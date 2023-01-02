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2022 yılı kripto para piyasası için zorlu geçti. Ayı piyasasının bir türlü bitmediği sektörde yaşanan çöküşler de yatırımcıların iştahını kaçırdı. Ancak, resmi bir bütün halinde değerlendirdiğimizde blokzincir teknolojisinin ve kripto paraların benimsenmesinin arttığını da kabul etmek gerekiyor. Benimsenmenin artması, ülkelerin kripto paralarla ilgili adımlar atmasını da zorunlu hale getiriyor. Bu adımların başında da tabii ki vergilendirme sistemi var. Yılın ilk haberi İngiltere'den geldi. Ülke, yabancılara vergi muafiyeti uygulamaya karar verdiğini duyurdu. Yabancı yatırımcılar için kripto paralarda uygulanacak olan vergi muafiyeti, yatırımcıların ülkeye olan ilgisini artıracak.

Birleşik Krallık, yatırım yöneticileri veya brokerlar aracılığıyla kripto satın alan yabancı yatırımcılar için vergi muafiyeti uygulayacak.

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Alınan kararla, kripto para birimi yatırımları yapmak için yerel brokerler veya yatırım yöneticileriyle çalışmayı seçen yatırımcılar, Birleşik Krallık’ta vergi ödemekten muaf tutulacak. Yabancı yatırımcılar, Birleşik Krallık’tan bir yatırım yöneticisini işe aldığında, Birleşik Krallık vergisine tabi olmaktan kurtuluyor. Bunun da yabancı yatırımcıları cezbetme konusunda kritik bir önem taşığı düşünülüyor.

Birleşik Krallık Hazinesi, önümüzdeki haftalarda kripto sektörünün nasıl düzenlenebileceğine ilişkin bir istişare başlatmayı planlıyor.

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İngiltere kripto paralara vergi muafiyeti uygulayacak