İnsanların robot klonları geliyor: Hedef ucuza üretim!

Tam Boyutta Gör İnsanların robot kopyalarını yalnızca bilim kurgu filmlerinde görüyorduk ancak teknoloji ışık hızıyla ilerlediğinden robot klonları görmemiz çok uzun sürmeyecek gibi. Clone adlı firma, Clone Robotics adını verdikleri Androidlerin bir parçası olan, insan elinin birebir kopyasına ait “Clone Hand” görüntüleri paylaştı.

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Clone Robotics çalışmalara başladı

Kasım 2021’de kurulan Clone Robotics’in misyonu; günlük hayattaki tüm sıradan işleri yapabilen düşük maliyetli Androidler üretmek. Clone Robotics’i bu alandaki diğer şirketlerden ayıran birkaç nokta var. Birincisi; tasarım noktasında biyomimetiğe odaklanmaları ve maliyetleri düşük tutma taahhüdü vermeleri. Bu, ürünlerinin daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olabileceği anlamına geliyor.

En son teknolojileri ve iddialı vizyonlarıyla Clone Robotics, dikkate alınması gereken bir teknoloji şirketi. Microsoft, şu anda Clone Robotics’in bir parçası olduğu endüstriyel robot üzerinde büyük etkisi olacak ChatGPT’yi robotik alana entegre etmeyi planlıyor.

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