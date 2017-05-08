Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnsanların uçan otomobillere olan ilgisi tahmin edilenden daha yüksek

Teknoloji devleri uçan otomobil konseptlerini bir bir oluşturmaya çalışırken insanların bu teknolojiye ilgilenmediği düşünülüyordu. Son araştırmalar ise bu düşüncenin yanlış olduğunu gösteriyor.
2 yıl
3,2b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnsanların uçan otomobillere olan ilgisi tahmin edilenden daha yüksek

Uber, Lyft, Airbus gibi şirketler son kullanıcıya ulaşacak ilk uçan otomobili sunmak için yarışırken insanların bu araçlar hakkında neler düşündüğü merak ediliyordu. Özellikle otonom otomobillerin yaptıkları kazalardan sonra otonom uçan otomobil fikrinin pek çok kişi için tehlikeli ve ürkütücü olduğu tahmin ediliyordu. Michigan Üniversitesi Ulaşım Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre ise insanlar uçan arabalara karşı o kadar da kötü düşüncelere sahip değil.


Enstitüden; Michael Sivak ve Brandon Schoettle tarafından 508 kişiye sorulan sorularla yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 44'ü tamamen otonom bir uçan taksiyle çok ilgileniyor ve yüzde 41'i uçan bir otomobile sahip olmak istiyor. Tabi insanlar bu araçlara oldukça ilgi duyuyor olsa da konu güvenliğe geldiği zaman hala birtakım tereddütlere sahipler. 


Güvenlik Konusunda Endişeler Sürüyor 

Katılımcıların yüzde 63'ü, uçan otonom araçlardan birine binmenin güvenliğinden endişe duyarken; yüzde 80'i ise bu araçlarda olası kazalarda kullanılması için paraşüt sistemi bulunması gerektiğine inanıyor. Ayrıca sorularını yanıtlayan kişilerin çok büyük bir çoğunluğu(yüzde 83'ü) uçan otomobillerin uçaklar gibi bir güzergah üzerinde ilerleyerek inmesini veya kalkmasını değil dikey kalkış ve iniş sistemine sahip olması gerektiğini düşünüyor.


Araştırmada dikkat çeken noktalardan bir diğeri de erkeklerin uçan otomobillere duyduğu ilgi, kadınlarınkine kıyasla çok daha yüksek olması. Erkeklerin yüzde 52'si uçan arabalar hakkında olumlu ya da çok olumlu hissettiğini bildirirken, kadınlarında bu oran yüzde 38'de kaldı.


Uçan arabaların kullanımı ile ilgili diğer soruların yanıtları ise şöyle oldu:  Katılımcıların yüzde 62'si uçan otomobilleri yalnız başına değil 3-4 kişiyle birlikte kullanabilmeyi tercih edeceğini söylerken yüzde 41 ise uçan otomobillerin şarj etmeye veya yakıt ikmali yapmaya ihtiyaç duymadan en az en az 650km yol alabilmesini istiyor. 

http://www.cnbc.com/2017/05/07/two-in-five-people-said-theyd-be-interested-in-owning-an-autonomous-flying-car.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Helikopter gibi dik inip kalkabilirler ise güzel olur fakat güvenlik büyük risk.Havada olan bir kaza da Otomobiller düşünce çok sayıda nesne veya insan zarar görebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
insanlığın en büyük hayalidir uçmak,bir de şu pervanesiz teknolojiler bulunsa tam olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Yıllardır hep bunun hayaliyle yaşadık tabiki yüksek :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HACI_61 2 yıl
türkiyede herkes tüp takar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 2 yıl
fiyatını ve yakıt maliyetini söylemişler mi acaba?
Uçan arabının gerçekleşmemesinin temel sebebi uçan araçların hepsinin sadece mesafe kat etmek için değil yerçekimine karşı durmak için de enerji harcamaları gereksinimidir.
Serbest düşüşte bir cismin nasıl hızladığı düşünüldüğünde yer çekiminin ne kadar güçlü olduğu anlaşılabilir. İş bu güce karşı koymak için çok fazla enerji harcamak gerekiyor.
Ayrıca uçarak seyahat çok daha tehlikeli ve karmaşık. Tehlikelerini biliyoruz zaten. Çok da bilinmeyen uçakları yönetmek için yerde ekiplerin olmasıdır.Bu ekipler bütün uçakların hareketleri izleniyor ve yönelendiriyor. Bu yönetme maliyeti de düşünüldüğünde uçarak seyahat çok daha maliyetli oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0quz28 2 yıl
bizimkilerde yürüyen uçağa meraklı anlayan anladı ne demek istediğimi
ek olarak cidden değişik istatistikmiş bence bu izlediğimiz filmlerden vs kaynaklanıyor filmlerde gelecek çağı gösterirken ve anlatırken hep uçan otomobil örneği veriliyor veya gösteriliyor etkisi büyük bence birde belki trafikden dolayı istiyorlardır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 2 yıl
Cok benzin yakar
Seri uretime gecilse ve orta sinif bir araba parasina satilsa bile bir cok kisi yakit masraflarindan dolayi alip kullanamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonEyes 2 yıl
çağın çok gerisindeyiz, şuanda uçan arabaları değil uzayda koloniler kurup, farklı gezegenler sıçrama yaparak boyutlar atlamamız diğer uygarlıklar ile connekşın kurmamız lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
insanlarin yatlarada cok buyuk ilgileri var ama cok az kisi yat tekne sahibi. olay siz bunu makul fiyatlarla, makul bakim ihtiyaclariyla, sehir icinde kullanilabilecek bir urun olarak sunabiliyormusunuz. bunlari sagladiginizda talep patlamasi kendiliginden gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dunerunner 2 yıl
bu araçlar uçan otomobil değil ki karada gidebilen uçak. uça otomobil denince aklıma 5. element filmindeki gibi araçlar geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3150 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uber, lyft ve
5 etiket daha uçan otomobiller Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Intel, otonom araç yatırımlarını artırıyor: Sıradaki durak Silikon Vadisi 2 yıl Google Fuşya işletim sistemi kullanıcı arayüzüne kavuştu 2 yıl Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi 2 yıl Intel yongalarındaki açık sanılandan daha tehlikeli 2 yıl WeChat’ın kullanımı Rusya’da yasaklandı 2 yıl Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Qualcomm Quick Charge 4.0, yılın ikinci yarısına yetişiyor 2 yıl Instagram’ın mobil web sitesine fotoğraf paylaşma özelliği geldi 2 yıl LG K10 incelemesi "Özçekim kamerasıyla segmentinde parlayan telefon" 2 yıl Yörüngede 718 gün geçiren uzay aracı geri döndü 2 yıl Kendi kendini onarabilen ve elektrikli otomobilleri şarj eden yol 2 yıl iOS 10 sürümünde depolama yönetimi daha akıllı 2 yıl Opera Max baştan aşağı yenilendi 2 yıl Tesla’nın yapay zeka teknolojileri, araçları bazen kısıtlıyor 2 yıl Wonder Woman ve It'in yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl Cortana tabanlı ilk kablosuz hoparlör duyuruldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinde de farklı depolama bileşeni şüphesi 2 yıl Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek! 2 yıl Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor 2 yıl Türkiye’de akıllı telefon satışları ne durumda? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İnsanların uçan otomobillere olan ilgisi tahmin edilenden daha yüksek Sonraki Nurol Makina hafif zırhlı yeni aracını görücüye çıkarıyor 2 yıl Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı 2 yıl Orphan Black oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl Mobilite: OnePlus 5, iPhone 8, Qualcomm - Apple davası ve fazlası 2 yıl MIUI 9 ile ilgili ilk bilgiler 2 yıl Beyin ameliyatlarının süresini 50 kat kısaltan robot 2 yıl Samsung’un ilk çift kameralı telefonu Galaxy C10 olabilir 2 yıl 2040'ta elektrikli otomobil satışları fosil yakıtlı otomobilleri geride bırakacak 2 yıl Gen düzenleme ile canlı farelerdeki HIV DNA'sı yok edildi 2 yıl Volkswagen'in geleceği bu otomobilde saklı: İşte detaylar 2 yıl Avrupa’daki elektrikli araç sayısı hızlı bir şekilde yükseldi 2 yıl Google Play en iyi geliştirici programı sona eriyor 2 yıl Toshiba’dan ultra taşınabilir Portégé X30 kurumsal dizüstü 2 yıl ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e gizli yazılım soruşturması 2 yıl Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor 2 yıl BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı 2 yıl Facebook, Hindistan'da 20.000 Wi-Fi noktası açıyor 2 yıl Otsimo: Otizmle mücadelede bir başarı hikayesi 2 yıl CM Masterkeys Lite L Combo "Fiyat / Performans odaklı RGB Klavye ve Fare seti" inceleme 2 yıl Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim