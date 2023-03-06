İnsanların robot klonları geliyor: Hedef ucuza üretim!

Clone Robotics çalışmalara başladı
Kasım 2021’de kurulan Clone Robotics’in misyonu; günlük hayattaki tüm sıradan işleri yapabilen düşük maliyetli Androidler üretmek. Clone Robotics’i bu alandaki diğer şirketlerden ayıran birkaç nokta var. Birincisi; tasarım noktasında biyomimetiğe odaklanmaları ve maliyetleri düşük tutma taahhüdü vermeleri. Bu, ürünlerinin daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olabileceği anlamına geliyor.
En son teknolojileri ve iddialı vizyonlarıyla Clone Robotics, dikkate alınması gereken bir teknoloji şirketi. Microsoft, şu anda Clone Robotics’in bir parçası olduğu endüstriyel robot üzerinde büyük etkisi olacak ChatGPT’yi robotik alana entegre etmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez