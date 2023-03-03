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    Korkutucu gelecek yaklaşıyor: Tesla’nın insansı robotları insan nüfusunu geçecek

    Filmlerde görülen robotlu gelecek sahnelerine giderek yaklaşıyor. Elon Musk, düzenlenen etkinlik kapsamında Tesla’nın insansı robotu Optimus’un insan nüfusunu geçeceğini söyledi.
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    Elon Musk: Tesla’nın insansı robotları insan nüfusunu geçecek Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın insansı robotu Optimus’u ilk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen AI Day kapsamında görmüştük. Elon Musk tarafından tanıtılan robotun kendi başına ayakta güç bela durduğunu görmüştük. Ancak Tesla’nın insansı robotunun şimdiki hali daha kuvvetli ve Musk’a göre bir gün insanlardan daha çok olacak.

    İnsan nüfusunu geçecek

    Elon Musk, Texas Gigafactory'de düzenlenen etkinlikte Tesla'nın yapay zeka destekli insansı robotlarının bir gün sayıca insanlardan fazla olacağını söyledi. Bu robotların hem evlerde hem de endüstriyel alanlarda olacağını söyleyen Musk, ayrıca bu insansı robot işinin otomobil işinden çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

    Tesla Optimus’u ilk gördüğümüzde ayakta durmakta zorlanıyordu ancak şimdi yürüyebiliyor, nesneleri, araç ve gereçleri tutabiliyor. Yani birkaç ay içindeki gelişim gerçekten büyük diyebiliriz. Ancak yeterli mi? Kesinlikle hayır. Şu anda en gelişmiş insansı robot Boston Dynamics'in parkur yapabilen Atlas robotu ve Tesla Optimus’un ona yetişmesi biraz daha zaman alacak.

    “Tesla, diğerlerinde olmayan şeye sahip”

    Elon Musk: Tesla’nın insansı robotları insan nüfusunu geçecek Tam Boyutta Gör
    Fakat, Musk bu konuda oldukça iyimser; "Tesla'nın masaya getirdiği ve diğerlerinin sahip olmadığı şey, gerçek dünya yapay zekasında en gelişmiş biziz. Musk, insansı robot ile Tesla otomobillerine birbirine benzetiyor ve sonuçta ikisinin de aynı yapay zeka tarafından çalıştığına dikkat çekiyor.

    Musk açıklamalarına “Her eylemi programlamanız gerekiyorsa insansı bir robota sahip olmak o kadar da yararlı değil. Otonom olarak dolaşabilmeli ve görevleri çözebilmeli. Robotun yapması gerekenleri görsel olarak göstererek ya da sadece ne yapacağını söyleyerek basit konularda ona talimat verebilmelisiniz. Sahip olduğumuz en önemli avantaj bu." ifadeleriyle devam etti.

    Arabalardan ucuz olacak

    Musk, kimsenin gerçek dünya koşullarındaki yapay zeka problemlerini çözme açısından kendileri ile yarışabileceğine inanmıyor. Bununla birlikte Optimus robotu için herhangi bir piyasaya çıkış tarihi paylaşılmış değil.

    Öte yandan Musk’a göre nihai bir ürün olduğun Optimus, 20 bin dolar veya daha ucuza satılabilecek. Bunun nedeni ise robotun tamamen seri üretim düşünülerek tasarlanması. Tesla, Optimus’ta kendi özel işlemcisini kullanırken yine son sürümde günlük kullanım ömrünü hedefliyor. Ağır yükleri kaldırabileceği belirtilen robotun özellikle fabrikaların yeni çalışanı olması bekleniyor. Tesla Optimus'un son halini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://newatlas.com/robotics/musk-investor-day-tesla-robot-update/ https://www.businessinsider.com/elon-musk-predict-tesla-ai-optimus-robots-will-outnumber-humans-2023-3
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    şairane 9 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 21 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 23 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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