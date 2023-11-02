İngiltere, en hızlı yapay zeka süper bilgisayarı için kesenin ağzını açtı

İngiltere’den yapay zeka atağı
Isambard-AI, araştırmacılar için ülke genelinde ve uluslararası alanda büyük bir performans sunacak. Yapılan yatırımın, yapay zeka gelişiminin ön saflarında kalmayı ve bilimsel keşifleri katalize etmeyi amaçladığı belirtildi. Isambard-AI, robotik, veri analitiği, ilaç keşfi, iklim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilecek. Aktarılanla göre yapay zeka, Birleşik Krallık ekonomisine 3,7 milyar sterlinden fazla katkıda bulunuyor ve 50.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Öte yandan Isambard-AI, performansı daha da artırmak için nihayetinde Birleşik Krallık'taki diğer süper bilgisayarlarla da bağlantı kurmak için kullanılacak. Bristol Üniversitesi'nden Simon McIntosh-Smith'e göre Isambard-AI, çalışır hale geldiğinde "her yerde açık bilim için en güçlü AI sistemlerinden biri olacak."Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/2023/11/01/uk-largest-ai-supercomputer/ https://www.bristol.ac.uk/news/2023/november/supercomputer-announcement.html https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2023/11/uk-government-invests-225m-to-create-uks-most-powerful-ai-supercomputer-with-university-of-bristol-and-hewlett-packard-enterprise.html https://www.engadget.com/the-uk-is-spending-273-million-to-build-its-fastest-ever-ai-supercomputer-213551806.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.