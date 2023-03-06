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    İnsanların robot klonları geliyor: Hedef ucuza üretim!

    İnsanların robot klonları uzun süredir konuşuluyor ancak Clone adında firma, insanların günlük işlerini yapabilecek Dünyanın ilk biyomimetik Android’lerini ucuza üretmeyi hedefliyor.
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    clone robotics insan robot klonu Tam Boyutta Gör
    İnsanların robot kopyalarını yalnızca bilim kurgu filmlerinde görüyorduk ancak teknoloji ışık hızıyla ilerlediğinden robot klonları görmemiz çok uzun sürmeyecek gibi. Clone adlı firma, Clone Robotics adını verdikleri Androidlerin bir parçası olan, insan elinin birebir kopyasına ait “Clone Hand” görüntüleri paylaştı.

    Clone Robotics çalışmalara başladı

    Kasım 2021’de kurulan Clone Robotics’in misyonu; günlük hayattaki tüm sıradan işleri yapabilen düşük maliyetli Androidler üretmek. Clone Robotics’i bu alandaki diğer şirketlerden ayıran birkaç nokta var. Birincisi; tasarım noktasında biyomimetiğe odaklanmaları ve maliyetleri düşük tutma taahhüdü vermeleri. Bu, ürünlerinin daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olabileceği anlamına geliyor.

    En son teknolojileri ve iddialı vizyonlarıyla Clone Robotics, dikkate alınması gereken bir teknoloji şirketi. Microsoft, şu anda Clone Robotics’in bir parçası olduğu endüstriyel robot üzerinde büyük etkisi olacak ChatGPT’yi robotik alana entegre etmeyi planlıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 14 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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