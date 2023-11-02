İngiltere, en hızlı yapay zeka süper bilgisayarı için kesenin ağzını açtı

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık hükümeti, çalıştırıldığında dünyanın en iyi yapay zeka süper bilgisayarları arasında yer alacak olan Isambard-AI adlı şimdiye kadarki en güçlü süper bilgisayarını inşa etmek için 273 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını açıkladı. Kurulacak sistem binlerce Nvidia süper çipi barındıracak ve saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabilecek. Isambard-AI'nin 2024 yazında faaliyete geçmesi ve Bristol Üniversitesi tarafından barındırılması bekleniyor.

İngiltere’den yapay zeka atağı

Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka süper bilgisayarı Hewlett Packard Enterprise tarafından inşa edilecek. İçerisinde Nvidia imzalı GH200 Grace Hopper Superchip'lerinden 5.448 adet yonga barındıracak olan sistem, büyük dil modellerinin eğitimi gibi yapay zeka uygulamaları için 21 exaflop'un üzerinde yapay zeka performansı ya da saniyede 21 kentilyonun üzerinde hesaplama yapabilecek. Bristol Üniversitesi'ne göre Isambard-AI, bugün İngiltere'deki en hızlı süper bilgisayardan 10 kat daha hızlı olacak. Bristol'un Ulusal Kompozit Merkezi'nde "kendinden soğutmalı, bağımsız bir veri merkezinde" yer alacak.

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Isambard-AI, araştırmacılar için ülke genelinde ve uluslararası alanda büyük bir performans sunacak. Yapılan yatırımın, yapay zeka gelişiminin ön saflarında kalmayı ve bilimsel keşifleri katalize etmeyi amaçladığı belirtildi. Isambard-AI, robotik, veri analitiği, ilaç keşfi, iklim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilecek. Aktarılanla göre yapay zeka, Birleşik Krallık ekonomisine 3,7 milyar sterlinden fazla katkıda bulunuyor ve 50.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Öte yandan Isambard-AI, performansı daha da artırmak için nihayetinde Birleşik Krallık'taki diğer süper bilgisayarlarla da bağlantı kurmak için kullanılacak. Bristol Üniversitesi'nden Simon McIntosh-Smith'e göre Isambard-AI, çalışır hale geldiğinde "her yerde açık bilim için en güçlü AI sistemlerinden biri olacak."

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