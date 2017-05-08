İnsanların uçan otomobillere olan ilgisi tahmin edilenden daha yüksek





Uber, Lyft, Airbus gibi şirketler son kullanıcıya ulaşacak ilk uçan otomobili sunmak için yarışırken insanların bu araçlar hakkında neler düşündüğü merak ediliyordu. Özellikle otonom otomobillerin yaptıkları kazalardan sonra otonom uçan otomobil fikrinin pek çok kişi için tehlikeli ve ürkütücü olduğu tahmin ediliyordu. Michigan Üniversitesi Ulaşım Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre ise insanlar uçan arabalara karşı o kadar da kötü düşüncelere sahip değil.





Enstitüden; Michael Sivak ve Brandon Schoettle tarafından 508 kişiye sorulan sorularla yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 44'ü tamamen otonom bir uçan taksiyle çok ilgileniyor ve yüzde 41'i uçan bir otomobile sahip olmak istiyor. Tabi insanlar bu araçlara oldukça ilgi duyuyor olsa da konu güvenliğe geldiği zaman hala birtakım tereddütlere sahipler.





Güvenlik Konusunda Endişeler Sürüyor

Katılımcıların yüzde 63'ü, uçan otonom araçlardan birine binmenin güvenliğinden endişe duyarken; yüzde 80'i ise bu araçlarda olası kazalarda kullanılması için paraşüt sistemi bulunması gerektiğine inanıyor. Ayrıca sorularını yanıtlayan kişilerin çok büyük bir çoğunluğu(yüzde 83'ü) uçan otomobillerin uçaklar gibi bir güzergah üzerinde ilerleyerek inmesini veya kalkmasını değil dikey kalkış ve iniş sistemine sahip olması gerektiğini düşünüyor.





Araştırmada dikkat çeken noktalardan bir diğeri de erkeklerin uçan otomobillere duyduğu ilgi, kadınlarınkine kıyasla çok daha yüksek olması. Erkeklerin yüzde 52'si uçan arabalar hakkında olumlu ya da çok olumlu hissettiğini bildirirken, kadınlarında bu oran yüzde 38'de kaldı.





Uçan arabaların kullanımı ile ilgili diğer soruların yanıtları ise şöyle oldu: Katılımcıların yüzde 62'si uçan otomobilleri yalnız başına değil 3-4 kişiyle birlikte kullanabilmeyi tercih edeceğini söylerken yüzde 41 ise uçan otomobillerin şarj etmeye veya yakıt ikmali yapmaya ihtiyaç duymadan en az en az 650km yol alabilmesini istiyor.

http://www.cnbc.com/2017/05/07/two-in-five-people-said-theyd-be-interested-in-owning-an-autonomous-flying-car.html