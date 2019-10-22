İnsanlık Mars'a ne zaman iniş yapacak? NASA başkanı tarih verdi

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Uzay sektörünün en prestijli etkinliklerinden birisi olan Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress) bu hafta ABD'nin Washington eyaletinde düzenleniyor. Bu yıl 70'ncisi düzenlenen toplantıya NASA başkanı Jim Bridenstine, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) başkanı Jan Wörmer, Roskosmos insanlı uzay programları başkanı Sergei Kirikalev ve JAXA başkanı Hiroshi Yamakawa gibi önemli isimler katıldı.

Tüm uzay ajanslarının ortak düzenlediği bir basın toplantısı sırasında yönetici isimlere ayrıca bazı ilginç sorular yönetildi. Etkinliğin sonlarına doğru sorulan "İnsanlık Mars'a ne zaman iniş yapacak?" sorusu özellikle ilgi gördü. ESA başkanı Jon Wörner bu soruya "Salı günü" şeklinde şakayla cevap verdi. NASA başkanı Jim Bridenstine ise çok daha net cümleler kullandı.

Bridenstine,"Ay'a geri dönüşümüzü hızlandırıyoruz. Bu aynı zamanda insanoğlunun Mars'a olan yolculuğunun da hızlanacağı anlamına geliyor. Ay'ı bir deney alanı olarak kullanacağız, nihai hedefimiz ise Mars." ifadelerini kullandı.

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Bu tarz uzay görevlerinin inanılmaz zorlayıcı olduğundan da bahseden Bridenstine, masadaki meslektaşlarına yönelerek,"Bütçelerimiz yeterli seviyede olursa, 2035 yılında bu işi başarabileceğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

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Artemis programıyla ilgili de bazı ifadeler kullanan Bridenstine,"Beş yıl içerisinde Ay'a iniş yapmış olmayı hedefliyoruz. 2028'e kadar da Ay'da sürdürülebilir bir yaşam alanı kuracağız." ifadelerini kullandı.

NASA'nın Artemis programına şu anda uluslararası birçok uzay ajansından destek geliyor. Avustralya, Kanada ve Japonya şimdiden NASA ile ortaklıklarını resmileştirmiş durumda. Avrupa Uzay Ajansı ve Roskosmos'un da yakında bu gruba katılması bekleniyor. Artemis programı tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu gibi ilginç bir ortaklığa dönüşecek gibi. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte Kanadalı, Avustralyalı, Japon ve Avrupalı astronotların Ay'da ilk adımlarını attığını görebiliriz.

https://techcrunch.com/2019/10/21/nasas-jim-bridenstine-says-2035-is-doable-for-human-landing-on-mars-provided-budget-is-there/