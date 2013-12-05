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İngiltere'de 12 Aralık'taki temyiz duruşmasına kadar HTC One Mini satışı devam edecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İngiltere'de 12 Aralık'taki temyiz duruşmasına kadar HTC One Mini satışı devam edecek

Hafta başında İngiltere mahkemeleri, Nokia'nın bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle HTC'yi suçlu bulmuş ve 6 Aralık itibariyle HTC One Mini modeline ülkede satış yasağı uygulanması kararı almıştı.

HTC One modelini de etkileyen patent davasında hakim, HTC'nin mali durumunu göz önüne alarak bu model için karar gününü ertelemiş ve HTC'ye kararı temyiz etmesi için de süre tanımıştı.

Temyiz mahkemesine başvurarak acil duruşma talebinde bulunan HTC, yapılan açıklamaya göre 12 Aralık tarihine duruşma günü aldı. Ayrıca 12 Aralık tarihindeki bu duruşmaya kadar ülkede HTC cihazlarının satışına devam edilecek. 

Eğer temyiz mahkemesi kararı onaylarsa HTC One Mini modelinin satışı yasaklanacak ve HTC One modelinin de yasaklanması gündeme gelebilecek. Yasaklanmaya sebep olan ise HTC'nin One ve One Mini modelinde kullandığı bir yonganın Nokia'nın patentlerini ihlal etmesi. HTC ise bahse konu yonganın çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasağa gerek olmadığını savunuyor.

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Ekrem_1905 5 yıl
Sizce Htc one alayım mı yoksa Htc two telefonunun çıkmasını mı bekleyeyim. Aralarında gözle görülür bir fark olur mu ?
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Batuist 5 yıl
one mininin en büyük dezavantajı ekranın altından ve üstünden kasanın çok uzun olması.. buda yelefonu mini olmaktan çıkarıyor. neredeyse one kadar uzun ama biraz dar bir model.. buna one mini yerine ülkemizde one dar desymişler daha anlamlı olurmuş..
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Ekrem_1905 5 yıl
Bence şu ana kadar şekil olarak rakipsiz bir telefon. Nokia'nın bu ileri görüşlülüğü Htc firmasının canını sıkacak gibi görünüyor.
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e-Militarist 5 yıl
Baklava çalan çocuklar 9 yıl yattılarsa HTC de çekecek işlediği suçun cezasını. Küçük boyutu büyük boyutu yok bu işin.
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kemaloztin 5 yıl
Zaten pek satilmiyor one mini ayni fiyata nexus 4 daha iyi bir secenek
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2K23 5 yıl kemaloztin
kemaloztin
Zaten pek satilmiyor one mini ayni fiyata nexus 4 daha iyi bir secenek

hocam tel daha yeni satilmadigini nerden biliyorsun kaç sefer ı. bilişim e gittim one mini için gelen partilerin hepsinin tükendiğini söylediler en sonunda yakaladım malı bilişimde. şu kadarını soylim mükemmel ötesi bi telefon...
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Balawitz 5 yıl
HTC ise bahse konu yonganın çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasağa gerek olmadığını savunuyor.

Aynısını senin anana bacına yapsalar hoşuna gider miydi HTC?

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Miyamoto Musashi 5 yıl Balawitz
Balawitz
HTC ise bahse konu yonganın çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasağa gerek olmadığını savunuyor.
Aynısını senin anana bacına yapsalar hoşuna gider miydi HTC?



Al işte akıldan yoksun bir yorum

Balawitz
Aynısını senin anana bacına yapsalar hoşuna gider miydi HTC?



akıldan yoksun olan kısım.


Edit : İmla
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