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    faniseyler (halit özdemir) 34 dk.
    En iyi yöntem alıcıyı teşvik etmektir. Üretici teşvik verirsen onlarda babalar gibi yer. Şuana kadar pek başarılı olan üretici de olmadı. İnşallah TOGG da beni haksız çıkarır.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 45 dk.
    Bizdede caydirici vergiler var....
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    Kampaku 42 dk. yeni yorumcu Drummerrrr
    Elektrik altyapımız uygun değil galiba. Bilmem kaç tane elektrik araç olursa sistem çöküyor demişlerdi. Nükleer santraller açıldıktan sonra belki normalleşir.
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