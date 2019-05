İngiltere'de 12 Aralık'taki temyiz duruşmasına kadar HTC One Mini satışı devam edecek

Hafta başında İngiltere mahkemeleri, Nokia'nın bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle HTC'yi suçlu bulmuş ve 6 Aralık itibariyle HTC One Mini modeline ülkede satış yasağı uygulanması kararı almıştı.





HTC One modelini de etkileyen patent davasında hakim, HTC'nin mali durumunu göz önüne alarak bu model için karar gününü ertelemiş ve HTC'ye kararı temyiz etmesi için de süre tanımıştı.





Temyiz mahkemesine başvurarak acil duruşma talebinde bulunan HTC, yapılan açıklamaya göre 12 Aralık tarihine duruşma günü aldı. Ayrıca 12 Aralık tarihindeki bu duruşmaya kadar ülkede HTC cihazlarının satışına devam edilecek.





Eğer temyiz mahkemesi kararı onaylarsa HTC One Mini modelinin satışı yasaklanacak ve HTC One modelinin de yasaklanması gündeme gelebilecek. Yasaklanmaya sebep olan ise HTC'nin One ve One Mini modelinde kullandığı bir yonganın Nokia'nın patentlerini ihlal etmesi. HTC ise bahse konu yonganın çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasağa gerek olmadığını savunuyor.