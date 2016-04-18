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İngiltere'de bir drone yolcu uçağına çarptı

Drone'ların yolcu uçaklarına çarpma riskinin olduğu ve insanların hayatını tehlikeye atabilecekleri uzun süredir konuşuluyor. Maalesef bir drone'un yolcu uçağına çarptığına şahit olduk.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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İngiltere'de bir drone yolcu uçağına çarptı
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Drone'ların özellikle yolcu uçakları için büyük tehlike yarattıkları uzun süredir konuşuluyor. Sadece ne zaman olacağı merak edilen bu olay   maalesef gerçekleşti. Cenova-Londra seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağına bir drone'un çarptığı söyleniyor.
Daha önce de hava alanlarına ve uçakların güzergahına giren drone'ların tehlike yarattığına şahit olmuştuk. Her ne kadar British Airways ve Londra'daki polis yetkilileri bu konuda yorum yapmaktan kaçınsalar da uçağın pilotu bir drone'a çarptığını rapor etti.
Açıklamalara göre BA 727 sefer sayısılı uçakta 132 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Neyse ki herhangi bir sorun yaşanmadan uçak iniş yapabilmeyi başarmış. Geçen yıl Ocak ve Ağustos ayları arasındaki raporlara göre İngiltere'de 23, ABD'de ise 650 civarında olayda drone'lar uçaklara çok yaklaşarak tehlike yaşattı. 

http://www.cnet.com/news/drone-crashes-into-landing-plane-passenger-heathrow-airport/ Yorum Yaz
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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
Şimdi çarptı bir süre sonra para sıkıntısı çekmeyen işid gibi örgütler bununla saldırı gerçekleştirmeyeceği ne malum. Yasak getirmekten ziyada tüm havalimanlarının çevresini jamer ile korumaya alınmalı derhal. Quad copterlere ulaşmak kolay uçurmak kolay. Bir kumandalı uçak yada heli kadar beceri gerektirmiyor. Bu büyük sıkıntılar zincirinin ayak sesleri.
Şimdi çarptı bir süre sonra para sıkıntısı çekmeyen işid gibi örgütler bununla saldırı gerçekleştirmeyeceği ne malum. Yasak getirmekten ziyada tüm havalimanları...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Batumatu 3 yıl
Dronelar aynı silah gibi ruhsatlandirilacak yakında. İyi bir drone 3kg kamera taşıyabiliyor. 3kg c4 taşıdığını düşünün. İnanılmaz derecede hızlılar bir kalabalığın üzerine sürülerek çok kolay katliam yapılabilir aynı şekilde içinde insanların bulunduğu uçakları kalkış iniş sırasında tehdit edebilir...
Dronelar aynı silah gibi ruhsatlandirilacak yakında. İyi bir drone 3kg kamera taşıyabiliyor. 3kg c4 taşıdığını düşünün. İnanılmaz derecede hızlılar bir kalabalı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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BekirTemel 3 yıl
Kimse drone sevmiyor😂😭
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koçari 3 yıl
UÃ§aÄŸÄ±n kanadÄ±na Ã§arpan drone videosu vardÄ±.
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Guest-B2B7A0AF7 3 yıl
Bu dronelara kısıtlamalar getirilmeli araba ehliyeti alıyorsak drone ehliyetide almalıyız. Ne amaçla kullanacağımızı devletin verdiği izinler doğrultusunda kullanmalıyız.
Yani taksi gibi düşünün taksi yollarda tır gibi mal taşımaz değil mi ?
Bu dronelara karşı yeni kanuni düzenlemeler getirilmeli bir çok şekilde insanların can/mal/gizlilik gibi güvenliklerini haklarını ihlal edebilir.
Ayrıca biliyorsunuz bu droneları kız yurtlarını izlemek için kullananlarda var işte bu yüzden diyorum kısıtlama getirilsin diye.
Devletin bu dronelar için plaka sistemi gibi bir sistem çıkarması gerekli. Bunuda GPS kayıtı altında tutabilir. Uçak kontrol kulelerini düşünün her uçak için bir radar GPS sistemi var yani uçakların DATA kayıtları ve IDLERİ var dronelarada böyle yapılmalı bence.
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Kulak Misafiri 3 yıl
Arkadaş üreticilerin de suçu var, yok mu yani. Adam belli bir menzile ayarlar, ondan sonra yazılım devreye girer ya da donanım, daha yükseğe çıkmasını engeller. Yani üretici müşterilerinin insafına bırakıyor olacak iş değil.
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V4LKyR 3 yıl
Drone'lar yok edilmeli, lanet olsun dronelara!
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kadirirdem 3 yıl
drone yasaklamalar gelmeli terör örgütleri de kullanabilir bunu...
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MHEC 3 yıl
zaten bu cihazlar uçurulmadan önce izin alınmıyor muydu?
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Fiasco 3 yıl
Batumatu
Dronelar aynı silah gibi ruhsatlandirilacak yakında. İyi bir drone 3kg kamera taşıyabiliyor. 3kg c4 taşıdığını düşünün. İnanılmaz derecede hızlılar bir kalabalığın üzerine sürülerek çok kolay katliam yapılabilir aynı şekilde içinde insanların bulunduğu uçakları kalkış iniş sırasında tehdit edebilir...

ek olarak, yerden yüksekte patlayan bombaların etkisi kat ve kat artıyor
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Opus Diabolicum 3 yıl
Bence dronelara da bir plaka veya seri numarası verilmeli hatta ehliyet veya ruhsat gibi kullanım izinleri de şart koşulmalı (büyük cihazlar için). Ayrıca bu tip olayların yaşanmaması için hava yolu haritasını kontrol edebilen ve radar sistemi barındıran modeller ve yazılımlar geliştirilmeli özellikle kurumsal amaçlarla kullanılacak modellerde.
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Batumatu 3 yıl
Dronelar aynı silah gibi ruhsatlandirilacak yakında. İyi bir drone 3kg kamera taşıyabiliyor. 3kg c4 taşıdığını düşünün. İnanılmaz derecede hızlılar bir kalabalığın üzerine sürülerek çok kolay katliam yapılabilir aynı şekilde içinde insanların bulunduğu uçakları kalkış iniş sırasında tehdit edebilir...
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ipli jeton 3 yıl
Dronlara kayıt zorunluluğu zaten geldi.
iha.shgm.gov.tr/...
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ipli jeton 3 yıl Batumatu
Dronlara kayıt zorunluluğu zaten geldi.
iha.shgm.gov.tr/...
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