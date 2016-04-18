İngiltere'de bir drone yolcu uçağına çarptı

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Drone'ların özellikle yolcu uçakları için büyük tehlike yarattıkları uzun süredir konuşuluyor. Sadece ne zaman olacağı merak edilen bu olay maalesef gerçekleşti. Cenova-Londra seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağına bir drone'un çarptığı söyleniyor.
Daha önce de hava alanlarına ve uçakların güzergahına giren drone'ların tehlike yarattığına şahit olmuştuk. Her ne kadar British Airways ve Londra'daki polis yetkilileri bu konuda yorum yapmaktan kaçınsalar da uçağın pilotu bir drone'a çarptığını rapor etti.
Açıklamalara göre BA 727 sefer sayısılı uçakta 132 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Neyse ki herhangi bir sorun yaşanmadan uçak iniş yapabilmeyi başarmış. Geçen yıl Ocak ve Ağustos ayları arasındaki raporlara göre İngiltere'de 23, ABD'de ise 650 civarında olayda drone'lar uçaklara çok yaklaşarak tehlike yaşattı.
http://www.cnet.com/news/drone-crashes-into-landing-plane-passenger-heathrow-airport/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani taksi gibi düşünün taksi yollarda tır gibi mal taşımaz değil mi ?
Bu dronelara karşı yeni kanuni düzenlemeler getirilmeli bir çok şekilde insanların can/mal/gizlilik gibi güvenliklerini haklarını ihlal edebilir.
Ayrıca biliyorsunuz bu droneları kız yurtlarını izlemek için kullananlarda var işte bu yüzden diyorum kısıtlama getirilsin diye.
Devletin bu dronelar için plaka sistemi gibi bir sistem çıkarması gerekli. Bunuda GPS kayıtı altında tutabilir. Uçak kontrol kulelerini düşünün her uçak için bir radar GPS sistemi var yani uçakların DATA kayıtları ve IDLERİ var dronelarada böyle yapılmalı bence.
ek olarak, yerden yüksekte patlayan bombaların etkisi kat ve kat artıyor
iha.shgm.gov.tr/...
iha.shgm.gov.tr/...
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